La enfermedad por reflujo gastroesofágico se asocia con mayor riesgo de alcoholismo

El análisis de más de 350.000 historias clínicas revela que solo la ERGE, entre las enfermedades digestivas estudiadas, se asocia significativamente al TCA (Freepik)

Un reciente estudio de la Universidad de Saint Louis demuestra que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) tienen un 18% más de probabilidades de ser diagnosticados con trastorno por consumo de alcohol (TCA) en los dos años posteriores al diagnóstico, en comparación con la población general.

Este hallazgo, difundido por Medical Xpress, destaca la importancia de integrar estrategias de detección en la atención primaria para reducir el impacto de ambas patologías.

El vínculo entre enfermedades digestivas y consumo problemático

La investigación realizó un análisis exhaustivo de más de 350.000 historias clínicas electrónicas pertenecientes a adultos atendidos en sitios vinculados a la Universidad de Saint Louis entre 2020 y 2023. El equipo liderado por Kimberly Schiel, presidenta interina del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la institución, se enfocó en evaluar la relación entre tres afecciones digestivas (síndrome de intestino irritable, úlceras o gastritis y ERGE) y la aparición de TCA.

El riesgo de TCA tras diagnóstico de ERGE es mayor en menores de 58 años, lo que resalta la importancia de la intervención clínica temprana

De las condiciones analizadas, solo la ERGE mostró una asociación significativa con el desarrollo posterior de trastornos por consumo de alcohol. Mientras que ni el síndrome de intestino irritable ni las úlceras o la gastritis reflejaron un aumento estadísticamente relevante en el riesgo, los pacientes con ERGE destacaron por su vulnerabilidad ante este problema de salud mental.

Riesgo acentuado en menores de 58 años

Los datos revelaron que el riesgo de TCA tras el diagnóstico de ERGE es más elevado en personas menores de 58 años, tendencia observada tanto en hombres como en mujeres. Esta característica etaria resulta relevante porque coincide con una etapa de la vida en la que la intervención clínica puede ser especialmente útil para modificar hábitos y prevenir complicaciones.

El TCA provoca cerca de 178.000 muertes anuales en EE.UU., y la detección precoz en pacientes con ERGE sigue siendo insuficiente en la atención primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis subraya que el TCA afecta a millones de personas y provoca anualmente cerca de 178.000 muertes en Estados Unidos. A pesar de la existencia de tratamientos eficaces y de la frecuencia con la que estos pacientes visitan al médico, la detección temprana resulta insuficiente en la atención primaria, lo que incrementa las consecuencias negativas para la salud pública.

Importancia del cribado precoz

Ante estos hallazgos, Kimberly Schiel remarcó la utilidad de modificar la rutina clínica en la atención de pacientes con ERGE. En declaraciones recogidas por Medical Xpress, enfatizó: “Si sabemos que los pacientes con ERGE tienen un mayor riesgo, podemos empezar a hacer las preguntas adecuadas y ofrecer ayuda antes”.

El equipo de investigadores defiende que integrar el cribado sistemático de TCA en este grupo podría favorecer intervenciones tempranas, evitando el agravamiento de los síntomas y sus secuelas médicas y sociales.

Expertos recomiendan integrar el cribado sistemático de TCA en pacientes con ERGE para prevenir complicaciones médicas y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este abordaje permitiría a los médicos consultar directamente sobre el consumo de alcohol, ofreciendo alternativas terapéuticas eficaces y personalizadas para quienes presentan indicios de consumo problemático. Así, se contribuiría a disminuir la subestimación y el subregistro de casos en la consulta cotidiana.

Nuevas líneas de investigación y perspectivas

El grupo de la Universidad de Saint Louis prevé ampliar las preguntas de investigación hacia la percepción que tienen tanto los pacientes como los profesionales de la salud sobre la discusión abierta acerca del alcohol durante las consultas por ERGE.

El objetivo será identificar barreras y facilitadores que permitan mejorar la implementación del cribado y el acompañamiento clínico.

La Universidad de Saint Louis ampliará la investigación para identificar barreras y facilitadores en la detección de TCA en pacientes con ERGE (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intención final es que estas prácticas innovadoras logren favorecer la detección temprana, impulsar estrategias preventivas efectivas y reforzar la relación médico-paciente.

Según lo anticipado por Medical Xpress, estos avances podrían tener implicancia directa sobre la salud pública, reduciendo complicaciones asociadas al TCA y mejorando la calidad de vida de quienes padecen ERGE.