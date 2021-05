De la India al primer caso en Uruguay: los interrogantes sobre el “hongo negro”, la rara infección que ataca a pacientes COVID-19

Fuertemente relacionada con la diabetes, esta rara infección ataca a pacientes con COVID-19. Ahora se detectó un caso en Uruguay REUTERS/Shannon Stapleton

Ennegrecimiento o decoloración de la nariz, visión borrosa o doble, dolor en el pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. Estos son algunos de los síntomas que pueden aparecer con la mucormicosis , la enfermedad que es también conocida como “hongo negro”. Fuertemente relacionada con la diabetes, esta rara infección ataca a pacientes con COVID-19 Y la diabetes, a su vez, puede exacerbarse con esteroides como la dexametasona, que se usa para tratar el COVID-19 grave.

La enfermedad, que fue reportada en la India (tiene la segunda tasa más alta de diabetes en el mundo) , llegó a Uruguay, con el primer caso reportado en una asamblea académica de medicina en Montevideo. En la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, el infectólogo Henry Albornoz indicó que estaba atendiendo a un hombre menor de 50 años y con diabetes, que unos diez días posterior a la infección con el Covid-19 empezó a presentar necrosis (muerte del tejido) en la zona de las mucosas y que, mediante una prueba de laboratorio, se le confirmó que había sido infectado también con el “hongo negro”.

En la India en las últimas semanas se reportaron unos 9000 casos de pacientes que luego padecieron mucormicosis , que se ha reportado mucho en pacientes con una diabetes descontrolada. Se trata de aquellos que están inmunodeprimidos, que transitaron una leucemia o un trasplante de médula ósea. El hongo encuentra una lesión en los tejidos y empieza a avanzar matando el tejido. La infección que causa este “hongo negro” incrementa mucho la mortalidad: entre 50% y 80% en quienes la padecen.

Se desconoce si el caso reportado es el primero en Uruguay porque la mucormicosis no se informa como un hecho exclusivo EFE/Raúl Martínez/Archivo

Esa virulencia hace que los médicos deban actuar de forma rápida con un diagnóstico precoz, la cirugía (se quita la parte dañada, de ser viable) y el uso de fármacos fungicidas.

Se desconoce si el caso reportado es el primero en Uruguay porque la mucormicosis no se informa como un hecho exclusivo. Como explicó Albornoz, “lo importante no es la identificación de un caso, sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa el Covid-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”.

Los hongos son uno de los reinos de la naturaleza. Los zigomicetos -la familia de hongos que causa esta infección conocida como mucormicosis- son abundantes en el ambiente. Son los que causan, por ejemplo, el moho negro sobre el pan, o esa coloración verdosa en los quesos que permanecieron descubiertos en la heladera por muchos días. Pero como dicen los infectólogos, para que se produzca la infección en un humano no basta solo con la presencia del hongo: tiene que haber condiciones.

Los casos de hongo negro también se han vinculado con los niveles de azúcar en la sangre. India tiene la segunda tasa más alta de diabetes en el mundo REUTERS/Francis Mascarenhas

Aquí cinco interrogantes para tener en cuenta sobre esta enfermedad:

¿Qué es la mucormicosis?

Es una infección muy rara causada por la exposición al hongo mucor, que es parte de la familia Mucoraceae que se encuentra comúnmente en el suelo, las plantas, el estiércol y las frutas y verduras en descomposición. Afecta los senos nasales, el cerebro y los pulmones y puede ser potencialmente mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer o personas con VIH/sida.

¿Qué causa la infección?

La mucormicosis puede estar provocada por el uso de esteroides, unos compuestos farmacológicos usados para los tratamientos de pacientes graves o en estado crítico por COVID-19. Los esteroides reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los daños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir el coronavirus.

Pero también reducen la inmunidad y aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos con Covid.

