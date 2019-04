La NASA no ha confirmado ni negado que las conclusiones extraídas por el Journal of Astrobiology and Space Science tienen algún mérito científico. Pero muchos científicos creen que Marte es actualmente el único planeta del Sistema Solar que tiene una gran posibilidad de contener la vida. Aunque el consenso en la comunidad científica es que si hay vida en Marte, se cree que está debajo de la superficie.