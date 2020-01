Aún en la actualidad, existe un subregistro de los casos tanto de infectados como de fallecidos por el virus del Ébola. Mucha gente permanece enferma y muere en su domicilio contagiando a sus familiares porque o bien no confían en los hospitales o no pueden ser atendidos por la gran demanda. Otras familias por creencias religiosas guardan durante días los muertos en la casa y no los reportan; provocando focos de contagio extramadamente peligrosos. (Shutterstock)