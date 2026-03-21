Ciencia

El sorprendente estudio que conecta la música que escuchas con tu inteligencia: así lo explica la ciencia

Un nuevo análisis internacional revela patrones curiosos en la relación entre las canciones que eliges y tu capacidad cognitiva, arrojando pistas sobre la mente y el comportamiento digital a través de tus playlists diarias

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Un estudio vincula inteligencia y
Un estudio vincula inteligencia y preferencias musicales al analizar datos de comportamiento digital real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preferencias musicales, la inteligencia y el comportamiento digital han sido objeto de estudio en la psicología durante décadas, pero una reciente investigación aporta una perspectiva diferente al sugerir que la selección de canciones puede estar vinculada con el rendimiento intelectual.

Un equipo de científicos analizó si la lista de reproducción musical de una persona puede ofrecer indicios sobre su capacidad cognitiva, partiendo de la premisa de que el comportamiento digital cotidiano deja huellas útiles para comprender procesos mentales complejos.

Según el artículo publicado en la revista científica internacional Journal of Intelligence, los investigadores buscaron identificar patrones entre la música escuchada y el desempeño en pruebas de inteligencia. El estudio explora la relación entre la conducta musical espontánea y las capacidades cognitivas, y analiza el potencial de los datos digitales para revelar características psicológicas menos evidentes.

El análisis se centró en observar si las elecciones musicales habituales podían servir como pistas para deducir el nivel de inteligencia general. Esta aproximación es distinta respecto a las investigaciones previas, que solían enfocarse en encuestas autoinformadas o preferencias musicales declaradas, en vez de analizar datos reales de comportamiento digital en una plataforma de streaming.

Canciones con letras complejas y
Canciones con letras complejas y preferencia por diferentes idiomas se asociaron a un mayor rendimiento intelectual en el análisis (VisualesIA)

Metodología: seguimiento de hábitos musicales y pruebas cognitivas

Para identificar posibles vínculos entre preferencias musicales e inteligencia, el equipo de investigación diseñó un protocolo basado en la recolección de datos digitales y pruebas psicológicas estandarizadas. Más de mil personas compartieron su historial de reproducción musical de un servicio internacional de música en línea y realizaron evaluaciones de razonamiento lógico, memoria de trabajo y habilidades verbales.

Esta metodología permitió analizar las canciones escuchadas, la frecuencia y el momento del día en que se reproducía música, así como la diversidad de géneros y artistas elegidos, garantizando la objetividad y validez de los datos.

El diseño del estudio incorporó herramientas automáticas para procesar grandes volúmenes de información y cruzar los resultados de las pruebas cognitivas con los patrones de escucha musical. Así fue posible identificar tendencias difíciles de detectar con cuestionarios tradicionales.

Además, se establecieron protocolos para proteger la confidencialidad de los participantes y asegurar que los datos personales se manejaran de forma segura y anónima durante todo el proceso de investigación.

Más de mil personas participaron
Más de mil personas participaron proporcionando datos anónimos, garantizando la confidencialidad y validez de la investigación científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales hallazgos: letras, emociones y preferencias lingüísticas

El análisis cruzado de la información reveló que “quienes obtuvieron mejores resultados en las pruebas cognitivas tendían a elegir canciones con letras más complejas”.

Se observó, además, que la “preferencia por canciones en diferentes idiomas se asoció con un mayor rendimiento intelectual”. Estos patrones sugieren que la apertura a la diversidad lingüística y la complejidad temática en las letras pueden estar relacionadas con una mayor capacidad para procesar información compleja.

Los investigadores destacaron que la complejidad lírica fue evaluada considerando tanto el vocabulario como la profundidad temática de las canciones. La amplitud emocional se midió a partir de las emociones predominantes en las canciones seleccionadas, identificando si los oyentes exploraban distintos registros afectivos.

Esta aproximación permitió observar que la música elegida no solo refleja gustos personales, sino también posibles diferencias en la manera de gestionar y comprender emociones complejas.

El estudio subraya el potencial
El estudio subraya el potencial de los datos digitales para investigar nuevas dimensiones psicológicas en la era tecnológica (VisualesIA)

Limitaciones, advertencias y matices de los resultados

Los propios autores advierten que, si bien se identifican correlaciones entre preferencias musicales y capacidad cognitiva, “esto no implica necesariamente una relación de causalidad”. Existen múltiples factores que pueden influir en las elecciones musicales, como el entorno sociocultural, el acceso a la educación o la exposición a distintos géneros musicales.

El estudio reconoce que los resultados se basan en una muestra concreta y en un servicio internacional de música en línea específico, lo que podría limitar la generalización de las conclusiones. Los investigadores señalan la necesidad de replicar el experimento en contextos diversos y con diferentes poblaciones antes de extraer afirmaciones definitivas sobre el vínculo entre música e inteligencia.

Los autores alertan que los
Los autores alertan que los resultados muestran correlación, pero no necesariamente una relación causal entre música e inteligencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva futura en psicología y comportamiento digital

El trabajo plantea nuevas preguntas sobre cómo los rastros digitales cotidianos pueden utilizarse para investigar características psicológicas complejas. Los autores subrayan el valor de los datos de comportamiento real como una fuente complementaria a los métodos tradicionales en psicología.

A partir de registros generados de manera espontánea en servicios digitales, los investigadores pueden acceder a patrones de conducta más auténticos y menos influenciados por la subjetividad de las respuestas autoinformadas.

La investigación propone el desarrollo de estudios que exploren la relación entre otras formas de consumo digital y habilidades cognitivas, desde la navegación en redes sociales hasta el uso de aplicaciones educativas. Al analizar cómo interactuamos con distintos entornos digitales en la vida diaria, es posible obtener nuevas perspectivas sobre la memoria, la atención o la flexibilidad mental.

Esta línea de trabajo sugiere que la tecnología no solo facilita la recopilación de grandes volúmenes de datos, sino que también permite identificar variaciones individuales en procesos psicológicos a través de actividades rutinarias.

Los autores destacan que estos enfoques abren la puerta a una psicología más integrada con el entorno digital contemporáneo. El análisis de los rastros que dejamos al escuchar música, ver series o leer en línea puede ofrecer información relevante y contextualizada sobre la mente humana, ampliando así la capacidad de la ciencia para comprender la complejidad de los procesos cognitivos y emocionales a partir de evidencias observadas en la vida cotidiana.

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