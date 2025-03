Cómo buscan impulsar las defensas del cuerpo contra el cáncer los expertos del MIT

El cáncer causa casi 10 millones de muertes al año debido al crecimiento descontrolado de células que invaden tejidos cercanos y se propagan por el cuerpo mediante metástasis según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos en 2020. Esta enfermedad, caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales, representa un desafío global debido a su capacidad para invadir tejidos cercanos y propagarse a otras partes del cuerpo mediante la metástasis. A pesar de los avances en tratamientos como la inmunoterapia, muchos tipos de tumores, incluidos el de pulmón y el de ovario, aún son difíciles de tratar.

En este contexto, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la investigadora y profesora asociada Stefani Spranger, busca entender por qué el sistema inmunológico a menudo falla en reconocer y combatir las células cancerosas. Uno de los puntos en los que se centra la ciencia, es en lograr que estos tumores sean visibles para el organismo y que, de ese modo, sea el propio cuerpo el responsable de limitar y hasta eliminar a la patología oncológica.

El organismo cuenta con mecanismos naturales para enfrentar el cáncer, entre ellos las células T, una clase especializada de glóbulos blancos capaces de detectar y eliminar células anormales antes de que se conviertan en tumores. Pero en algunos casos, ciertos cánceres desarrollan estrategias para evadir esta respuesta natural del cuerpo, emitiendo señales inmunosupresoras que debilitan o “agotan” la capacidad de reacción de las células T, permitiendo así el desarrollo de la enfermedad.

Por esta razón, gran parte de la investigación actual en inmunoterapia busca comprender por qué determinados tipos de cáncer—como los de pulmón y ovario—son capaces de neutralizar la acción de estas células inmunitarias. El objetivo: desarrollar tratamientos innovadores que puedan revertir ese bloqueo y reactivar la capacidad natural del sistema inmunológico para identificar, combatir y potencialmente eliminar los tumores más difíciles de tratar.

“Queremos entender por qué nuestro sistema inmunológico no reconoce el cáncer”, afirmó Spranger en el comunicado de prensa emitido por el MIT. Su investigación busca abrir la posibilidad de mejorar las respuestas inmunológicas mediante vacunas o moléculas estimulantes del sistema inmune, conocidas como citoquinas. Un enfoque podría marcar un cambio significativo en el tratamiento de los cánceres más difíciles de abordar.

El desafío de reactivar los linfocitos T

El sistema inmunológico, además de proteger al cuerpo contra infecciones, tiene la capacidad de identificar y destruir células cancerosas. Sin embargo, algunas células tumorales logran evadir esta vigilancia y desarrollarse en tumores malignos que, una vez establecidos, suelen emitir señales inmunosupresoras que agotan a las células T, dejándolas incapaces de atacar.

En los últimos años, los medicamentos de inmunoterapia han demostrado ser efectivos para reactivar las células T en ciertos tipos de cáncer, como el melanoma. Este tratamiento consiste en bloquear las señales que inhiben a las células T, permitiéndoles atacar nuevamente al tumor. Sin embargo, según el MIT, este enfoque no ha mostrado los mismos resultados en otros tipos de cáncer, como el de pulmón y el de ovario.

Para abordar esta problemática, el equipo de Spranger ha desarrollado modelos experimentales que imitan diferentes subtipos de cáncer de pulmón no microcítico, un tipo de tumor que en la mayoría de los casos no responde bien a la inmunoterapia. El objetivo: analizar por qué el sistema inmunológico actúa de manera diferente según el tejido afectado.

Por ejemplo, mientras que los inhibidores de puntos de control inmunitario pueden generar una fuerte respuesta en la piel, su eficacia es mucho menor en los pulmones. “Nos enfocamos específicamente en el cáncer de ovario y el glioblastoma porque actualmente no hay tratamientos efectivos para ellos”, explicó Spranger. Su equipo utiliza modelos animales para replicar las características de estos tumores y analizar cómo el sistema inmunológico interactúa con ellos para estudiar en detalle los mecanismos de evasión inmunológica y probar nuevas estrategias terapéuticas.

Según explican desde el MIT, los tumores resistentes a las terapias crean microambientes que suprimen la actividad de los linfocitos T, dificultando su capacidad para combatir el cáncer. Spranger busca identificar qué cambios son necesarios en estos entornos para desencadenar una respuesta inmunológica efectiva. “Estamos trabajando para comprender cuál es exactamente el problema y luego colaborar con los ingenieros para encontrar una buena solución”, aseguró.

Nuevas estrategias para tumores resistentes

Uno de los enfoques más prometedores es la combinación de terapias que incluyan citoquinas y otros agentes inmunoestimulantes para superar las barreras que los tumores imponen al sistema inmunológico, destacaron desde el MIT. Es por eso que el trabajo de Spranger ha destacado la importancia del microambiente tumoral, un entorno compuesto por células inmunes, vasos sanguíneos y otros elementos que rodean al tumor.

Este microambiente puede influir tanto positiva como negativamente en la capacidad del sistema inmunológico para combatir el cáncer. Por ejemplo, algunos tumores liberan sustancias que inhiben a las células T, lo que las lleva a un estado de agotamiento conocido como “células T exhaustas”. El desafío es encontrar formas de reprogramar este microambiente para que favorezcan al sistema inmune. Esto podría incluir el uso de terapias combinadas que no solo ataquen al tumor, sino que también fortalezcan las defensas inmunológicas del paciente.

La investigadora ha comprobado que la administración conjunta de citoquinas e inhibidores de puntos de control mejora la activación de los linfocitos T en los pulmones. Estas moléculas estimulan a las células dendríticas, fundamentales en la regulación inmunitaria. Según Spranger, “son el conductor de la orquesta de todas las células T, aunque son una población celular muy escasa”.

La capacidad de reprogramar el sistema inmunológico podría marcar la diferencia en cánceres de difícil tratamiento. Según la OMS, el cáncer de pulmón y el cáncer de ovario están entre las principales causas de muerte a nivel mundial, con tasas de supervivencia que dependen en gran medida del acceso a terapias efectivas. “Queremos entender qué tenemos que hacer en esos sitios para inducir una respuesta inmunitaria antitumoral realmente buena”, aseguró la experta.

El enfoque de Spranger, que combina investigación básica con colaboración interdisciplinaria, busca precisamente mejorar estas opciones terapéuticas. Una estrategia que podría allanar el camino hacia tratamientos más personalizados y eficaces: “Construimos sistemas modelo que se asemejan a cada uno de los diferentes subconjuntos del cáncer de pulmón de células no pequeñas que no responde, y estamos tratando de llegar al fondo del asunto por el cual el sistema inmunológico no responde adecuadamente”.

Aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, los avances en la comprensión del sistema inmunológico y su interacción con los tumores están abriendo nuevas oportunidades. Según la OMS, entre el 30 % y el 50 % de los casos de cáncer podrían prevenirse mediante estrategias basadas en evidencia, y muchos tipos de tumores pueden curarse si se detectan y tratan a tiempo. Sin embargo, para los casos más avanzados o resistentes, como los que estudia Spranger, se necesitan enfoques innovadores que permitan superar las limitaciones actuales de los tratamientos.