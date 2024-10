Dengue: el hallazgo sobre las hembras de los mosquitos que puede impactar en la transmisión del virus

Los casos de dengue aumentaron un 215% en las Américas en 2024 (Archivo Getty Images)

El dengue es un problema de salud pública cada vez más dramático. Los casos de dengue en la región de las Américas aumentaron drásticamente en 2024. El incremento fue del 215% en comparación con 2023, según el registro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En ese contexto, los científicos buscan explicar las estrategias de las hembras del mosquito Aedes aegypti, que pican a las personas y, si están infectadas, pueden transmitir el virus del dengue.

Aportaron más pruebas para que la población tenga en cuenta a la hora de protegerse: descubrieron que apenas se dejan recipientes a la intemperie se pueden acumular detritos y pueden volverse rápidamente buenos hábitats para las larvas si contienen suficiente materia orgánica. Este conocimiento es clave para actuar y prevenir la proliferación de los mosquitos, ya que a más sitios donde puedan prosperar las larvas de los vectores de la enfermedad, puede aumentar la población de insectos y por ende, el riesgo de transmisión.

Los investigadores Pedro Montini y Sylvia Fischer, que forman parte del Departamento de Ecología, Genética y Evolución y el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, estudiaron los sitios en que las hembras de mosquito ponen los huevos y los factores que influyen en el éxito de supervivencia de sus larvas.

El estudio fue publicado en la revista especializada Acta Tropica, y se llevó a cabo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Dónde puede haber mosquitos con el virus del dengue

Científicos estudiaron los sitios en que las hembras de mosquito Aedes aegypti ponen los huevos y los factores que influyen en el éxito de supervivencia de sus larvas (que son como se muestra en esta foto)/cdc

Los mosquitos que pueden transmitir el dengue viven principalmente en las ciudades y las áreas suburbanas. Como otras especies de mosquitos, el Aedes aegypti pasa por cuatro estados durante su ciclo de vida. Primero, es un huevo.

Las hembras depositan sus huevos en recipientes con agua y con borde liso generalmente, como floreros, macetas, cubiertas de goma, platitos debajo de las macetas. Incluso los recipientes más descuidados pueden servir como criaderos de mosquitos, como un bebedero del perro o un baldecito de juego para los niños.

Después del estadio de huevo, el Aedes aegypti se convierte en larva durante 8 a 10 días y luego pasa a ser pupa durante unos dos días. Hasta que finalmente emerge como un adulto.

Si se trata de una hembra adulta, vivirá un mes en promedio y se dedicará a poner entre 100 y 300 huevos, después de que ingiere sangre al picar varias veces a los seres humanos.

En qué consistió el nuevo estudio sobre los mosquitos

El estudio reveló detalles sobre la selección de sitios con detritos en los que se depositan los huevos de mosquitos (Archivo Télam)

Los investigadores del Conicet y la UBA realizaron dos experimentos para evaluar cómo el tiempo de acumulación de detritos afecta la elección de los sitios en que las hembras depositan sus huevos y el desarrollo de las larvas.

Los detritos son partículas de materia orgánica que se origina cuando las flores, las hojas, las semillas, los insectos y otros productos del entorno se degradan.

El primer experimento se centró en la selección de sitios de oviposición. Se colocaron ovitrampas en 10 sitios y se compararon los dos niveles de tiempo de acumulación de detritos: uno de acumulación corta (2 semanas) y otro de acumulación larga (8 semanas).

Los resultados demostraron que las hembras de Aedes aegypti depositaron más huevos en las trampas con acumulación prolongada de detritos, y eso sugiere una preferencia por esos sitios.

En el segundo experimento, se evaluó el éxito del desarrollo larval. Criaron 19 larvas en contenedores con ambos tiempos de acumulación de detritos y se utilizó un índice integrado para medir el rendimiento. Se consideró la supervivencia, el tiempo de desarrollo y el tamaño de las hembras.

Los investigadores hicieron dos tipos de experimentos en el AMBA de la Argentina /Exactas - UBA

Aunque el tiempo de acumulación de detritos no afectó el rendimiento, los investigadores observaron un mejor desempeño en los contenedores que contenían una mayor cantidad de detritos orgánicos.

El estudio también reveló que las hojas fueron el tipo de detrito más abundante: representaron en promedio el 53% del total recolectado. La cantidad de hojas añadidas dos semanas antes de la eclosión de los huevos tuvo un efecto positivo en el rendimiento de larvas.

Los resultados no respaldan una hipótesis que fue planteada en 1978 por el entomólogo estadounidense John Jaenike. Propuso que las hembras de insectos eligen los hábitats de oviposición que ofrecerán a sus crías las mejores oportunidades de sobrevivir y desarrollarse.

Se recomienda no tener recipientes con agua que no se usan en los edificios o en sus alrededores, como por ejemplo neumáticos/Archivo Télam

Sin embargo, el nuevo trabajo hecho en la Argentina “demostró que las hembras depositaron muchos más huevos en contenedores donde las larvas no mostraron un mejor rendimiento”, dijo la doctora Fischer a Infobae.

Sugieren que la preferencia de las hembras de mosquitos por ciertos lugares no siempre garantiza un mejor rendimiento larval debido a factores como la competencia intraespecífica.

Los investigadores confirmaron que no se debería dejar recipientes abandonados a la intemperie, incluso por poco tiempo, si se quiere controlar a los mosquitos. Porque los detritos que se juntan pueden servirles a las hembras para que elijan el lugar.

“En general, comprender el comportamiento de oviposición de las hembras de Aedes aegypti e identificar las señales ambientales y sensoriales asociadas con los criaderos más seleccionados, puede ser importante para establecer una base que permita reconocer los recipientes más productivos y diseñar medidas de control más eficaces”, afirmó Montini en diálogo con Infobae.

“Lo que observamos es que, a pesar de que las hembras de Aedes aegypti eligen los recipientes con mayor tiempo de acumulación, a las larvas les va mejor en los recipientes que más detritos acumulan, independientemente de si es un recipiente viejo o un recipiente nuevo”, explicó.

En otras palabras, “en un recipiente nuevo pero que reciba una alta cantidad de detritos, les va a ir mejor que en recipientes viejos que hayan acumulado pocos detritos. Lo cual confirma que no hay que dejar abandonado ningún recipiente, aun por poco tiempo, si se quiere controlar al mosquito”, dijo.

Con respecto a la posibilidad de que las hembras de mosquitos transmitan verticalmente el virus a sus descendientes, la científica María Sol De Majo -que también pertenece a la UBA y el Conicet, aunque no fue coautora del estudio, contó a Infobae el conocimiento actual. “Puede existir transmisión vertical de la hembra de mosquito al huevo, pero no sé sabe en qué proporción podría pasar esto. No hay aún estudios locales sobre este tema”.

Cómo evitar que haya mosquitos cerca

El virus del dengue fue descubierto a principios del siglo XX. Por el cambio climático y otros factores los mosquitos que lo transmiten expandieron su distribución y la infección hoy afecta a más personas (Getty Images)

La científica De Majo recomendó estas acciones para prevenir el dengue y no tener criaderos de mosquitos cerca:

Limpiar con cepillo las paredes de los recipientes que puedan acumular agua

Tirar agua hirviendo en lugares de difícil acceso

Tirar recipientes que no se utilicen.

mantener boca abajo recipientes en desuso

tratar de perforar los neumáticos o desecharlos

destapar canaletas para evitar que se acumule agua