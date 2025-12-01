Día Mundial del Sida: científicos divulgaron 10 claves para prevenir la infección

Una nueva guía sobre PrEP y PEP publicada en Canadá ofrece 10 directrices clave para prevenir el VIH en adolescentes y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP) son estrategias que incluyen a los medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En el caso de la PrEP está indicada antes de una exposición potencial al virus, mientras que PEP se emplea tras una situación de riesgo. Ambas buscan evitar que el virus logre establecerse en el organismo humano.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1° de diciembre desde 1988 con respaldo de las Naciones Unidas, un panel de expertos publicó hoy una guía con recomendaciones y 10 directrices prácticas para facilitar el acceso a PrEP y PEP en adolescentes y adultos que enfrentan situaciones de riesgo.

La guía fue publicada en la revista Canadian Medical Association Journal. Hoy, 40,8 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, 1,3 millones de nuevas infecciones ocurrieron en 2024, y 9,2 millones de personas aún no acceden al tratamiento, según el último reporte del programa Onusida.

Nuevas formas de prevenir el VIH

El uso de medicamentos antirretrovirales como PrEP y PEP reduce el riesgo de infección por VIH en personas expuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de la publicación de la guía, se busca desarrollar una prevención más amplia, sencilla y personalizada.

La coordinación estuvo a cargo de Darrell H.S. Tan, infectólogo de St. Michael’s Hospital, en colaboración con el Instituto Canadiense de Investigación en Salud y la Red Pan-Canadiense para Ensayos Clínicos sobre VIH.

Quieren reducir nuevos casos de personas con VIH a través de la prevención combinada y el acceso temprano a opciones farmacológicas.

La nueva guía destaca la importancia de la consejería y la evaluación individual del riesgo de VIH en cada consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es eliminar obstáculos administrativos y sociales para que quienes pueden beneficiarse con esos tratamientos accedan sin demoras ni requisitos adicionales.

La guía fue diseñada como referencia clara para el personal de la salud y para el público que busca información verificada.

Las 10 directrices prácticas

Las recomendaciones incluyen la prescripción de PrEP a cualquier persona sexualmente activa que lo solicite, sin restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de la publicación compartieron estas buenas prácticas:

Ofrecer consejería sobre PrEP y PEP a toda persona sexualmente activa, incluidos adolescentes y usuarios de drogas inyectables, con información positiva. Permitir la prescripción de PrEP a cualquier adulto o adolescente que la solicite. Evaluar el riesgo de VIH en cada consulta y sugerir PrEP a quienes se puedan beneficiar. Si sexo asignado o identidad de género no están claros, el personal de salud se debe guiar para hacer la indicación según la anatomía y situación del paciente y sus parejas. Indicar PEP solo ante exposiciones de riesgo real y cuando la persona fuente pueda transmitir VIH. Realizar una prueba de VIH antes de dar PEP, sin demorar el tratamiento. No prescribir PEP si la persona fuente es VIH negativa, el estatus es desconocido en la población general o la persona con VIH tiene carga viral indetectable. En situaciones dudosas, decidir junto al paciente y nunca demorar el acceso a la terapia. Comenzar PEP al instante tras la exposición y seguir durante 28 días. Se debería involucrar a autoridades, organizaciones y sociedades científicas para promover y monitorear PrEP y PEP.

El cabotegravir de acción prolongada se suma como opción innovadora de PrEP con inyección bimestral para prevenir el VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también especificaron que los fármacos que se deberían indicar como PrEP son:

Tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina: Esquema diario en comprimidos, considerado la opción preferida para la mayoría de las personas VIH negativas.

Tenofovir alafenamida/emtricitabina: Puede ser considerado en situaciones específicas, por ejemplo, para personas con problemas renales o de densidad ósea.

Cabotegravir de acción prolongada: Inyección intramuscular cada dos meses. En la guía afirmaron: “Recomendamos CAB-LA 600 mg como opción de PrEP”.

La colaboración entre autoridades, organizaciones y sociedades científicas es fundamental para promover y monitorear el acceso a PrEP y PEP./Denis Balibouse/Foto de archivo

En tanto, los medicamentos para usar en casos de PEP son:

Bictegravir/tenofovir alafenamida/emtricitabina

Dolutegravir más tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina

Ambos esquemas deben iniciarse tan pronto como sea posible después de la exposición (máximo 72 horas) y mantenerse durante 28 días.

Esos medicamentos ya demostraron efectividad y seguridad para la prevención del VIH en personas con diferentes perfiles y necesidades, de acuerdo con las recomendaciones actualizadas de la guía.

La mirada desde América Latina

El experto argentino Marcelo Losso advirtió que aún hay un déficit significativo en la implementación de PrEP en poblaciones en riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el médico Marcelo Losso, jefe de la sección de enfermedades emergentes e investigador principal de la Unidad de Investigación del Hospital Ramos Mejía y profesor de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Argentina, comentó sobre la publicación canadiense.

“La nueva guía de manejo de profilaxis pre y posexposición de VIH de Canadá actualiza la recomendación de ofrecer PrEP, siguiendo la posición que previamente habían tomado otros organismos de países de ingresos altos, como los CDC de Estados Unidos y la Asociación Británica de VIH, entre otros. En cambio, la OMS continúa recomendando la estrategia solo en personas de mayor riesgo”, afirmó.

Losso resaltó: “La guía canadiense expande la oferta de PrEP a todos los adolescentes y adultos que lo requieran, independientemente del resultado de su evaluación del riesgo de infectarse”.

La efectividad poblacional de la PrEP, es decir, la capacidad de la estrategia para disminuir el número de nuevos casos, depende principalmente de que una proporción sustancial de quienes la necesitan acceda a su uso.

La prevención del VIH hoy busca ser más sencilla, inclusiva y eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Actualmente, una cantidad marginal de individuos recibe PrEP respecto de quienes precisan la estrategia. Esta situación es global, no exclusiva de la Argentina o de otros países de América Latina, y se debe principalmente a la dificultad de implementar medidas preventivas relativamente complejas en población sana”, enfatizó.

El experto añadió: “Implica incorporar al sistema de salud a personas que no necesariamente consultan y luego seguirlas periódicamente, con controles y entrega de medicación. Sin duda, la prioridad actual para nuestros países de la región debería ser la expansión de la implementación de PrEP en poblaciones en riesgo, donde aún mantenemos un déficit significativo”.