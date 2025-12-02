Ciencia

Avance en inmunoterapia: 6 personas logran un control prolongado del VIH sin medicamentos

El estudio experimental combinó terapias innovadoras para estimular las defensas del organismo que permitieron que los niveles virales se mantuvieran bajos, incluso durante más de un año. Cómo este avance podría brindar nuevas posibilidades para futuros tratamientos

Guardar
Un estudio experimental en San
Un estudio experimental en San Francisco logra controlar el VIH sin medicación en la mayoría de los participantes durante meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 40 millones de personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo. El tratamiento habitual con antirretrovirales ha transformado la vida de los pacientes. Sin embargo, exige tomar medicación todos los días de por vida y contar con acceso constante al sistema de salud.

Por ello, el control del virus sin fármacos representa un avance de alto impacto, especialmente en regiones como América Latina, donde el acceso a tratamientos suele ser desigual.

Un pequeño estudio experimental realizado en San Francisco ofrece un nuevo horizonte en la lucha contra el VIH. Según resultados publicados en la revista Nature y reportados por The Washington Post, seis de diez personas con el virus lograron mantenerlo bajo control durante varios meses sin medicación.

La combinación de inmunoterapias activa
La combinación de inmunoterapias activa células T y anticuerpos, manteniendo el virus en niveles bajos sin antirretrovirales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de ellas consiguió hacerlo durante más de un año y medio. Este logro sugiere que la combinación de inmunoterapias podría acercar a la comunidad científica a una posible cura funcional del virus, es decir, poder controlarlo sin eliminarlo por completo.

Resultados del estudio y testimonios

El ensayo, dirigido por Steven Deeks, profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco (UCSF), incluyó a 10 participantes que recibieron un protocolo complejo de inmunoterapias experimentales. Posteriormente, suspendieron la medicación diaria que suele mantener el VIH bajo control. En seis participantes, el virus permaneció en niveles bajos durante meses. Uno de ellos logró que su sistema inmunológico controlara el virus sin fármacos por más de 18 meses.

Deeks calificó los resultados como “inesperados y sin precedentes”, según recogió The Washington Post. Aclaró que, si bien se trata de un avance prometedor, no representa una solución definitiva, ya que el estudio careció de grupo de control y su tamaño fue reducido.

El avance en el control
El avance en el control del VIH sin fármacos representa una esperanza para regiones con acceso desigual a tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sharon Lewin, directora del Instituto Doherty en la Universidad de Melbourne, también subrayó la importancia del hallazgo: “El estudio, aunque pequeño, impulsará nuevas direcciones en el campo”, afirmó.

Uno de los participantes, Tom Perrault, de 60 años, relató su experiencia tras suspender la medicación en julio de 2021: “No volvió en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. De repente, pensé: ‘Mi cuerpo lo está suprimiendo. Creo que está funcionando. Esto supera sus expectativas’”, narró a The Washington Post. Aunque el virus reapareció meses después, Perrault describió la experiencia como reveladora: “De repente, me atreví a tener esperanza. Qué regalo sería esto para el mundo si funciona”.

Detalles del protocolo experimental

El protocolo incluyó tres enfoques de inmunoterapia. Primero, los participantes recibieron una vacuna experimental para activar células T, responsables de combatir el virus. Después, se administraron dos anticuerpos neutralizantes, diseñados para ayudar al sistema inmunitario a identificar y atacar el VIH, junto a un medicamento que estimula la respuesta inmunitaria. Finalmente, se aplicó otra ronda de anticuerpos antes de suspender la medicación diaria.

Uno de los participantes logró
Uno de los participantes logró suprimir el VIH sin medicación por más de 18 meses, según el estudio publicado en Nature (Europa Press)

Dan Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Beth Israel Deaconess Medical Center, especificó a The Washington Post: “El objetivo es aumentar el control inmunológico del virus para prevenir o ralentizar el rebote viral tras suspender la terapia antirretroviral”.

En personas que conservaron el control, la rápida reacción de ciertas células T resultó determinante. Rachel Rutishauser, inmunóloga y especialista en enfermedades infecciosas en UCSF, añadió que el tratamiento permitió a dichas células T estar “listas para atacar el virus en cuanto apareciera”.

Limitaciones y próximos pasos

Aunque los resultados son alentadores, los expertos advierten sobre la necesidad de prudencia. La ausencia de grupo de control impide atribuir el control viral exclusivamente al tratamiento experimental. Además, el estudio requirió cerca de 60 visitas clínicas durante dos años y la colaboración de múltiples centros de investigación y empresas farmacéuticas, lo que limita su viabilidad inmediata.

El control del VIH sin
El control del VIH sin medicación abre nuevas líneas de investigación y renueva la esperanza de una cura funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutishauser indicó a The Washington Post que este régimen no se recomienda como tratamiento estándar, aunque destacó que los datos obtenidos ofrecen claves para mejorar la respuesta de las células T. Deeks y su equipo planean optimizar la estrategia y ampliar la muestra en futuros ensayos.

El avance reportado en Nature se suma a otros logros recientes. Investigadores en Alemania registraron la séptima remisión prolongada del VIH tras un trasplante de médula ósea, una opción reservada para casos muy específicos. Además, otros estudios han explorado los motivos por los cuales algunas personas pueden controlar el virus a largo plazo tras terapias experimentales.

Este estudio representa un progreso relevante en la investigación sobre el VIH, aunque los especialistas resaltan que aún quedan desafíos antes de alcanzar una cura funcional accesible para la población general. El control del virus sin medicación renueva la esperanza y abre nuevas líneas de investigación, manteniendo viva la expectativa de millones de personas afectadas.

Temas Relacionados

VIHInmunoterapiaUniversidad de California en San FranciscoSteven DeeksControl del VIH sin medicaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

El poder de la gratitud: la clave biológica para reducir el estrés según un experto en longevidad

Prácticas diarias como el journaling y el reconocimiento verbal están asociadas a cambios positivos en el cerebro y la salud emocional, según estudios y las recomendaciones de Gary Brecka

El poder de la gratitud:

La contaminación del aire se relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y demencia, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud publicó una nueva guía con la colaboración de expertos internacionales. Incluye fórmulas que permiten detectar con mayor precisión esta problemática

La contaminación del aire se

Científicos alertan sobre el daño auditivo en adolescentes: causas y recomendaciones

Investigadores identificaron una tendencia preocupante tras analizar a jóvenes de entre 13 y 18 años

Científicos alertan sobre el daño

Investigan cómo los golpes en la cabeza afectan la salud cerebral de boxeadores y luchadores profesionales

Científicos de los Estados Unidos observaron los datos de 280 deportistas con resonancia magnética avanzada. Los resultados

Investigan cómo los golpes en

Frecuencia cardíaca y pasos: los indicadores que permiten anticipar problemas de corazón, según un estudio

Estas medidas combinadas, mediante el uso de diversos dispositivos inteligentes, se posiciona como una herramienta sencilla y eficaz para evaluar el bienestar cardiovascular, según expertos consultados por Science Focus

Frecuencia cardíaca y pasos: los
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble vida de Eugène-François

La increíble vida de Eugène-François Vidocq, el hombre que escapó de la cárcel y luego creó la fuerza policial que inspiró al FBI

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos