Ciencia

Moléculas, redes y comportamiento: así es el primer mapa biológico del cerebro

Este avance revela las conexiones ocultas entre lo más profundo del cerebro y las acciones cotidianas. Por qué aseguran que este desarrollo anticipa un futuro donde la salud mental y el envejecimiento podrán abordarse de manera mucho más personalizada y precisa

El primer mapa biológico del
El primer mapa biológico del cerebro conecta la organización celular y molecular con las redes cerebrales responsables del pensamiento y la conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se conecta el funcionamiento invisible del cerebro a nivel microscópico con la manera en que pensamos, sentimos y nos comportamos día a día? Un grupo de científicos estadounidenses acaba de dar un paso clave para contestar esta pregunta fundamental de la neurociencia.

Investigadores de la Georgia State University desarrollaron el primer mapa biológico que muestra, con precisión inédita, cómo los componentes celulares y moleculares del cerebro se vinculan con los grandes sistemas responsables de la cognición, las emociones y la conducta. Según indican los propios expertos, este avance podría revolucionar la comprensión de los trastornos mentales, el envejecimiento cerebral y la medicina personalizada.

Un mapa que une lo pequeño y lo grande

Publicado en la revista Nature Communications y dirigido por Vince Calhoun, profesor de Georgia State University y director del TReNDS Center, el trabajo logró responder una de las grandes preguntas de la neurociencia: demostrar que las redes del cerebro que se observan en estudios de imagen no aparecen por casualidad, sino que se construyen a partir de la organización de sus células y sustancias químicas.

Investigadores de Georgia State University
Investigadores de Georgia State University logran vincular la biología cerebral microscópica con la cognición, las emociones y el comportamiento humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo unió información obtenida de neuronas, moléculas y resonancias magnéticas funcionales (fMRI) para mostrar que cada red cerebral tiene una base biológica concreta. “Las redes cerebrales que vemos en los escáneres existen porque están sostenidas por un ‘plano escondido’ de células y moléculas”, explicó Calhoun.

En palabras simples, los científicos lograron tender un puente entre lo que ocurre dentro de las células del cerebro y el funcionamiento de los grandes circuitos que usamos para pensar, sentir y actuar.

Cómo se construyó el primer mapa biológico del cerebro

Para lograr este avance, el equipo integró varias técnicas y herramientas. Primero, analizaron escaneos cerebrales que permitieron observar cómo se comunican distintas regiones del cerebro a lo largo del tiempo. Estos escaneos muestran las “redes” por donde viajan las señales en el cerebro, algo similar a cómo un mapa del subte revela cómo se conectan los puntos de una ciudad.

Luego, sumaron información sobre células cerebrales, mensajeros químicos como la serotonina y la dopamina —sustancias que modulan emociones, motivación y placer—, y también sobre mitocondrias, encargadas de producir la energía necesaria para que el cerebro funcione.

El avance científico permite comprender
El avance científico permite comprender cómo las diferencias moleculares influyen en la velocidad de aprendizaje y la experiencia emocional de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a este cruce de datos, capturaron patrones de actividad cerebral en movimiento —a lo que los expertos llaman conectividad dinámica— y crearon una imagen mucho más precisa del cerebro en acción. Además, emplearon un método estadístico llamado análisis de mediación, que permitió demostrar que las grandes redes cerebrales no solo se relacionan con la biología y el comportamiento, sino que cumplen el papel de “puentes” activos.

Por ejemplo, ciertas diferencias moleculares pueden explicar por qué algunas personas aprenden más rápido o experimentan emociones de una manera particular.

Por qué este hallazgo puede cambiar la salud mental y el envejecimiento

El avance obtenido tiene impacto directo en el estudio y tratamiento de trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas. Guozheng Feng, autor principal de la investigación y miembro del TReNDS Center, resumió así el valor del trabajo: “Este estudio nos acerca a responder una de las preguntas más fundamentales en neurociencia: cómo los cimientos celulares y moleculares dan lugar a las redes cerebrales que generan el pensamiento, la emoción y el comportamiento”.

Jiayu Chen, profesora asistente y parte del equipo, agregó que este conocimiento ayuda a explicar cómo la organización profunda del cerebro define la arquitectura de las redes funcionales, que a su vez inciden directamente en cómo pensamos, sentimos y nos comportamos.

La investigación abre nuevas posibilidades
La investigación abre nuevas posibilidades para el diagnóstico y tratamiento personalizado de trastornos mentales y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, comprender estos “mapas” permitirá explicar por qué algunas personas mantienen la memoria o la agudeza mental en la vejez, mientras que otras sufren un deterioro acelerado. Además, ayudará a identificar cuáles sistemas cerebrales pueden ser más vulnerables ante trastornos como la esquizofrenia, la depresión o el Alzheimer.

Hacia una medicina personalizada para el cerebro

Además de ampliar el conocimiento científico, los investigadores ven un potencial enorme en la personalización de tratamientos médicos.

El objetivo a futuro es que los médicos puedan crear, para cada paciente, un “mapa” que identifique cómo la biología propia de esa persona se relaciona con el funcionamiento de sus redes cerebrales. Esto abriría la puerta a terapias mucho más precisas y efectivas, ajustadas según las características individuales.

“Muchas enfermedades mentales y neurodegenerativas involucran tanto desequilibrios moleculares como alteraciones en las redes cerebrales. Este trabajo muestra que ambos están conectados”, señaló Calhoun.

El análisis de conectividad dinámica
El análisis de conectividad dinámica y mediación estadística demuestra que las redes cerebrales actúan como puentes entre la biología y el comportamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo práctico sería la posibilidad de anticipar, a través de estudios de imagen y análisis biológicos, qué pacientes están en mayor riesgo de desarrollar cierto tipo de deterioro mental o de responder mejor a medicamentos específicos, mejorando la prevención y el tratamiento.

El camino que sigue: profundizar en la relación biología-comportamiento

El equipo del TReNDS Center planea seguir investigando cómo la biología cerebral —desde lo más pequeño hasta lo más complejo— influye en nuestras capacidades cognitivas y emocionales.

Consideran que este primer mapa es solo el inicio de una transformación profunda en la comprensión del cerebro humano, con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos mentales y neurodegenerativos en el futuro.

Este avance demuestra que, para entender la mente humana, es fundamental unir lo que ocurre en las células del cerebro con las funciones que usamos para pensar, sentir y actuar. El estudio de Georgia State University traza así un nuevo rumbo para la ciencia y la salud mental global.

