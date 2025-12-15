Ciencia

Cómo un avance sobre la mielina podría cambiar la visión de la esclerosis múltiple

Un avance científico revela cómo el deterioro de una capa esencial puede borrar impresiones y alterar la percepción. La investigación abre nuevas preguntas sobre la memoria y la vida diaria

Guardar
La mielina, capa protectora de
La mielina, capa protectora de las neuronas, es clave para la transmisión eficiente de señales en el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de nuestro cerebro existe una capa invisible, pero esencial, que determina en gran parte cómo percibimos la realidad.

Se trata de la mielina, una sustancia que envuelve las fibras de las neuronas (las células encargadas de transmitir la información en el cerebro), y cumple un papel similar al aislamiento de los cables eléctricos: sin esa cobertura, las señales eléctricas se transmiten más lento y de forma menos clara, lo que termina afectando desde los movimientos hasta la memoria y la capacidad para reconocer lo que nos rodea.

Un descubrimiento del Instituto Holandés de Neurociencia arroja nueva luz sobre esta “capa natural”, revelando cómo su deterioro puede borrar, literalmente, la primera impresión que obtenemos del mundo que nos rodea. El estudio fue publicado en la revista Nature Communications.

La mielina: el “aislante eléctrico” del cerebro

Para entender la función de la mielina, imaginemos que el sistema nervioso es una red de trenes de alta velocidad y las fibras nerviosas son las vías ferroviarias. La mielina, entonces, actúa como el revestimiento liso de esos rieles, permitiendo que los trenes —en este caso, las señales eléctricas— avancen rápido y sin tropiezos ni descarrilamientos. Cuando todo está en orden, el cerebro puede traducir la luz en imágenes, los ruidos en palabras y las sensaciones en recuerdos con asombrosa precisión y rapidez.

El deterioro de la mielina
El deterioro de la mielina interrumpe la comunicación entre la corteza cerebral y el tálamo, afectando la percepción sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, en condiciones como la esclerosis múltiple, el propio sistema inmunológico ataca y desgasta la mielina. Así, los trenes pierden velocidad, los viajes se vuelven erráticos y, en ocasiones, la información nunca llega a su destino. Esto se traduce en síntomas que pueden ir desde problemas motores hasta dificultades cognitivas.

Un hallazgo clave: la primera señal puede perderse para siempre

En una reciente investigación realizada por Maarten Kole y su equipo en el Instituto Holandés de Neurociencia, se descubrió un fenómeno sorprendente: cuando la mielina se pierde cerca del “cuerpo” de ciertas células nerviosas, la primera ola de señales sensoriales no solo se debilita, sino que desaparece por completo.

Para ilustrarlo, se debería imaginar que se intenta leer un código de barras, pero la máquina se salte la primera serie de líneas. El sistema simplemente no puede identificar el producto: le falta el primer dato crucial para decodificar la información. Según Kole, eso mismo le ocurre al cerebro: “Si falta la primera parte de la mielina, es como saltarse la primera franja negra del código de barras. Por eso, no se puede escanear el producto correctamente”, explicó.

Restaurar la mielina en regiones
Restaurar la mielina en regiones específicas podría mejorar los síntomas cognitivos y sensoriales de la esclerosis múltiple (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es especialmente relevante en la comunicación entre la corteza cerebral (parte externa del cerebro, procesa la información) y el tálamo (centro que distribuye señales dentro del cerebro). Estas zonas trabajan juntas para procesar la información sensorial. En otras palabras, la ausencia de esa primera señal clave distorsiona la percepción y dificulta distinguir lo que vemos y oímos, lo que puede llevar a síntomas como desorientación, problemas de memoria o dificultades para realizar tareas cotidianas como conducir.

Cómo investigaron los científicos la pérdida de mielina

El estudio fue realizado en ratones, un modelo común para investigar enfermedades neurológicas humanas. Los investigadores aplicaron a los animales una sustancia tóxica que desgasta la mielina, simulando el tipo de daño que ocurre en la esclerosis múltiple. El resultado principal fue que la pérdida no se producía de manera uniforme, sino que afectaba sobre todo áreas próximas al centro de las células nerviosas, del mismo modo que las lesiones de sustancia gris observadas en los pacientes.

La esclerosis múltiple provoca la
La esclerosis múltiple provoca la degradación de la mielina, lo que genera síntomas como desorientación y problemas de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación tiene graves implicancias: las señales que deberían viajar con precisión y velocidad hacia el tálamo llegan tardías y borrosas. Incluso cuando la corteza cerebral trata de amplificar el mensaje, lo hace de manera imprecisa.

La consecuencia directa es la interrupción del “bucle” de comunicación entre la corteza y el tálamo, esencial para que el cerebro “interprete” correctamente la información sensorial. Así, cuando la mielina se pierde en ciertos puntos estratégicos, el cerebro pierde el rumbo, dificultando el reconocimiento y la navegación en el entorno.

Por qué este avance cambia el enfoque sobre la esclerosis múltiple

Hasta ahora, se sabía que la degradación de la mielina causaba lentitud en la transmisión de las señales. El nuevo avance muestra que el problema es aún más profundo: además de ralentizarse, parte de la información se pierde para siempre. Por eso, muchos de los síntomas más graves de la esclerosis múltiple —desorientación, dificultad para recordar nombres conocidos o problemas para realizar actividades rutinarias— podrían tener origen en la eliminación de esa “primera ola” de mensajes que nunca logra llegar.

El avance científico abre nuevas
El avance científico abre nuevas posibilidades para tratamientos que devuelvan al cerebro su capacidad de percibir el mundo con precisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Holandés de Neurociencia subraya que conocer la anatomía y funcionamiento exacto de estas células es clave para futuras investigaciones. Reponer la mielina en las regiones correctas podría abrir la puerta a tratamientos más efectivos para los síntomas cognitivos y sensoriales de la enfermedad.

Temas Relacionados

Esclerosis múltipleMielinaInstituto Holandés de NeurocienciaMaarten KoleCorteza cerebralTálamoLesiones de sustancia grisNewsroom BUE

Últimas Noticias

Avance contra un tipo de cáncer que afecta a adultos jóvenes: lograron la remisión total de los síntomas

Un estudio realizado en 15 centros médicos de Israel evaluó un nuevo protocolo de tratamiento para el linfoma de Hodgkin avanzado. Los resultados fueron alentadores

Avance contra un tipo de

Por qué los infartos son más graves a la mañana: el papel del reloj interno del sistema inmune

Una investigación de Yale muestra que la actividad de los neutrófilos varía según el momento del día, lo que afecta la severidad de las lesiones cardíacas y podría guiar nuevas estrategias para proteger el tejido sano

Por qué los infartos son

El ayuno mejora la eficacia de la terapia hormonal en el cáncer de mama, según un estudio

Una investigación internacional difundida por Nature indica que la restricción periódica de alimentos o los regímenes que la simulan pueden potenciar los efectos de la terapia endocrina en tumores hormonales positivos, al activar el receptor de glucocorticoides

El ayuno mejora la eficacia

Alimentación, ejercicio y retos mentales: así se puede transformar la salud cerebral en casa

Una columnista de neurociencia de New Scientist detalla cómo reemplazar malos hábitos alimenticios y sumar prácticas estimulantes produjo calma, energía y mayor conexión familiar en un año

Alimentación, ejercicio y retos mentales:

Una de cada siete personas en América Latina tuvo un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida

Así lo reveló una investigación de científicos de Chile y el Reino Unido. Los detalles del artículo publicado en The Lancet Regional Health Américas y el análisis de un experto a Infobae

Una de cada siete personas
DEPORTES
Revelaron cómo será el sonido

Revelaron cómo será el sonido de los motores de los nuevos autos de Fórmula 1: “La banda sonora para 2026″

Insultos, miradas desafiantes y gritos a los árbitros: el furioso cruce de LeBron James con otra figura de la NBA que terminó en escándalo

La estremecedora lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

La fiesta de Buenos Aires Lawn Tennis Club campeón del Interclubes: “Acá somos una familia”

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

TELESHOW
El íntimo y emotivo festejo

El íntimo y emotivo festejo de Marina Calabró por su cumpleaños con Rolando Barbano: “Perfecto como vos”

La polémica pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que causó repudio durante los Martín Fierro de streaming

Wanda Nara fue a declarar como testigo en la causa por estafa de Nicolás Payarola: las fotos

El tenso reencuentro entre Nico Occhiato y Nacho Elizalde en la alfombra negra del Martín Fierro de streaming

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia cambia de posición y

Bolivia cambia de posición y vota en la ONU contra una resolución de censura a Israel

Duelo y silencio en Sídney tras el ataque terrorista en Bondi Beach: “Me siento devastada y asqueada”

Una anciana fue asesinada a golpes y enterrada en el patio de su casa en Uruguay: imputaron a su nieta y su pareja

Por qué los infartos son más graves a la mañana: el papel del reloj interno del sistema inmune

El héroe que desarmó a uno de los terroristas de Bondi está hospitalizado y podría perder un brazo: “Lo volvería a hacer”