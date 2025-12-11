“Las vacunas siguen siendo esenciales”: qué dice la OMS sobre el aumento global de la variante H3N2 de la gripe

La Organización Mundial de la Salud alerta por el predominio de la variante H3N2 en la actual temporada de gripe (Freepik)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el aumento global de la gripe estacional desde octubre de 2025, con predominio del virus de influenza A (H3N2), especialmente la subclase genética K. Este incremento coincide con el inicio del invierno en el hemisferio norte y resalta la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica, reforzar la vacunación contra la gripe y aplicar medidas preventivas para limitar la propagación del virus, según la OMS.

Situación global de la gripe estacional y predominio de la variante H3N2

En un informe, la OMS indicó que la actividad gripal ha crecido en todo el mundo en los últimos meses, con el virus de influenza A (H3N2) como subtipo más detectado en la mayoría de las regiones. En el hemisferio norte, algunos países han registrado un inicio temprano de la temporada de gripe, mientras que en otros la actividad apenas comienza a superar los umbrales epidémicos.

En el hemisferio sur, ciertas naciones han experimentado temporadas inusualmente largas, con niveles de actividad superiores a los habituales. En las zonas tropicales, la circulación de la gripe se ha mantenido constante, con un aumento progresivo de la proporción de casos asociados a H3N2 desde finales de septiembre, reportó el organismo internacional.

La subclase K del virus H3N2 muestra una rápida expansión mundial (Freepik)

Características genéticas y expansión de la subclase K de H3N2

La OMS reportó en su informe que los datos de secuencia genética disponibles en GISAID —la iniciativa de ciencia global que proporciona acceso abierto a datos genómicos del virus influenza y el coronavirus— indican que, aunque circulan diversas subclases de H3N2, la subclase K (identificada como J.2.4.1 en la nomenclatura Nextclade/Nextstrain) ha mostrado un crecimiento rápido en su detección global. Esta variante presenta varias mutaciones en la hemaglutinina respecto a otras subclases y se ha identificado en más de 34 países en los últimos seis meses, con una presencia especialmente marcada en Australia y Nueva Zelanda desde agosto de 2025. Hasta la fecha, la subclase K no se ha detectado en Sudamérica.

Impacto en regiones específicas y presión sobre sistemas de salud

La OMS detalló que el predominio de H3N2 y, en particular, de la subclase K, ha sido evidente en regiones como África, Europa, América, el Sudeste Asiático y el Pacífico Occidental. En África, la actividad gripal aumentó en octubre, con H3N2 como subtipo dominante en varias zonas. En Europa, la temporada de gripe comenzó unas cuatro semanas antes de lo habitual, con un incremento de casos en personas mayores de 65 años.

En América, la transmisión de H3N2 se intensificó en Brasil y Chile a partir de agosto, aunque sin señales de mayor gravedad. En el Sudeste Asiático, la proporción de H3N2 alcanzó el 43% de los casos positivos, y en el Pacífico Occidental, la expansión de la subclase K representa el 89% de las secuencias reportadas. La OMS advierte que estos brotes pueden ejercer una presión significativa sobre los sistemas sanitarios, incluso en países no templados, aunque la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados.

Australia y Nueva Zelanda registran elevados niveles de la subclase genética K de la gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de la OMS: vigilancia, diagnóstico, tratamiento y prevención

La OMS insistió en la necesidad de mantener una vigilancia global continua para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos en los virus de la gripe. Recomendó a los Estados Miembros fortalecer la vigilancia integrada de los virus respiratorios y actualizar las estrategias de comunicación de riesgos.

En cuanto al diagnóstico, la OMS sugirió el uso de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) para confirmar casos graves y la aplicación de pruebas rápidas o digitales en casos menos severos, según los recursos disponibles. El tratamiento debe centrarse en la atención de soporte de alta calidad, con especial atención a los grupos de alto riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal sanitario. El uso de antivirales está indicado para quienes presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves.

Vacunación: composición, efectividad y grupos prioritarios

La vacunación anual sigue siendo la principal herramienta de prevención, según la OMS. La composición de la vacuna se actualiza regularmente para adaptarse a los virus circulantes, incluyendo las variantes A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B/Victoria.

La vacunación anual continúa siendo la herramienta central para prevenir la gripe, según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la efectividad de la vacuna puede variar según la temporada y el grupo de riesgo, los datos preliminares de la OMS indican que la vacuna actual ofrece una protección del 70-75% para evitar hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años y del 30-40% en adultos.

La OMS recomendó la vacunación prioritaria para los grupos de alto riesgo y el personal sanitario, idealmente antes del inicio de la temporada gripal, aunque vacunarse en cualquier momento puede aportar beneficios.

Medidas de salud pública y comunicación de riesgos

La OMS subrayó la importancia de implementar medidas de salud pública proporcionadas, como la higiene de manos, el uso de mascarillas por personas sintomáticas y la autoaislación voluntaria para reducir la transmisión.

El aumento de casos de H3N2 ejerce presión sobre los sistemas sanitarios en diversas regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aconsejó a los países actualizar y fortalecer sus estrategias de comunicación de riesgos y participación comunitaria, integrando mensajes claros y adaptados a los contextos culturales para fomentar la vacunación y contrarrestar la desinformación.

De acuerdo con la información disponible, la OMS no considera necesario imponer restricciones de viaje o comercio con los países afectados por la gripe estacional.