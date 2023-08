Más cerca de descifrar la conciencia oculta: un estudio identificó reacciones en pacientes en coma por lesiones cerebrales

Los investigadores encontraron que todos los pacientes con disociación cognitivo motora tenían estructuras cerebrales intactas, lo que respalda la idea de que estos pacientes escuchaban y entendían las órdenes, pero no podían ejecutarlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Columbia han identificado lesiones cerebrales que pueden ser la base de la conciencia oculta, un fenómeno desconcertante en el que los pacientes con lesiones cerebrales no pueden responder a órdenes simples, lo que los hace parecer inconscientes a pesar de tener cierto nivel de conciencia.

“Nuestro estudio sugiere que los pacientes con conciencia oculta pueden oír y comprender órdenes verbales, pero no pueden ejecutarlas debido a lesiones en los circuitos cerebrales que transmiten instrucciones del cerebro a los músculos”, dice el líder del estudio, el doctor Jan Claassen, profesor asociado de neurología en el Vagelos College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia y jefe de cuidados intensivos y neurología hospitalaria en NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

El estudio, titulado “Patrones de lesiones asociados con la disociación motora cognitiva”, se publicó en línea en la revista Brain.

Los hallazgos podrían ayudar a los médicos a identificar más rápidamente a los pacientes con lesiones cerebrales que podrían tener una conciencia oculta y predecir mejor qué pacientes tienen probabilidades de recuperarse con rehabilitación.

Qué es la conciencia oculta

Las resonancias magnéticas revelan lesiones cerebrales que subyacen a la conciencia oculta (Universidad de Columbia)

La conciencia oculta, también conocida como disociación motora cognitiva (CMD, por sus siglas en inglés), ocurre en alrededor del 15 % al 25 % de los pacientes con lesiones cerebrales derivadas de un traumatismo craneal, una hemorragia cerebral o un paro cardíaco.

En investigaciones anteriores, Claassen y sus colegas encontraron que las ondas cerebrales sutiles detectables con electroencefalograma (EEG) son el predictor más fuerte de la conciencia oculta y la eventual recuperación de los pacientes con lesiones cerebrales que no responden. Pero se desconocían las vías precisas en el cerebro que se interrumpen en esta condición.

En el nuevo estudio, los investigadores usaron EEG para examinar a 107 pacientes con lesiones cerebrales. La técnica puede determinar cuándo los pacientes intentan, aunque no pueden, responder a una orden como “sigue abriendo y cerrando tu mano derecha”.

El análisis detectó disociación motora cognitiva en 21 de los pacientes. Luego, los investigadores analizaron resonancias magnéticas estructurales de todos los pacientes.

“Usando una técnica que desarrollamos llamada análisis bi-clustering, pudimos identificar patrones de lesión cerebral que se comparten entre pacientes con disociación motora cognitiva y contrastar con aquellos sin ella”, dice el coautor principal Qi Shen, PhD, científico investigador asociado en el laboratorio de Claassen y un experto en procesamiento de señales, aprendizaje automático y bioestadística.

Los investigadores encontraron que todos los pacientes con CMD tenían estructuras cerebrales intactas relacionadas con la excitación y la comprensión de comandos, lo que respalda la idea de que estos pacientes escuchaban y entendían los comandos, pero no podían ejecutarlos.

“Vimos que todos los pacientes con CMD tenían déficits en las regiones del cerebro responsables de integrar los comandos motores comprendidos con la producción motora, lo que evita que los pacientes con CMD actúen según los comandos verbales”, dice Claassen.

La conciencia oculta, también conocida como disociación motora cognitiva, ocurre en alrededor del 15 al 25 por ciento de los pacientes con lesiones cerebrales derivadas de un traumatismo craneal, una hemorragia cerebral o un paro cardíaco (GETTY IMAGES)

Los hallazgos pueden permitir a los investigadores comprender mejor qué pacientes con lesiones cerebrales tienen CMD, lo que será útil para los ensayos clínicos que respalden la recuperación de la conciencia.

Se requiere más investigación antes de que estos enfoques puedan aplicarse a la práctica clínica. “Sin embargo, nuestro estudio muestra que puede ser posible detectar la conciencia oculta utilizando imágenes cerebrales estructurales ampliamente disponibles, acercando la detección de CMD un paso más al uso clínico general”, dice Claassen.

“No todas las unidades de cuidados intensivos pueden tener recursos y personal capacitado en el uso de EEG para detectar la conciencia oculta, por lo que la resonancia magnética puede ofrecer una forma sencilla de identificar a los pacientes que requieren más exámenes de detección y diagnóstico”.

El resto de los autores del estudio fueron: Eva Franzova (Columbia), Qi Shen (Columbia), Kevin Doyle (Columbia), Justine M. Chen (Columbia), Jennifer Egbebike (Columbia), Athina Vrosgou (Columbia), Jerina C. Carmona (Columbia), Lauren Grobois (Columbia), Gregory A. Heinonen (Columbia), Angela Velazquez (Columbia), Ian Jerome Gonzales (Columbia y NewYork-Presbyterian), Satoshi Egawa (Columbia y NewYork-Presbyterian), Sachin Agarwal (Columbia y NewYork-Presbyterian), David Roh (Columbia y NewYork-Presbyterian), Soojin Park (Columbia y NewYork-Presbyterian), E. Sander Connolly (Columbia y NewYork-Presbyterian) y Jan Claassen (Columbia y NewYork-Presbyterian).

Esta investigación fue apoyada por subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Dana.

