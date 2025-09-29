Ciencia

¿Qué tan efectivo es el vinagre de manzana para eliminar piedras en los riñones?

Es uno de los remedios caseros más populares por su alta concentración de ácido acético

Por Jazmín González

Guardar
La ingesta diaria de vinagre
La ingesta diaria de vinagre de manzana redujo la presencia de piedras en los riñones. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El vinagre de manzana se ha consolidado como uno de los remedios caseros más populares para quienes buscan alternativas naturales frente a los cálculos renales, también conocidos como piedras en los riñones.

Sin embargo, a pesar de su amplia difusión, la evidencia científica que respalda su eficacia para eliminar dichas formaciones en los riñones es limitada y, en algunos casos, contradictoria. Por lo que expertos y organismos de salud señalan que el vinagre de manzana se promociona como una posible ayuda.

Su principal atractivo radica en su composición, especialmente en la presencia de ácido acético, responsable tanto de su sabor característico como de sus potenciales efectos sobre la salud. La concentración de dicho ácido es lo que diferencia a los distintos tipos de vinagre, influyendo en su color, sabor y posibles propiedades.

¿Qué tan efectivo es el
¿Qué tan efectivo es el vinagre de manzana para eliminar piedras en los riñones?  (Freepik)

¿El vinagre de manzana es efectivo para eliminar piedras en los riñones?

De acuerdo con “Cleveland Clinic”, los cálculos renales, conocidos como piedras en los riñones, se forman por la cristalización de minerales en los riñones, un proceso que puede estar relacionado con factores genéticos o con una hidratación insuficiente.

Los síntomas incluyen dolor intenso en la espalda o el costado, sangre en la orina, náuseas y vómitos. Su tamaño puede variar desde partículas diminutas hasta masas comparables a una pelota de golf. Los más pequeños pueden eliminarse de forma natural, pero los de mayor tamaño suelen requerir intervención médica.

Normalmente, el tratamiento consiste en aumentar la ingesta de agua para facilitar la expulsión de las piedras, aunque algunas personas recurren a bebidas como el vinagre de manzana para obtener un beneficio adicional.

¿Qué tan efectivo es el
¿Qué tan efectivo es el vinagre de manzana para eliminar piedras en los riñones?  iStock

La evidencia científica sobre el uso del vinagre de manzana para los cálculos renales es dispar, pues expertos advierten que no existen estudios concluyentes que demuestren un efecto directo para la disolución o prevención de cálculos renales en humanos.

Sin embargo, un estudio publicado en “EBioMedicine” en 2019 observó que la ingesta diaria de vinagre de manzana redujo la recurrencia de cálculos, aumentó el citrato y disminuyó el calcio en la orina de personas propensas a formar cálculos de oxalato de calcio, sin efectos secundarios adversos.

Mientras que “National Kidney Foundation” afirma que el vinagre, compuesto principalmente por ácido acético y agua, no es tóxico para el riñón, por lo que al consumirlo no se dañará.

¿Qué tan efectivo es el
¿Qué tan efectivo es el vinagre de manzana para eliminar piedras en los riñones?  (Freepik)

Recomendaciones de consumo y posibles riesgos

En caso de querer realizar su consumo, se aconseja consultar a un médico antes de incorporar el vinagre de manzana como parte de un tratamiento para los cálculos renales.

Si se opta por utilizarlo como complemento o medida preventiva, la sugerencia es diluir dos cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua de 235 mililitros y repartir la ingesta a lo largo del día, sin superar esta cantidad ni consumir el vinagre sin diluir.

Cabe señalar que el consumo excesivo de vinagre puede provocar alteraciones como disminución de los niveles de potasio, interacciones con medicamentos como insulina, así como problemas dentales y digestivos, por lo que siempre se recomienda la supervisión médica.

Temas Relacionados

Vinagre de manzanaPiedras en los riñonesCálculos renalesRemedios caserosÁcido acéticoBienestarSaludmexico-noticias

Últimas Noticias

Cómo la sincronía y la divergencia cerebral explican las conversaciones más productivas

La neurociencia revela que la apertura y la curiosidad enriquecen el intercambio de ideas y fortalecen los vínculos sociales, informa Scientific American

Cómo la sincronía y la

Descubren un vínculo entre salud respiratoria y persistencia del miedo tras experiencias traumáticas

El hallazgo de un mecanismo biológico que conecta la inflamación pulmonar con la memoria emocional en ratones podría abrir nuevas vías para entender la vulnerabilidad al TEPT en humanos, informa New Scientist

Descubren un vínculo entre salud

¿Cigarro o vapeador, cuál es peor?

A pesar de la promoción comercial, la evidencia disponible no respalda la eficacia de los dispositivos electrónicos para abandonar el tabaquismo

¿Cigarro o vapeador, cuál es

Por qué descifrar los misterios de las células madre vegetales mejorará la seguridad alimentaria frente al cambio climático

Científicos estadounidenses descubrieron reguladores ocultos de células vinculados al crecimiento y el tamaño de los cultivos, especialmente en maíz. Esto podría transformar la producción para alimentos y combustible

Por qué descifrar los misterios

La revista The Lancet resaltó el modelo de salud mental de la provincia de Buenos Aires

La publicación señaló que la crisis que atraviesa Argentina ha profundizado la vulnerabilidad del sistema de salud pública, impactando de manera particular en la salud mental. El analisis de Alejandra Barcala, directora del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la UNLa y autora del artículo

La revista The Lancet resaltó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: las familias de Morena y Brenda suman a los abogados Storto y Burlando mientras sigue de “Pequeño J”

Ideas originales para reinventar la milanesa: rebozados y guarniciones fuera de lo común

Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: el equipo no se abrió

“Fin de ciclo” y “Que se vayan todos”: la reacción de los hinchas de River tras una nueva derrota del equipo de Gallardo

Tras la eliminación de la Libertadores, el River de Gallardo sumó una nueva decepción: los números rojos del equipo tras la derrota con Riestra

INFOBAE AMÉRICA
El régimen talibán liberó al

El régimen talibán liberó al ciudadano norteamericano Amir Amiri tras negociaciones mediadas por Qatar

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impuso en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

TELESHOW
La inesperada foto de Chechu

La inesperada foto de Chechu Bonelli, después de la confirmación del romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

El domingo familiar de Benjamín Vicuña con su madre, su novia y sus hijos: “Amor de amores”

Quién sería la nueva novia de Mariano Martínez, cantante, influencer y 18 años menor que él: “Me gustas mucho”

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama