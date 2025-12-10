Cuál es el componente secreto del chocolate negro que lo convierte en un alimento antienvejecimiento

Los compuestos presentes en el cacao puro actúan como antioxidantes y antiinflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Aging y divulgado por el King’s College de Londres identificó una relación entre la teobromina, un compuesto del chocolate negro, y un envejecimiento biológico más lento.

El hallazgo, obtenido tras analizar las cohortes TwinsUK y KORA con más de 1.600 participantes europeos, marca un avance sustancial en la comprensión de cómo ciertos alimentos cotidianos pueden impactar la longevidad y la salud a nivel molecular, explicaron desde el King’s College.

Resultados clave y mecanismos moleculares

La evidencia indica que los beneficios del chocolate negro dependen de su pureza y siempre en el marco de una vida saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación liderada por la profesora Jordana Bell examinó a individuos de las cohortes TwinsUK y KORA y demostró que niveles elevados de teobromina en sangre se asociaron con una menor aceleración de la edad epigenética, evaluada mediante marcadores moleculares como GrimAge y la longitud de los telómeros.

Estos efectos se mantuvieron incluso tras ajustar por otros metabolitos presentes en el cacao y el café, lo que sugiere una especificidad de la teobromina en la ralentización del envejecimiento biológico.

Bell señaló la importancia de los resultados: “Nuestro estudio encuentra vínculos entre un componente clave del chocolate negro y mantenerse joven por más tiempo”.

Por su parte, el autor principal Ramy Saad, del University College de Londres, calificó el avance como “muy emocionante” e insistió en explorar en profundidad cómo los metabolitos dietéticos interactúan con el epigenoma humano.

Para determinar la edad biológica de los participantes, el equipo empleó dos métodos principales: la medición de la metilación del ADN, que refleja el ritmo del envejecimiento molecular, y la evaluación de la longitud de los telómeros, estructuras fundamentales para proteger los cromosomas y cuya reducción se vincula al envejecimiento y a enfermedades asociadas a la edad. Los análisis de sensibilidad confirmaron que la teobromina era el compuesto más estrechamente vinculado a dichos marcadores, en comparación con otros presentes en el cacao o el café.

El papel del cacao, los flavonoides y nuevas investigaciones

El porcentaje de cacao en el chocolate determina la concentración de sus beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio explora también si otros compuestos del chocolate negro, como los polifenoles, influyen en los efectos observados. Según la profesora Ana Rodriguez-Mateos, especialista en Nutrición Humana del King’s College, actualmente se investiga si la teobromina actúa de manera aislada o en conjunto con otros elementos del cacao.

Además, el cacao de alta pureza contiene flavonoides y polifenoles, compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, considerados clave para la protección celular y la prevención de enfermedades crónicas.

Cuáles son los beneficios del chocolate negro según la evidencia previa

La edad biológica refleja el estado real de los órganos y tejidos, más allá de los años vividos, y se utiliza como indicador clave del envejecimiento y la salud general (Freepik)

Diversas investigaciones respaldan el potencial del chocolate negro en la salud. Médicos reconocidos a nivel global, como el doctor William Li de la Universidad de Harvard y el profesor británico Rangan Chatterjee resaltaron que consumir dos tazas diarias de chocolate negro con al menos un 70% de cacao puede duplicar la cantidad de células madre circulantes en sangre, favoreciendo la regeneración celular y aportando protección cardiovascular.

La presencia de flavonoides en el cacao contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos, mejora la circulación y protege las células del estrés oxidativo.

Otras revisiones, como las publicadas en Frontiers in Immunology y The Proceedings of the National Academy of Sciences, asociaron el consumo regular de chocolate negro de alta pureza con beneficios como la reducción de la presión arterial, mejora de la memoria, mayor salud cardiovascular, prevención del deterioro cognitivo y disminución del riesgo de enfermedades crónicas. Los flavonoides también influyen positivamente en el microbioma intestinal, promueven el equilibrio de bacterias y ayudan a reducir la inflamación sistémica.

Cómo consumir el chocolate para aprovechar sus beneficios

Los flavonoides del cacao ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en la necesidad de elegir chocolate negro con un contenido de cacao superior al 85% y evitar aquellas presentaciones con alto contenido de azúcar.

El doctor Ricardo Costeira del King’s College subrayó que, aunque se precisan más investigaciones, los resultados resaltan el valor de los análisis poblacionales para comprender el envejecimiento y la genética a gran escala. La dosis diaria recomendada de flavonoides es de 500 miligramos, cantidad alcanzable con una dieta variada que incluya chocolate negro, té verde, frutos rojos y manzanas.

Tanto los expertos del King’s College como otros investigadores insisten en la importancia de integrar el chocolate negro en una dieta equilibrada, acompañada de ejercicio regular y un consumo calórico responsable. El equipo enfatizó que los hallazgos actuales no constituyen una recomendación para incrementar el consumo de chocolate negro, pero aportan pistas relevantes sobre cómo alimentos cotidianos pueden influir en la salud y la longevidad.

Queda por resolver cuáles son los mecanismos exactos por los que la teobromina y otros compuestos del cacao impactan el envejecimiento biológico, y si estos efectos pueden aplicarse a la prevención de enfermedades frecuentes y raras. Las futuras investigaciones buscarán esclarecer estas interacciones y su posible valor terapéutico.

En suma, la teobromina, los flavonoides y los polifenoles del chocolate negro de alta pureza surgen como aliados prometedores en la búsqueda de una vida más saludable y longeva, siempre en el marco de una alimentación y un estilo de vida equilibrados.