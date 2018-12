Al hablar de la edición genética, Arzuaga diferenció la aplicación en células somáticas y en células germinales y embriones. "Las modificaciones en la secuencia de ADN de las células diferenciadas que forman el cuerpo humano (es la línea somática) se pueden realizar 'in vivo' o 'ex vivo'. En el primer caso, las moléculas de edición de genes se introducen directamente en el cuerpo de un paciente como un tratamiento. En el caso del modo 'ex vivo', se extraen células a las que se les agregan las moléculas de edición de genes y se vuelven a introducir en el paciente. En ambas modalidades de la línea somática, "el ADN alterado muere con cada paciente individual y no aparecen en las generaciones futuras".