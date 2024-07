Lapsus mentales: qué son y por qué ocurren

Entender las causas y síntomas de estos lapsus es esencial para mantener una buena salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lapsus mentales son fallos transitorios en la memoria o en la atención que pueden ocurrir en personas de todas las edades. Estos lapsus se manifiestan como olvidos repentinos que usualmente no tienen una causa evidente y no siempre son señales de un problema cognitivo grave. Los ejemplos comunes incluyen olvidar dónde se dejaron las llaves, no recordar el nombre de alguien conocido o confundir citas y eventos.

Síntomas de los lapsus mentales

Pérdida de memoria: Olvidos temporales sobre información reciente o conocida.

Confusión: Dificultad para procesar o entender lo que está sucediendo.

Ansiedad: Estrés resultante de la frustración por la pérdida de memoria o la confusión.

Menor capacidad de concentración: Problemas para mantenerse enfocado en una tarea específica.

Dificultades para pensar: Lentitud en la toma de decisiones o resolución de problemas.

¿Por qué existen los lapsus mentales?

Diversos factores pueden llevar a la ocurrencia de los lapsus mentales. La falta de sueño es uno de los más influyentes. La privación del sueño afecta negativamente varios aspectos de la función cerebral, incluido el procesamiento de la memoria (Imagen ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de información y recuerdos es una función clave de la memoria humana. Sin esta capacidad, la adquisición de conocimientos sería inviable. Ana Treba Yépez, psicóloga del Hospital McLean, afiliado a Harvard, explica en su estudio sobre la memoria, que “el cerebro, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, puede deteriorarse con el tiempo”. Este deterioro afecta regiones como el hipocampo y la corteza prefrontal, dificultando la realización de tareas múltiples y la retención de información. Además la Escuela de Medicina de Harvard destaca en sus estudios, que estos deslices no siempre son indicativos de demencia.

Factores que influyen en la aparición de lapsus mentales

Un estudio realizado por la Universidad de Islandia y el Hospital Universitario Landspítali analizó lapsus en 189 voluntarios sanos, y reveló que estas pérdidas de memoria casuales son comunes. Maria Jonsdottir, autora principal del estudio, informó en su proyecto que los lapsus suelen ocurrir más frecuentemente entre el mediodía y las ocho de la tarde y son más comunes en días laborables.

La falta de sueño es otra causa significativa de estos lapsus mentales. Nature Medicine publicó un estudio que evidencia cómo la falta de sueño afecta la capacidad neuronal para codificar información. El profesor de neurocirugía Itzhak Fried, de la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de Los Ángeles, ha destacado a través del reciente estudio el efecto adverso de la privación de sueño en el rendimiento neuronal. Este fenómeno puede conducir a importantes lapsus cognitivos. Según los hallazgos presentados, la falta de sueño impide que las neuronas funcionen de manera adecuada.

Fried y su equipo han documentado cómo la ausencia de descanso afecta profundamente la capacidad de las neuronas para operar de forma eficiente.

La falta de sueño afecta de manera significativa la función cognitiva, lo que puede llevar a lapsus mentales importantes. Una buena calidad de sueño es crucial para mantener una memoria adecuada y prevenir errores cognitivos.(Imagen ilustrativa Infobae)

La revista Nature respalda estos hallazgos, y enfatiza la importancia de una correcta higiene del sueño para mantener la salud cerebral. El Doctor Michelle Braun, experto en técnicas de memoria, recomienda en la revista tomar pausas y reflexionar antes de cada tarea para ser más conscientes de los detalles.

La atención y los lapsus mentales

Javier Olazarán, director de la Unidad de Investigación y Tratamiento de los Trastornos de la Memoria del Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, explica en el Diario de Mallorca que“los lapsus atencionales, como no recordar dónde hemos aparcado, se producen porque no centramos nuestra atención” .Por otro lado, La competencia de información puede causar la sensación de tener una palabra en “la punta de la lengua”, señala un estudio de la Universidad de Harvard, ya que hay un recuerdo que compite con el que se está buscando.

Estos lapsos pueden manifestarse de varias maneras, como olvidar palabras, nombres o eventos, confundir conceptos o realizar acciones incorrectas de manera automática (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de envejecimiento, los lapsus mentales son frecuentes. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) aclaran que estos lapsus son generalmente señales de “problemas leves de memoria”, no de problemas graves. No obstante, el deterioro cognitivo leve es un estado intermedio entre el envejecimiento y la demencia. Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y Mayo Clinic indican en sus páginas webs, que los síntomas del deterioro cognitivo leve pueden permanecer estables durante años, avanzar a demencia o mejorar.

Por otro lado, la Fundación española de medicina Pasqual Maragall asegura que “no hay nada extraño en olvidar ocasionalmente fechas señaladas o cometer errores en actividades rutinarias”. Según este establecimiento se debe buscar consejo médico si los problemas de memoria representan un cambio significativo en el rendimiento habitual de la persona o afectan sus actividades diarias.