Enfermeros del área del Centro de Tratamientos intensivos (CTI) del hospital privado Casmu atienden a pacientes covid-19, el 14 de abril de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez/Archivo

¿Por qué en India?

India está en medio de una segunda durísima ola de coronavirus, aunque el número diario de casos está empezando a bajar. Pero el sistema de salud indio estuvo completamente saturado durante semanas , y en los hospitales escaseaba el suministro de oxígeno y medicamentos para afrontar la pandemia.

Los casos de hongo negro también se han vinculado con los niveles de azúcar en la sangre. India tiene la segunda tasa más alta de diabetes en el mundo.

¿Cuáles son los síntomas?

Los pacientes que padecen la infección por hongos suelen tener síntomas de congestión y sangrado nasal.

También hinchazón y dolor en el ojo, párpados caídos, visión borrosa y finalmente la pérdida de un ojo. Puede haber manchas negras en la piel alrededor de la nariz.

Los médicos dicen que la mayoría de sus pacientes llegan demasiado tarde para ser tratados, cuando ya están perdiendo la visión. Es así que tienen que extirpar quirúrgicamente el ojo afectado para evitar que la infección llegue al cerebro.

¿Es contagioso?

La mucormicosis no es contagiosa entre personas o animales. Solo se desarrolla en pacientes con las condiciones propicias en su cuerpo, como la diabetes o la inmunodepresión causada por otras enfermedades.

Sin embargo, ya que se propaga por las esporas de hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente, es casi imposible evitarla. Una persona sana, o sin problemas del sistema inmunitario no debe temer por un contagio de este tipo.

El caso de India

Los pacientes que padecen la infección por hongos suelen tener síntomas de congestión y sangrado nasal REUTERS/Danish Siddiqui SEARCH "PRAMILA SIDDIQUI" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

India está en medio de una segunda ola de coronavirus. Si bien el número diario de casos está empezando a baja, el sistema de salud indio estuvo completamente saturado durante semanas. El estado occidental de Maharashtra es uno de los que registra más casos de hongo negro y también es uno de los más afectados por el Covid

El Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) dijo que los médicos que tratan a pacientes con COVID-19, diabéticos e inmunodeprimidos deben estar atentos a los primeros síntomas, como dolor en los senos nasales u obstrucción nasal en un lado de la cara, dolor de cabeza en un solo lado, hinchazón o entumecimiento, dolor de muelas y aflojamiento de los dientes.

“Se han reportado casos en varios otros países, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Austria, Brasil y México, pero el volumen es mucho mayor en India” , indicó David Denning, profesor de la Universidad de Manchester y experto en la Organización benéfica del Fondo de Acción Mundial para las Infecciones Fúngicas (GAFFI). “Y una de las razones es mucha, mucha diabetes, y mucha diabetes mal controlada”.

Un trabajador de la salud transporta a los pacientes para trasladarlos de un hospital dedicado al COVID-19 a otro hospital para desocupar la cama para nuevos pacientes, en el hospital Civil de Ahmedabad, India, el martes 13 de abril de 2021 (AP Photo / Ajit Solanki).

India no ha publicado datos nacionales sobre mucormicosis, pero declaró que no hay un brote importante. Reportes de medios han señalado casos en Maharashtra y su capital, Mumbai, y Gujarat. “No es algo de lo que deba entrar en pánico, pero hay que saber cuándo buscar una consulta”, sostuvo Aparna Mukherjee, científica de ICMR.

P Suresh, jefe de oftalmología del Hospital Fortis en Mulund, Mumbai, indicó que su recinto había tratado al menos a 10 de esos pacientes en las últimas dos semanas, el doble que en todo el año anterior a la pandemia. Todos se contagiaron de COVID-19 y la mayoría eran diabéticos o habían recibido medicamentos inmunosupresores. Algunos habían muerto y otros habían perdido la vista, sostuvo. Otros médicos hablaron de un aumento similar de casos.

SEGUIR LEYENDO: