Ciencia

Cómo los humanos decodifican los aromas y les dan valor emocional, según un estudio

El trabajo de la Universidad de Tokio reveló las etapas que transita el cerebro al interpretar las señales químicas de cada olor. Cómo este hallazgo permite nuevas perspectivas para comprender la conexión entre sentidos, memoria y bienestar

Guardar
El cerebro humano analiza los
El cerebro humano analiza los olores en dos etapas: primero descifra la estructura molecular y luego evalúa su impacto emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olfato, uno de los sentidos más primitivos y enigmáticos, ha sido tradicionalmente difícil de descifrar desde la perspectiva científica. A pesar de que el aroma de un café recién hecho o el perfume de una flor pueden transportarnos inmediatamente a recuerdos o estados emocionales, el modo en que el cerebro logra transformar una señal química en una vivencia subjetiva ha sido durante décadas un terreno de incógnitas.

Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Tokio, publicada en JNeurosci, arroja luz sobre este proceso fascinante y revela que el cerebro organiza su respuesta a los olores en dos etapas perfectamente diferenciadas. Primero traduce la información molecular y, solo después, otorga valor subjetivo a lo que percibimos.

Este descubrimiento, liderado por la Society for Neuroscience, propone que cada fragancia que percibimos pasa primero por un filtro objetivo, casi mecánico, antes de ser incorporada a nuestro universo emocional y de recuerdos. La trascendencia de esta visión no se limita al ámbito científico: la forma en que los aromas influyen en nuestras decisiones, recuerdos y estados de ánimo empieza a comprenderse a partir de estos mecanismos cerebrales recién descritos.

La investigación demuestra que la
La investigación demuestra que la codificación objetiva y la valoración subjetiva de los olores son procesos cerebrales separados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primera parada: el cerebro decodifica la química del aroma

El estudio experimental fue realizado con voluntarios expuestos a una variada selección de fragancias. Los investigadores midieron su actividad cerebral mediante electroencefalografía (EEG), técnica que permite captar los patrones eléctricos con milisegundos de precisión.

Los primeros resultados sorprendieron al equipo: en apenas 300 milisegundos desde la inhalación, se produjo una activación de la frecuencia theta, responsable de analizar las propiedades físico-químicas de los compuestos odoríferos.

Según Masako Okamoto, autora principal, es en este instante inicial cuando el cerebro procesa exclusivamente los rasgos objetivos del aroma: “En la etapa muy temprana tras la aparición del olor, el cerebro codifica principalmente las características moleculares objetivamente”, explicó. Esta decodificación permite, por ejemplo, diferenciar de manera instantánea entre el olor del gas, el pan recién horneado o una sustancia tóxica, una función que ha resultado vital para la supervivencia humana a lo largo de la evolución.

El cerebro humano analiza los
El cerebro humano analiza los olores en dos etapas: primero descifra la estructura molecular y luego evalúa su impacto emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nivel de precisión en la codificación theta resultó determinante: quienes consiguieron discriminar mejor los distintos olores mostraron una fidelidad mucho más alta en esta primera fase, lo que sitúa a la actividad theta como una suerte de firma cerebral de la capacidad olfativa. Los resultados validaron, además, que la eficacia en esta codificación no se vinculaba a otras funciones como la detección simple o la identificación de olores, confirmando su especificidad.

Segunda fase: el cerebro decide si un olor es placentero

Superada la barrera de los 700 milisegundos, entró en acción una segunda frecuencia cerebral: la actividad delta. Aquí, el foco se desplazó de la química a la experiencia personal.

Esta etapa, según la Society for Neuroscience, está relacionada con la valoración subjetiva de los olores, es decir, con determinar si un aroma resulta agradable o desagradable. A diferencia de la fase inicial, esta codificación no guardó relación con la capacidad para distinguir olores, sino con la conciencia emocional asociada a los mismos.

Los cuestionarios realizados mostraron que quienes manifestaron una mayor percepción de agradable o desagradable en la vida cotidiana exhibieron una intensidad delta más marcada, pero esta no se tradujo en un mejor desempeño a la hora de discriminar fragancias. Este hallazgo confirma que, a nivel cerebral, la valoración afectiva es un proceso independiente de la identificación objetiva de los olores.

La valoración emocional de los
La valoración emocional de los olores, mediada por la actividad delta, es independiente de la capacidad para identificar fragancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas fronteras para la ciencia del olfato

La diferenciación entre una codificación física inicial y una valoración subjetiva posterior abre un abanico de oportunidades para la comprensión y tratamiento de trastornos del olfato. Los patrones de actividad theta y delta identificados podrían convertirse en herramientas valiosas para evaluar disfunciones olfativas o diseñar intervenciones a medida que permitan mejorar la función olfatoria tanto en personas sanas como en quienes presentan alteraciones sensoriales.

De este modo, el estudio no solo desvela cómo el cerebro fragmenta y procesa el universo de aromas que nos rodea, sino que apunta a futuros desarrollos en neurociencia olfativa, desde el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas hasta la creación de entornos terapéuticos donde el sentido del olfato puede ser recuperado o potenciado.

La investigación de la Universidad de Tokio constituye así un avance crucial, conectando lo estrictamente químico con lo profundamente humano, y demostrando que, cada vez que olemos, nuestro cerebro orquesta una compleja sinfonía entre la objetividad molecular y la emoción. Comprender este proceso puede transformar la manera en que interpretamos el mundo a través de la nariz y cambiar, en un futuro no tan lejano, nuestra propia relación con la memoria, la salud y el bienestar.

Temas Relacionados

Procesamiento cerebral de oloresOloresCerebrosQuímicaEmocionesOlfatoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo funciona el nuevo método que utiliza a la orina para detectar VPH

Un estudio internacional comparó este análisis con el tradicional y detectó resultados similares en la detección temprana del Virus del Papiloma Humano. Las claves del avance

Cómo funciona el nuevo método

Fumar menos de 5 cigarrillos por día también aumenta el riesgo de muerte prematura y enfermedades cardíacas

Un estudio liderado por científicos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos analizó datos de más de 300.000 adultos durante hasta 20 años. Los resultados aportan claves para mejorar la longevidad

Fumar menos de 5 cigarrillos

Qué es el método madre canguro y por qué la OMS lo recomienda para los bebés prematuros

La estrategia propone contacto piel con piel prolongado entre el niño y su madre. Junto a lactancia materna, ofrece una alternativa eficaz y de bajo costo para mejorar la supervivencia de recién nacidos vulnerables

Qué es el método madre

Qué es el FOFO, el miedo que pone en peligro la detección temprana de enfermedades

El temor a enterarse de algo negativo lleva a muchas personas a postergar exámenes de rutina. En qué otros ámbitos se manifiesta

Qué es el FOFO, el

La NASA presentará nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS y revelará datos sobre su origen

La agencia estadounidense dará a conocer mañana los hallazgos en una transmisión global, junto a un panel de expertos

La NASA presentará nuevas imágenes
DEPORTES
Emoción, anécdotas e historia grande:

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

Fue multicampeón con River, juega la Copa Potrero y podría transformarse en un “golpe de efecto” en el mercado argentino

Copa Davis: el equipo argentino se entrenó con el foco puesto en el debut ante Alemania

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

TELESHOW
El tierno video de Mirko

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

Nicki Nicole, la primera exponente de la música urbana en presentarse en el Teatro Colón

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

INFOBAE AMÉRICA

Tormentas de polvo: la amenaza

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia