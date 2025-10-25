Ciencia

La enfermedad por reflujo gastroesofágico se asocia con mayor riesgo de alcoholismo

Un estudio observacional en más de 350.000 adultos encontró que quienes padecen esta afección digestiva presentan un 18% más de probabilidades de desarrollar trastorno por consumo de alcohol en los dos años posteriores al diagnóstico

Por Ramiro Manera

Guardar
El análisis de más de
El análisis de más de 350.000 historias clínicas revela que solo la ERGE, entre las enfermedades digestivas estudiadas, se asocia significativamente al TCA (Freepik)

Un reciente estudio de la Universidad de Saint Louis demuestra que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) tienen un 18% más de probabilidades de ser diagnosticados con trastorno por consumo de alcohol (TCA) en los dos años posteriores al diagnóstico, en comparación con la población general.

Este hallazgo, difundido por Medical Xpress, destaca la importancia de integrar estrategias de detección en la atención primaria para reducir el impacto de ambas patologías.

El vínculo entre enfermedades digestivas y consumo problemático

La investigación realizó un análisis exhaustivo de más de 350.000 historias clínicas electrónicas pertenecientes a adultos atendidos en sitios vinculados a la Universidad de Saint Louis entre 2020 y 2023. El equipo liderado por Kimberly Schiel, presidenta interina del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la institución, se enfocó en evaluar la relación entre tres afecciones digestivas (síndrome de intestino irritable, úlceras o gastritis y ERGE) y la aparición de TCA.

El riesgo de TCA tras
El riesgo de TCA tras diagnóstico de ERGE es mayor en menores de 58 años, lo que resalta la importancia de la intervención clínica temprana

De las condiciones analizadas, solo la ERGE mostró una asociación significativa con el desarrollo posterior de trastornos por consumo de alcohol. Mientras que ni el síndrome de intestino irritable ni las úlceras o la gastritis reflejaron un aumento estadísticamente relevante en el riesgo, los pacientes con ERGE destacaron por su vulnerabilidad ante este problema de salud mental.

Riesgo acentuado en menores de 58 años

Los datos revelaron que el riesgo de TCA tras el diagnóstico de ERGE es más elevado en personas menores de 58 años, tendencia observada tanto en hombres como en mujeres. Esta característica etaria resulta relevante porque coincide con una etapa de la vida en la que la intervención clínica puede ser especialmente útil para modificar hábitos y prevenir complicaciones.

El TCA provoca cerca de
El TCA provoca cerca de 178.000 muertes anuales en EE.UU., y la detección precoz en pacientes con ERGE sigue siendo insuficiente en la atención primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis subraya que el TCA afecta a millones de personas y provoca anualmente cerca de 178.000 muertes en Estados Unidos. A pesar de la existencia de tratamientos eficaces y de la frecuencia con la que estos pacientes visitan al médico, la detección temprana resulta insuficiente en la atención primaria, lo que incrementa las consecuencias negativas para la salud pública.

Importancia del cribado precoz

Ante estos hallazgos, Kimberly Schiel remarcó la utilidad de modificar la rutina clínica en la atención de pacientes con ERGE. En declaraciones recogidas por Medical Xpress, enfatizó: “Si sabemos que los pacientes con ERGE tienen un mayor riesgo, podemos empezar a hacer las preguntas adecuadas y ofrecer ayuda antes”.

El equipo de investigadores defiende que integrar el cribado sistemático de TCA en este grupo podría favorecer intervenciones tempranas, evitando el agravamiento de los síntomas y sus secuelas médicas y sociales.

Expertos recomiendan integrar el cribado
Expertos recomiendan integrar el cribado sistemático de TCA en pacientes con ERGE para prevenir complicaciones médicas y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este abordaje permitiría a los médicos consultar directamente sobre el consumo de alcohol, ofreciendo alternativas terapéuticas eficaces y personalizadas para quienes presentan indicios de consumo problemático. Así, se contribuiría a disminuir la subestimación y el subregistro de casos en la consulta cotidiana.

Nuevas líneas de investigación y perspectivas

El grupo de la Universidad de Saint Louis prevé ampliar las preguntas de investigación hacia la percepción que tienen tanto los pacientes como los profesionales de la salud sobre la discusión abierta acerca del alcohol durante las consultas por ERGE.

El objetivo será identificar barreras y facilitadores que permitan mejorar la implementación del cribado y el acompañamiento clínico.

La Universidad de Saint Louis
La Universidad de Saint Louis ampliará la investigación para identificar barreras y facilitadores en la detección de TCA en pacientes con ERGE (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intención final es que estas prácticas innovadoras logren favorecer la detección temprana, impulsar estrategias preventivas efectivas y reforzar la relación médico-paciente.

Según lo anticipado por Medical Xpress, estos avances podrían tener implicancia directa sobre la salud pública, reduciendo complicaciones asociadas al TCA y mejorando la calidad de vida de quienes padecen ERGE.

Temas Relacionados

Enfermedad por reflujo gastroesofágicoTrastorno por consumo de alcoholCribado en atención primariaAlcoholismoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la mentalidad puede ser más importante que el dolor mismo

Una investigación británica destaca que la capacidad de adaptación psicológica influye en la vida activa de quienes enfrentan molestias persistentes

Por qué la mentalidad puede

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

En el día dedicado a generar conciencia sobre esta enfermedad genética, que también se conoce como epidermólisis ampollar, cuál es el protocolo que se hizo para evaluar terapias en Europa y qué se encontró en la Argentina

Qué es la piel de

El mismo mecanismo que causa canas podría prevenir la aparición de cáncer

Un estudio de la Universidad de Tokio reveló que las mismas células que provocan la pérdida de color en el pelo también pueden, bajo ciertas condiciones, favorecer el desarrollo de tumores como el melanoma

El mismo mecanismo que causa

Un estudio vincula la sensibilidad al gluten con la interacción intestino-cerebro

La revisión internacional liderada por la Universidad de Melbourne revela que la mayoría de los síntomas digestivos atribuidos a este componente tienen causas distintas y pueden requerir enfoques personalizados

Un estudio vincula la sensibilidad

Por qué el cerebro nunca se apaga del todo durante el sueño profundo

Un hallazgo del Brigham and Women’s Hospital revela que ciertas áreas cerebrales permanecen en alerta mientras dormimos, sugiriendo un delicado equilibrio entre el descanso y la capacidad de captar señales externas

Por qué el cerebro nunca
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trabajadores de un hospital de

Trabajadores de un hospital de Ensenada encontraron un feto en la vereda: investigan el hecho

Cómo llega el consumo a las elecciones y cuál es la expectativa para lo que queda del año

Qué dice sobre la ayuda de EEUU a la Argentina el think tank norteamericano que premió a Milei

Elecciones 2025: las listas completas de Tucumán de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Trump condicionó un encuentro con

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

Crean células que logran revertir el envejecimiento cerebral y la pérdida de memoria en ratones

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

TELESHOW
La reacción del Cholo Simeone

La reacción del Cholo Simeone y Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos que alegría nos darán”

Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos