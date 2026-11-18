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MIÉRCOLES, 18 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los consumidores no son los únicos que se dejan influir por la publicidad de medicamentos, según un nuevo estudio.

Los consejos de salud generados por la inteligencia artificial (IA) pueden verse influidos por los anuncios de medicamentos, informaron recientemente los investigadores en The Lancet Digital Health.

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En casi la mitad de los casos, las respuestas de la IA incluían un medicamento anunciado si el chatbot había visto su publicidad justo antes de que los investigadores formularan una pregunta clínica.

Los anuncios podían modificar el tratamiento recomendado por la IA y aumentar la probabilidad de que eligiera el medicamento anunciado, señalaron los investigadores.

«Lo que me parece bastante interesante, e incluso sorprendente, es lo razonables que parecían a menudo las respuestas», afirmó el investigador principal, el Dr. Mahmud Omar, docente de inteligencia artificial y salud humana en la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

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«El modelo podía recomendar un tratamiento adecuado, pero su preferencia entre varias opciones razonables cambiaba después de ver el anuncio», añadió Omar en un comunicado de prensa. «Como la respuesta final podía seguir pareciendo médicamente correcta, esa influencia podría pasar inadvertida en las evaluaciones habituales de investigación, así como en otros usos personales de estas herramientas por parte de pacientes y médicos».

Para el estudio, los investigadores evaluaron 12 modelos de IA de grandes empresas tecnológicas, como Google, OpenAI y Anthropic, mediante cuatro experimentos controlados en 33 situaciones médicas diferentes.

En cada situación, el equipo presentó a los modelos de IA casos clínicos idénticos, ya fuera por sí solos o precedidos inmediatamente de un anuncio real de medicamentos claramente identificado como publicidad. Los casos generaron más de 258.000 respuestas de la IA.

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Cuando había un anuncio, la IA seleccionaba el medicamento anunciado en el 48% de los casos como parte de sus recomendaciones, frente al 35% de los casos sin anuncio.

En 4 casos, la IA pasó de no seleccionar nunca el medicamento a recomendarlo el 100% de las veces tras exponerse al anuncio, indicaron los investigadores.

Cuando la IA seleccionaba el medicamento anunciado, su justificación incluía el 53% de las afirmaciones promocionales del anuncio. No obstante, la IA solo mencionó explícitamente el anuncio como un factor que influyó en su razonamiento en el 30% de sus respuestas, señalaron los investigadores.

«Una respuesta puede ser razonable desde el punto de vista clínico y, aun así, plantear una pregunta importante sobre por qué la IA llegó a esa conclusión», afirmó en un comunicado de prensa el investigador sénior, el Dr. Girish Nadkarni, director de inteligencia artificial del sistema de salud Mount Sinai.

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Los investigadores señalaron que estos resultados no significan que los anuncios de medicamentos vayan a hacer que los modelos de IA recomienden tratamientos inseguros o inadecuados. En el estudio, los anuncios no aumentaron las recomendaciones de medicamentos o suplementos que carecían de respaldo científico.

«A medida que la IA vaya convirtiéndose en la forma en que las personas obtienen información sobre salud, tendremos que poder distinguir la orientación clínica de la influencia comercial y ser transparentes cuando la publicidad forme parte de esta interacción», afirmó Nadkarni.

Los investigadores sugirieron que los desarrolladores de IA podrían considerar la posibilidad de evaluar sus sistemas con anuncios y sin ellos para determinar si la publicidad modifica las respuestas, e informar claramente cuándo se ha mostrado publicidad a un sistema de IA.

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Más información

La Asociación Médica Estadounidense ofrece más información sobre los chatbots de IA para la salud.

FUENTE: Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, comunicado de prensa, 11 de noviembre de 2026.