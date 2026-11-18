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MIÉRCOLES, 18 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los medicamentos para bajar de peso, como Wegovy y Mounjaro, pueden ayudarle a comer menos. Pero ¿podrían también hacer que reciba menos nutrientes de los que necesita su organismo?

Un nuevo estudio de pequeño tamaño plantea esa preocupación.

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Un equipo dirigido por Dhanush Ammineni, de la División de Ciencias Médicas de la Universidad de Oxford, analizó los diarios de alimentación de 14 personas de Inglaterra que tomaban medicamentos GLP-1.

El resultado: más de tres cuartas partes no obtenían suficiente fibra ni vitamina D de su alimentación, y la mitad tomaba menos hierro del recomendado.

De hecho, el participante típico obtenía de los alimentos menos del 15% de la cantidad diaria recomendada de vitamina D y apenas el 43% de la cantidad recomendada de fibra.

Tres participantes consumían, de media, menos de 800 calorías al día.

Aunque los investigadores señalaron que la ingesta de proteínas era adecuada, el consumo de calorías y de varios nutrientes era insuficiente.

Muchos participantes también dijeron no recibir suficiente orientación nutricional de los profesionales sanitarios.

Aunque el estudio fue pequeño y no puede demostrar que los medicamentos provocaran estos déficits, los autores consideran que los hallazgos apuntan a posibles carencias en el seguimiento nutricional.

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Se necesitan estudios más amplios para confirmar los resultados.

El estudio se publicó el 17 de noviembre en BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Más información

Cleveland Clinic ofrece más información sobre los medicamentos GLP-1.

FUENTE: HealthDay TV, 18 de noviembre de 2026.