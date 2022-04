El CONICET subió 54 puestos en un ranking de las mejores instituciones científicas del mundo

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se posicionó este año en el puesto 141 entre 8.084 instituciones académicas, científicas y gubernamentales a nivel global dedicadas a la investigación

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se posicionó este año en el puesto 141 entre 8.084 instituciones académicas, científicas y gubernamentales a nivel global dedicadas a la investigación , según el ranking que elabora cada año SCImago. Esto significó haber escalado 54 posiciones respecto de la evaluación de 2021, cuando estuvo en el puesto 195.

El CONICET fue considerado en el puesto 17 del SCImago Institutions Ranking (SIR) 2022, que mide la evolución de 1.745 instituciones gubernamentales del mundo dedicadas a la investigación . Además mantuvo la primera posición como el mejor organismo gubernamental de ciencia de Latinoamérica.

SCImago Institutions Ranking es un ranking de instituciones de educación superior y centros de investigación que se realiza desde 2009. Centra su evaluación en la investigación, utilizando como fuente la base de datos científica Scopus.

Entre los criterios de medición, SCImago considera como factor más relevante lo relacionado a la investigación, que se basa en el total de publicaciones, el factor de impacto, el liderazgo científico adquirido a nivel institucional, la colaboración internacional, la calidad de las publicaciones (calificadas como Q1 a Q4) y el porcentaje de documentos publicados en revistas de Acceso Abierto, entre otras variables, y que en su conjunto tienen una valoración del 50%.

El siguiente factor más ponderado se relaciona con la Innovación, en particular mide el conocimiento innovador y el impacto tecnológico valorados en un 30% del total de las mediciones. En último lugar y con un 20% de ponderación se encuentra el Factor Social que reúne indicadores relacionados a las menciones de la producción científico tecnológica realizadas en las Redes Sociales (almétricas o métricas alternativas), la cantidad de páginas asociadas a la web del organismo (tamaño web) y la cantidad de enlaces entrantes al dominio CONICET (vínculos al dominio).

El candidato a vacuna CoroVaxG.3, cuyo desarrollo es liderado por científicos de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET, demostró en estudios preclínicos en animales de laboratorio una alta capacidad para neutralizar a las variantes Delta (identificada en India), Alfa (detectada y caracterizada primero en Reino Unido) y Gamma (apodada inicialmente P1 o “de Manaos”). Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista “Vaccines”.

El ránking global entre 8.084 mejores instituciones científicas del mundo ubicó en los primeros puestos a las siguientes instituciones:

1- Academia China de Ciencias

2- Ministerio de Educación de la República Popular China

3- Centro Nacional de Investigación Científica de Francia

4- Universidad de Harvard, de EEUU

5- Academia de Ciencias de Rusia

6- Helmholtz Gemeinschaft de Alemania

7- Facebook Inc, identificada como una multinacional, compartió el séptimo puesto con Facebook Inc de EEUU

8- Harvard Medical School, de EEUU

9- Tsinghua University, de China

10- DeepMind Technologies Ltd, del Reino Unido

11- Google Inc, de EEUU

12- Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU

Entre las instituciones latinoamericanas, grupo en el cual el CONICET se ubicó en el mejor puesto, le siguió la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en el lugar 157; y la Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho de San Pablo, Brasil, en el 268.

Otros organismos y universidades de gran prestigio en la investigación científica se posicionaron entre las primeras. Este fue el caso de la multinacional Google International, en el puesto 13; seguida en el 14 por Stanford University, de EEUU; en el 15 por la University of Chinese Academy of Sciences, de China; en el 16 por el instituto Max Planck Gesellschaft, de Alemania; el National Institutes of Health de EEUU, en el 17; el Massachusetts Institute of Technology, de EEUU en el 18; en el 19 la Zhejiang University, de China; en el 20 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de España; y en el 22 la Universidad de Oxford.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino, Daniel Filmus, expresó que “el prestigio del CONICET a nivel global y regional es el reflejo de todos los esfuerzos que han hecho nuestras y nuestros científicos y que van a impactar, sin lugar a dudas, a corto, mediano y largo plazo, como lo están haciendo los barbijos con tecnología y los kits serológicos, y como lo hará la primera vacuna nacional contra el COVID-19, ‘ARVAC Cecilia Grierson’, por ejemplo”.

La presidenta del CONICET, Ana Franchi, manifestói su satisfacción por la evolución del centro científico argentino y destacó que “es el producto del trabajo y esfuerzo de nuestros investigadores e investigadoras, becarios y becarias, del personal técnico y administrativo. Seguimos primeros como institución gubernamental de ciencia y técnica en Latinoamérica, hemos ascendido 54 posiciones para llegar al puesto 141 del ranking global entre más de 8.000 instituciones y universidades en todo el mundo, todo constituye la mejor posición del CONICET desde que comenzó el ranking. Para nosotros y nosotras es un gran motivo de alegría y orgullo”.

“Esto es un reconocimiento para toda la comunidad del CONICET que trabaja en todo el país y un motivo de orgullo para toda nuestra sociedad. Porque estamos presentes en todas las provincias, y algo muy importante también, es que las temáticas que se investigan incluyen a todas las disciplinas científicas”, destacó Franchi. Y sostuvo: “Tenemos un fuerte compromiso para que el CONICET continúe cada vez más realizando ciencia de calidad, excelencia y de vanguardia a nivel internacional , con el foco en que esté siempre al servicio de la sociedad para mejorar su calidad de vida y sumar al desarrollo del país”.

El CONICET informó que la institución argentina se destacó en esta edición del ranking en el Factor de Innovación

Por su parte, Filmus agregó que en 2019 “no había Ministerio de Ciencia y Tecnología, se había degradado. El salario de las y los investigadores había caído de un 40% a un 37%. La comunidad científica se iba del país, el presupuesto del CONICET no aumentaba. Era un panorama realmente desolador. Sin embargo, hoy podemos decir con orgullo que tenemos un récord de investigadores en el CONICET. El año pasado hemos incorporado 820 nuevas y nuevos científicos , porque apostamos constantemente a la reivindicación de esta vocación mediante distintas políticas. A través del Estado, estamos poniendo de pie nuevamente a la ciencia en la Argentina”.

El CONICET informó que la institución argentina se destacó en esta edición del ranking en el Factor de Innovación, en el que subió 80 puestos respecto de la medición anterior, al pasar del puesto 442 al 362. El siguiente Factor de Crecimiento lo obtuvo de las menciones en redes sociales, tamaño web y enlaces al sitio del CONICET, avanzando 13 posiciones respecto a la edición anterior del SIR. En cuanto a la variable de Investigación, el crecimiento fue de 10 posiciones, pasando del puesto 86 al 76.

