Avance en inmunoterapia: 6 personas logran un control prolongado del VIH sin medicamentos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 40 millones de personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo. El tratamiento habitual con antirretrovirales ha transformado la vida de los pacientes. Sin embargo, exige tomar medicación todos los días de por vida y contar con acceso constante al sistema de salud.

Por ello, el control del virus sin fármacos representa un avance de alto impacto, especialmente en regiones como América Latina, donde el acceso a tratamientos suele ser desigual.

Un pequeño estudio experimental realizado en San Francisco ofrece un nuevo horizonte en la lucha contra el VIH. Según resultados publicados en la revista Nature y reportados por The Washington Post, seis de diez personas con el virus lograron mantenerlo bajo control durante varios meses sin medicación.

Una de ellas consiguió hacerlo durante más de un año y medio. Este logro sugiere que la combinación de inmunoterapias podría acercar a la comunidad científica a una posible cura funcional del virus, es decir, poder controlarlo sin eliminarlo por completo.

Resultados del estudio y testimonios

El ensayo, dirigido por Steven Deeks, profesor de medicina en la Universidad de California en San Francisco (UCSF), incluyó a 10 participantes que recibieron un protocolo complejo de inmunoterapias experimentales. Posteriormente, suspendieron la medicación diaria que suele mantener el VIH bajo control. En seis participantes, el virus permaneció en niveles bajos durante meses. Uno de ellos logró que su sistema inmunológico controlara el virus sin fármacos por más de 18 meses.

Deeks calificó los resultados como “inesperados y sin precedentes”, según recogió The Washington Post. Aclaró que, si bien se trata de un avance prometedor, no representa una solución definitiva, ya que el estudio careció de grupo de control y su tamaño fue reducido.

Sharon Lewin, directora del Instituto Doherty en la Universidad de Melbourne, también subrayó la importancia del hallazgo: “El estudio, aunque pequeño, impulsará nuevas direcciones en el campo”, afirmó.

Uno de los participantes, Tom Perrault, de 60 años, relató su experiencia tras suspender la medicación en julio de 2021: “No volvió en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. De repente, pensé: ‘Mi cuerpo lo está suprimiendo. Creo que está funcionando. Esto supera sus expectativas’”, narró a The Washington Post. Aunque el virus reapareció meses después, Perrault describió la experiencia como reveladora: “De repente, me atreví a tener esperanza. Qué regalo sería esto para el mundo si funciona”.

Detalles del protocolo experimental

El protocolo incluyó tres enfoques de inmunoterapia. Primero, los participantes recibieron una vacuna experimental para activar células T, responsables de combatir el virus. Después, se administraron dos anticuerpos neutralizantes, diseñados para ayudar al sistema inmunitario a identificar y atacar el VIH, junto a un medicamento que estimula la respuesta inmunitaria. Finalmente, se aplicó otra ronda de anticuerpos antes de suspender la medicación diaria.

Dan Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Beth Israel Deaconess Medical Center, especificó a The Washington Post: “El objetivo es aumentar el control inmunológico del virus para prevenir o ralentizar el rebote viral tras suspender la terapia antirretroviral”.

En personas que conservaron el control, la rápida reacción de ciertas células T resultó determinante. Rachel Rutishauser, inmunóloga y especialista en enfermedades infecciosas en UCSF, añadió que el tratamiento permitió a dichas células T estar “listas para atacar el virus en cuanto apareciera”.

Limitaciones y próximos pasos

Aunque los resultados son alentadores, los expertos advierten sobre la necesidad de prudencia. La ausencia de grupo de control impide atribuir el control viral exclusivamente al tratamiento experimental. Además, el estudio requirió cerca de 60 visitas clínicas durante dos años y la colaboración de múltiples centros de investigación y empresas farmacéuticas, lo que limita su viabilidad inmediata.

Rutishauser indicó a The Washington Post que este régimen no se recomienda como tratamiento estándar, aunque destacó que los datos obtenidos ofrecen claves para mejorar la respuesta de las células T. Deeks y su equipo planean optimizar la estrategia y ampliar la muestra en futuros ensayos.

El avance reportado en Nature se suma a otros logros recientes. Investigadores en Alemania registraron la séptima remisión prolongada del VIH tras un trasplante de médula ósea, una opción reservada para casos muy específicos. Además, otros estudios han explorado los motivos por los cuales algunas personas pueden controlar el virus a largo plazo tras terapias experimentales.

Este estudio representa un progreso relevante en la investigación sobre el VIH, aunque los especialistas resaltan que aún quedan desafíos antes de alcanzar una cura funcional accesible para la población general. El control del virus sin medicación renueva la esperanza y abre nuevas líneas de investigación, manteniendo viva la expectativa de millones de personas afectadas.