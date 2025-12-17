Ciencia

Los lácteos altos en grasa podrían ser claves en la prevención de la demencia, afirma un nuevo estudio

El seguimiento de más de 27.000 adultos señala que consumir queso o crema con mayor porcentaje graso se asoció a menor incidencia de trastornos neurológicos. Los detalles

Guardar
Un estudio sueco asocia el
Un estudio sueco asocia el consumo de queso alto en grasa con un menor riesgo de demencia en adultos mayores (Freepik)

¿Puede el queso alto en grasa ser beneficioso para el cerebro? Un amplio estudio sueco, publicado en Neurology, la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, sugiere que el consumo regular de queso alto en grasa y crema podría asociarse con un menor riesgo de desarrollar demencia.

Esta investigación, que siguió a más de 27.000 adultos durante 25 años en promedio, aporta una visión novedosa sobre cómo ciertos productos lácteos podrían desempeñar un papel en la prevención de trastornos neurológicos.

Un seguimiento prolongado y resultados sorprendentes

El estudio, liderado por Emily Sonestedt, PhD, de la Universidad de Lund en Suecia, evaluó a 27.670 participantes con una edad promedio de 58 años al inicio. Los voluntarios proporcionaron información detallada sobre sus hábitos alimenticios, registrando su consumo durante una semana y respondiendo cuestionarios sobre la frecuencia y la forma en que consumían alimentos específicos. A lo largo del periodo de observación, 3.208 personas desarrollaron demencia.

Consumir 20 gramos o más
Consumir 20 gramos o más de crema alta en grasa al día se vincula con un 16% menos de riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que quienes ingerían al menos 50 gramos diarios de queso alto en grasa —aproximadamente dos rebanadas de cheddar o media taza de queso rallado— presentaban un 13% menos de riesgo de demencia en comparación con quienes consumían menos de 15 gramos diarios.

Para la crema alta en grasa, una ingesta de 20 gramos o más al día (alrededor de una cucharada y media de crema batida espesa) se asoció con un 16% menos de riesgo de demencia frente a quienes no la incluían en su dieta.

Diferencias según tipo de lácteo y genética

El análisis reveló matices interesantes: el consumo elevado de queso alto en grasa también se asoció con una reducción del 29% en el riesgo de demencia vascular. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, el efecto protector fue más pronunciado en las personas que no portan la variante genética APOE e4, reconocida por aumentar el riesgo de esta patología. Por el contrario, con productos lácteos bajos en grasa, leche fermentada, leche regular y manteca, el estudio no observó asociación significativa respecto al riesgo de demencia.

El efecto protector del queso
El efecto protector del queso alto en grasa frente al Alzheimer es más notable en personas sin la variante genética APOE e4 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emily Sonestedt explicó que durante décadas se ha debatido sobre el papel de las grasas en la dieta, con recomendaciones que han oscilado entre limitar y favorecer su consumo. “Nuestro estudio encontró que algunos productos lácteos con alto contenido de grasa en realidad pueden reducir el riesgo de demencia, desafiando algunas suposiciones arraigadas sobre la grasa y la salud cerebral”, señaló la investigadora. En su opinión, estos hallazgos sugieren que “en lo que respecta a la salud cerebral, no todos los lácteos son iguales”.

Limitaciones y contexto cultural

A pesar de los resultados positivos, el estudio presenta limitaciones. Al ser un trabajo observacional, no puede establecer una relación causal directa entre el consumo de queso o crema y el riesgo de demencia. Además, todos los participantes eran suecos, lo que podría hacer que los resultados no sean extrapolables a otras poblaciones.

Sonestedt aclaró que, en Suecia, el queso suele consumirse crudo, mientras que en otros países, como Estados Unidos, suele servirse cocido o acompañado de carne, lo que podría modificar los efectos observados.

El estudio no encontró asociación
El estudio no encontró asociación significativa entre productos lácteos bajos en grasa y la reducción del riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos matices resaltan la importancia de evaluar los hallazgos en otros contextos y grupos étnicos antes de transformar las recomendaciones dietéticas. La propia revista Neurology concluye que son necesarias más investigaciones en diversas poblaciones para confirmar si ciertos lácteos ricos en grasa pueden contribuir efectivamente a la protección frente a la demencia.

El estudio abre la puerta a una nueva visión sobre la dieta y la salud cerebral, sugiriendo que la inclusión de queso y crema altos en grasa podría no ser tan perjudicial como se pensaba y, en determinados contextos, podría incluso brindar un cierto grado de protección frente a la demencia.

Temas Relacionados

Queso alto en grasaCrema alta en grasaDemenciaEmily SonestedtUniversidad de LundSueciaLácteos ricos en grasaNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

El mayor estudio sobre síndrome de fatiga crónica identificó 259 genes relacionados con la condición

El hallazgo supone un avance inédito para la comprensión de una patología aún poco comprendida y podría acelerar el desarrollo de diagnósticos y terapias. Las claves de un estudio que abre nuevas vías para su tratamiento, según New Scientist

El mayor estudio sobre síndrome

El cerebro humano reorganiza sus redes neuronales para comprender el habla

Nuevas evidencias de la Universidad Reichman demuestran que la mente no depende de una única red sino que reorganiza sus circuitos neuronales según la dificultad del discurso para mantener la comunicación

El cerebro humano reorganiza sus

La combinación entre ansiedad y depresión eleva el riesgo de enfermedad cardíaca, advierten científicos

Un estudio muestra que la actividad cerebral relacionada con el estrés puede desencadenar inflamación y dañar los vasos sanguíneos

La combinación entre ansiedad y

De nanocuerpos a antivenenos “inteligentes”: cómo se desarrollan antídotos más seguros y rápidos para mordeduras de serpiente

Frente a los riesgos y limitaciones de los tratamientos clásicos, la investigación científica abre paso a nuevas estrategias que prometen mejorar el acceso, la seguridad y la respuesta ante incidentes en regiones vulnerables

De nanocuerpos a antivenenos “inteligentes”:

Cómo funciona la nueva técnica que detecta bacterias en piletas y playas en solo 20 minutos

La creciente preocupación por la calidad del agua en espacios públicos y las limitaciones de los métodos tradicionales impulsaron el desarrollo de soluciones más rápidas. Cuáles son los alcances, desafíos y futuros usos de este avance tecnológico

Cómo funciona la nueva técnica
DEPORTES
Conmoción en el fútbol: asesinaron

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El insólito gesto de Mastantuono tras un pase de Mbappé que despertó críticas en la victoria de Real Madrid: “¿Qué hizo?”

Por qué podría trabarse la llegada de Christian Horner al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Semana del Tenis: el mega evento de $250 millones que revolucionó el deporte argentino

“Ojo a las caras de Lionel”: el video de las increíbles reacciones de Messi durante su visita a un santuario de animales en la India

TELESHOW
Matías Alé y Martina Vignolo

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

La insólita solución de Andy Chango tras olvidarse el cumpleaños de su mamá: “Quedó feliz”

Joaquín Levinton compartió el conmovedor mensaje que recibió tras recuperarse de un infarto: “Me salvaste la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Polonia volverá a fabricar minas

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema

Israel aprobó un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para exportar gas a Egipto

La Unión Europea desbloqueó el acuerdo con el Mercosur con nuevas salvaguardias agrícolas