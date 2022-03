Quiénes fueron los 8 investigadores científicos desaparecidos cuyos legajos fueron reconstruidos por el CONICET

El CONICET reconstruyó la historia e información de los legajos de ocho integrantes del organismo víctimas del terrorismo de Estado (CONICET - MINCyT)

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reconstruyó, por primera, la historia e información de los legajos de ocho integrantes del organismo víctimas del terrorismo de Estado, los cuales fueron entregados a familiares y allegados.

“ Siguiendo y sistematizando algunos trabajos pioneros, la comisión se propuso reconstruir los procesos que llevaron violentamente a tantas y tantos colegas al exilio, a interrumpir, postergar o abandonar la formación y el trabajo de investigación, a devastar tantas vidas, tantos equipos e instituciones ”, dijo la presidenta del CONICET, Ana Franchi; durante el acto que se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia (C3).

En el acto donde fueron entregados estos legajos estuvieron presentes el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; y Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos; además de integrantes del Directorio del CONICET, ministros y ministras nacionales, directores/as del CONICET de todo el país, autoridades y representantes de Universidades Nacionales y organismos de ciencia y tecnología, y referentes de Derechos Humanos.

Los 8 científicos son:

- Dante Guede, integrante de la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) en el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).

- Alicia Cardoso, CPA del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE).

- Liliana Galletti, becaria en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-

- Mario Oreste Galuppo, becario en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Rosario.

- Federico Gerardo Ludden, becario de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

- Martín Toursarkissian, investigador en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN).

- Manuel Ramón Saavedra, bibliotecario en el MACN.

- Roberto Luis López Avramo, CPA en el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”.

Según el informe técnico presentado por la Comisión de la Memoria del CONICET, se realizaron revisiones de todas las resoluciones del organismo entre 1976 y 1983

En el acto también se reconoció a aquellos “cesanteados, exonerados, exiliados, dados de baja y a quienes el gobierno militar les impidió continuar con sus investigaciones”. Según explicaron, este evento “se realizó no solo para recordar a aquellas personas que fueron asesinadas o desaparecidas, sino también para subsanar otros daños e injusticias de las que fueron también víctimas los trabajadores e investigadores del CONICET”, además de “asumir la responsabilidad frente a todos aquellos que se vieron perjudicados y maltratados por la violencia estatal durante la dictadura: quienes fueron despedidos, cesanteados o exonerados; quienes fueron encarcelados o tuvieron que partir al exilio interno o externo; quienes a causa de esa persecución no pudieron reunir los requisitos administrativos para obtener su jubilación; o quienes no pudieron completar sus becas, proyectos o tareas”.

Según el informe técnico presentado por la Comisión de la Memoria del CONICET, se realizaron revisiones de todas las resoluciones del organismo entre 1976 y 1983. En él se presentó la reconstrucción de ocho biografías y memorias de trabajadores desaparecidos del Consejo, aunque aclararon que “fueron cientos los casos en los que los agentes del organismo debieron auto-expulsarse o autoexiliarse o bien el organismo tomó medidas explícitas de expulsión para con ellos” . “Las cifras aun son preliminares, ya que la Comisión continúa trabajando para confirmar con exactitud cuántas personas fueron las víctimas del terrorismo de Estado en el organismo”, advirtieron.

Las palabras de los presentes

“ El CONICET asume su responsabilidad histórica por lo ocurrido y se compromete a luchar para que nunca más se repita la violencia y la persecución . Es nuestro sentimiento más profundo, es nuestra postura ética por la verdad y la justicia, es nuestro compromiso político por seguir construyendo un organismo democrático que, a través de la investigación científica y tecnológica, aporte a los derechos humanos de todas y de todos. Ahora, y siempre”, aseguró Franchi.

Por su parte, Alberto Fernández señaló que la dictadura “se llevó la vida de todo lo que se le oponía enfrente”. “Algo tuvieron en común las dictaduras: a nada le temieron más que al pensamiento, nada fue más peligroso”, dijo el Presidente y agregó: “El 24 de marzo es el día que más unidos estamos porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia”.

El acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia estuvo encabezado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el Ministro de Ciencia, Daniel Filmus; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; entre otras autoridades y personalidades (CONICET - MINCyT)

Filmus, en tanto, destacó el trabajo de CONICET y reflexionó: “Una institución que no se había mirado a sí misma y ahora lo hace. Estamos orgullosos del trabajo encabezado por Ana Franchi y su equipo. No se puede tapar la verdad. Es el inicio de un camino y nos comprometemos a hacerlo. No quiero dejar pasar, ya que veo a Juan Cabandié y a Juliana Cassataro, científica e hija de desaparecidos quien encabeza la vacuna contra el COVID-19, que estamos orgullosos que nuestros investigadores e investigadoras luchen por la vida. Nosotros seguiremos trabajando para que el camino de la memoria, la verdad y la justicia llegue a buen término. Las Madres y Abuelas e Hijos también estuvieron a la cabeza. Les decimos gracias”.

Además, estuvieron presentes, Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, quienes manifestaron su emoción con el trabajo realizado. “Todo es memoria, tan necesaria, esa memoria que más de una vez quisieron borrar y no lo lograron de ninguna manera jamás. Quedamos muy pocas madres, muy pocas abuelas. Pero estamos tranquilas porque hay una juventud maravillosa”, dijo Almeida.

En la voz de Mario Pecheny, Vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET e integrante de la Comisión de la Memoria, se escucharon las palabras de una carta escrita por el padre de una de las científicas reconocidas durante esta jornada. “ Sr. Licenciado, acuso de recibo de su telegrama, al respecto le informo que mi hija Alicia Graciela fue secuestrada de su domicilio el día 25 de agosto por personas desconocidas, ignorándose hasta la fecha su paradero, por este motivo, su no concurrencia al instituto no debe ser considerado como abandono de su empleo ”, relató y destacó que este documento forma parte de “uno de los legajos que estamos reparando hoy, escrita a mano, con fecha en Buenos Aires 3 de octubre de 1977″.

Al finalizar el acto, se descubrió una placa en homenaje a los ocho integrantes del organismo víctimas del terrorismo de Estado en la explanada del Polo Científico. Al tiempo que se inauguró una intervención artística realizada alrededor de las consignas “Verdad”, “Justicia”, “Reparación”, “Memoria” y “Nunca Más”.

En el C3 estuvieron presentes: Juan Manzur (jefe de Gabinete de Ministros) y los ministros: Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); Juan Cabandié (Ambiente y desarrollo sostenible); Tristán Bauer (Cultura); Juan Zabaleta (Desarrollo Social); Jaime Perczyk (Educación); Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos); Carla Vizzotti (Salud); Claudio Moroni (Trabajo, empleo y seguridad social); Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica); Gustavo Béliz (Asuntos Estratégicos) ; además de los miembros de otros funcionarios y directores del CONICET, el titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Fernando Peirano; y muchas otras personalidades y autoridades académicas, de la comunidad científica y del ámbito educativo universitario.

