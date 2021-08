La vacunación completa redujo un 90% el riesgo de hospitalización por COVID-19 en adultos mayores, afirmó un nuevo estudio

Adultos mayores reciben la vacuna contra la covid-19 en una jornada de vacunación en el Predio de Tecnopolis, en la Provincia de Buenos Aires, (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Un estudio realizado recientemente por el Cowlitz County Health & Human Services, en el estado de Washington, EEUU, demostró que el riesgo de las personas de 65 años o más de padecer cuadros de hospitalización o muerte por COVID-19 se redujo un 90% en el caso de quienes tienen completo el esquema de vacunación.

El estudio se llevó a cabo entre el grupo etario más vulnerable, que son los adultos de más de 65 años, quienes tienen altas posibilidades de padecer cuadros graves de COVID-19, y ratificó la alta efectividad de las vacunas para evitar hospitalizaciones y muerte.

Se trata de datos especialmente relevantes teniendo en cuanta que la variante Delta, altamente contagiosa, ya significa el 75% de los nuevos casos de la enfermedad en EEUU, India, China, Rusia, Indonesia, Australia, Bangladés, Reino Unido, Sudáfrica, Australia, Portugal e Israel. En América Latina varias naciones comenzaron a reportar los primeros casos en los últimos días y en algunas incluso ya existe circulación comunitaria, como en Brasil y Paraguay. En Argentina, aún no está reportado que se haya extendido más allá de las personas que arribaron contagiadas del exterior y sus contactos estrechos.

Los especialistas han advertido que es inevitable que comience a circular y por eso el gobierno anunció un cambio en su estrategia de vacunación, que durante agosto tenderá a reforzar la protección de la población mediante la aplicación de las segundas dosis al mayor número de personas posible. La situación en Córdoba es especialmente preocupante. Dos días atrás hubo cinco detenidos y 800 personas aisladas por los contagios de la variante Delta.

El informe conocido esta semana realizado en el estado norteamericano de Washington ratificó la efectividad de las vacunas que ya otros especialistas vienen estudiando. Se suma a otros estudios, un resumen de los cuales fue publicado la semana pasada en New England Journal of Medicine. Mediante un cuadro se dio cuenta de la eficacia que tienen las vacuna frente a la variante Delta. En el mismo se precisó que Pfizer protege un 36 por ciento con una dosis y 88 con dos; AstraZeneca, 30 por ciento de eficacia con una aplicación y 67 con dos. Con respecto a Sputnik, indicaron que protege un 90 por ciento con dos dosis. Respeto a Moderna, es efectiva pero no detallaron el porcentaje. Johnson & Johnson, con su mono dosis, tiene tiene una efectividad de 33 por ciento. De Sinovac y Cansino no se encontraron datos hasta el momento.

Se estableció que para las personas de 65 años o más, el riesgo de hospitalización en los que estaban completamente vacunados se redujo en un 90% (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

En el caso del nuevo informe, dijo Steven Krager, médico oficial de salud adjunto de los condados de Cowlitz, Clark, Lewis, Pacific, Skamania y Wahkiakum, en el sudoeste del estado de Washington, “demuestra cuán efectivas son las vacunas contra el COVID-19 para prevenir enfermedades graves que pueden conducir a la hospitalización”.

De esta forma, se estableció que para las personas de 65 años o más, el riesgo de hospitalización en los que estaban completamente vacunados se redujo en un 90% y en los que estaban parcialmente vacunados en un 75%.

Con los nuevos resultados en la mano, que se suman a otros estudios similares, el especialista llamó a “completar la serie de vacunación” porque esto “brinda la mayor protección, pero incluso aquellos que aún no están completamente vacunados reciben cierta protección de la vacuna”, subrayó.

El mismo estudio analizó el estado de vacunación de los residentes en ese distrito del estado de Washington de 45 a 65 años y encontró que el 91% de los hospitalizados no estaban vacunados. “Las vacunas contra el COVID-19 son muy efectivas, pero no perfectas. Un pequeño número de personas que están completamente vacunadas aún pueden contraer COVID-19 “, advirtió Alan Melnick, médico oficial de salud de los condados de Cowlitz, Clark, Lewis, Pacific, Skamania y Wahkiakum.

“Pero estos datos muestran que quienes están vacunados tienen muchas menos probabilidades de ser hospitalizados como resultado de su enfermedad. Vacunarse brinda la mejor protección “.

Los investigadores consideraron que las personas estaban “completamente vacunadas” dos semanas después de recibir la segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna (REUTERS/Ronen Zvulun)

Los investigadores consideraron que las personas estaban “completamente vacunadas” dos semanas después de recibir la segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o dos semanas después de recibir la vacuna Johnson & Johnson de dosis única. Se consideró que las personas están parcialmente vacunadas si han recibido al menos una dosis pero aún no están completamente vacunadas.

El informe también examinó el estado de vacunación de los residentes de 45 a 64 años que fueron hospitalizados por COVID-19. Sin embargo, menos de 10 residentes completamente vacunados en ese grupo de edad fueron hospitalizados por COVID-19, lo que hace imposible calcular una tasa estimada que sea estadísticamente estable, dijeron.

Los datos de hospitalización mostraron que el 91% de los residentes hospitalizados de 45 a 64 años no estaban vacunados. En comparación, el 49% de la población de ese grupo de edad en la región no estaba vacunada.

El análisis incluyó a residentes de los condados de Cowlitz, Clark, Lewis, Pacific, Skamania y Wahkiakum que fueron hospitalizados por COVID-19 del 22 de marzo al 27 de junio de 2021.

El informe fue compilado por Servicios Humanos y de Salud del Condado de Cowlitz. Otros departamentos de salud del suroeste de Washington se asociaron con el condado de Cowlitz en el proyecto.

