Un estudio reveló que los tiburones están prácticamente extintos en 1 de cada 5 arrecifes de coral

Según un nuevo análisis publicado en la revista científica Nature, faltan tiburones en el 19% de los arrecifes de coral del mundo, la mayor disminución de tiburones de arrecife jamás registrada . El estudio sugiere que la sobrepesca, impulsada en gran parte por densas poblaciones humanas y una mala gobernanza, ha hecho que los principales depredadores del océano estén “funcionalmente extintos” en las aguas de ocho países. Pero algunos arrecifes en otros lugares tenían abundantes tiburones, lo que sugiere que las medidas de conservación pueden funcionar.

“Este estudio es un tour de force”, apuntó Nick Dulvy, biólogo conservacionista de la Universidad Simon Fraser. “Es el estudio más completo que se haya hecho para observar la abundancia de tiburones”, agregó Ellen Pikitch, bióloga marina de la Universidad Stony Brook. Ambos dicen que los hallazgos refuerzan la conclusión de que la pesca ha agotado profundamente las poblaciones de tiburones de arrecife en muchos lugares.

Al igual que otros animales grandes, los tiburones son vulnerables a la sobrepesca porque crecen lentamente y no tienen muchas crías. La demanda de aletas de tiburón ha crecido, junto con el consumo, por una floreciente clase media asiática. En otros lugares, las comunidades pesqueras comen más carne de tiburón a medida que otras especies han disminuido. Los investigadores saben que las poblaciones de tiburones han disminuido en muchos lugares, pero estos estudios son difíciles de comparar.

Hace unos 5 años, los biólogos marinos Mike Heithaus y Demian Chapman de la Universidad Internacional de Florida comenzaron una gran colaboración llamada Global FinPrint. El objetivo del proyecto era estudiar, de manera estandarizada, todas las especies de tiburones de arrecife del mundo, como los tiburones tigre y los tiburones martillo. El grupo se centró en los tiburones de arrecife porque son más fáciles de detectar que aquellos, como los tiburones azules y los tiburones ballena, que deambulan en alta mar. Seis investigadores coordinaron encuestas de arrecifes de coral en varias partes del mundo por más de 120 científicos. En docenas de lugares en cada arrecife, los investigadores bajaron cámaras de video conectadas a postes de 1.5 metros de largo con cebo de tiburón en el otro extremo.

Después de 3 años, el equipo revisó unas 18,000 horas de video de 371 arrecifes tropicales. Ayudaron más de 700 voluntarios, muchos de ellos estudiantes universitarios que estudian ciencias del mar. La madre de Heithaus revisó la mayoría de las imágenes: 1721 horas.

En 69 arrecifes, o alrededor del 19% de los arrecifes muestreados, no se capturaron tiburones en video, informó el equipo en Nature, citado por Science Mag . “Es bastante sombrío, pero no completamente inesperado”, vaticinó Sonja Fordham, presidenta de Shark Advocates International, que no participó en el proyecto. Puede haber algunos tiburones que no mordieron el anzuelo, pero los números bajos en general sugieren que los tiburones ya no desempeñan un papel ecológico en estos arrecifes, reflexionó Aaron MacNeil, ecólogo de arrecifes en la Universidad de Dalhousie que dirigió el diseño del muestreo.

No todos los arrecifes estaban en una situación desesperada. Los tiburones abundaban en la remota Polinesia Francesa, por ejemplo. “Es solo esta hermosa utopía, especialmente si te gustan los tiburones de arrecife”, según MacNeil. A nivel mundial, Bahamas se ubicó en la cima de la abundancia de tiburones, mientras que Guam ocupó el último lugar.

Para averiguar qué tipo de acciones de conservación podrían estar ayudando a los tiburones, MacNeil creó un modelo de computadora que comparó la abundancia relativa de tiburones de arrecife y consideró las posibles amenazas, como la cantidad de personas que viven cerca y la distancia a los mercados donde podrían estar las aletas de tiburón. vendido. Los países con los tiburones más abundantes tendieron a declarar áreas protegidas. Las Bahamas han prohibido la pesca de tiburones durante 30 años, dice MacNeil, y le ha ido extremadamente bien en mantener una población de tiburones de arrecife.

Otra medida efectiva, según el equipo, es regular la pesca para que los tiburones se capturen con menos frecuencia, ya sea intencionalmente o por accidente. Los lugares que están peor tienen regulaciones pesqueras poco o mal aplicadas y niveles más altos de pobreza, lo que puede obligar a las comunidades pesqueras a explotar poblaciones en declive.

La conservación de los tiburones no es de talla única, dicen los investigadores, y su análisis sugiere que algunas medidas de manejo tienen más potencial en ciertos lugares. En las Indias Occidentales Británicas, por ejemplo, los tiburones se beneficiarían especialmente al reemplazar los aparejos de pesca de palangre, en los que se dejan muchos anzuelos en el agua durante un día más o menos, con artes que son mejores para apuntar a peces particulares. Las redes grandes que atrapan peces por sus branquias también son especialmente peligrosas, ya que son casi invisibles para la vida marina y atrapan casi todo, incluidos los tiburones.

Aunque el proyecto Global FinPrint ha terminado, los investigadores planean usar sus datos para estudiar el papel ecológico de los tiburones y examinar qué sucede con el ecosistema del arrecife cuando se extirpan. Los datos ya se están utilizando para revisar el estado de conservación de varias especies de tiburones. "Realmente necesitamos avanzar sustancialmente hacia la conservación y la recuperación en la próxima década", advirtió Dulvy, "o de lo contrario vamos a estar en problemas".

