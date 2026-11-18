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MIÉRCOLES, 18 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los recortes de Medicaid provocaron una fuerte caída del número de personas que toman medicamentos GLP-1 para bajar de peso, según un nuevo estudio.

Las recetas de medicamentos GLP-1 para pacientes de Medicaid cayeron un 84% en 4 estados que dejaron de cubrirlos, en comparación con 10 estados que mantuvieron la cobertura, informaron los investigadores el 16 de noviembre en JAMA.

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«Estos descensos inmediatos confirman lo que observamos en la práctica clínica. Muchos de mis pacientes asegurados por Medicaid a quienes se habían recetado medicamentos GLP-1 para controlar el peso perdieron la cobertura», afirmó en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Bryant Shuey, profesor adjunto de medicina de la Universidad de Pittsburgh.

No se trata simplemente de que las personas que tienen seguro sanitario público quieran mejorar su apariencia bajando de peso, explicó Shuey. Estos pacientes están a tratamiento con estos medicamentos para controlar o prevenir problemas de salud asociados a la obesidad, tales como enfermedades cardíacas y diabetes, cuyo tratamiento es caro.

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«Cuando los pacientes dejan de tomar estos medicamentos de forma repentina, corren el riesgo de que su salud cardiometabólica empeore debido a un rebote de peso», señaló Shuey.

Los medicamentos agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) imitan la acción de la hormona GLP-1, que ayuda a regular la insulina y los niveles de azúcar en sangre, reduce el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Desde 2022, 17 programas estatales de Medicaid han optado por cubrir medicamentos GLP-1 como la semaglutida(Ozempic/Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro/Zepbound), aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), señalaron los investigadores como antecedente.

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No obstante, a principios de 2026, 4 estados retiraron la cobertura de Medicaid para estos medicamentos: California, Nuevo Hampshire, Pensilvania y Carolina del Sur.

Para valorar el impacto de esta decisión, los investigadores analizaron los datos de recetas de Medicaid de los 50 estados desde 2022 hasta marzo de 2026.

A nivel nacional, las recetas de medicamentos GLP-1 para bajar de peso aumentaron un 5.858% entre 2022 y 2026, encontraron los investigadores, y su uso creció más rápidamente en los estados que los cubrían a través de Medicaid.

Al centrarse en 2026, los investigadores encontraron que las recetas de GLP-1 cayeron en los estados que dejaron de cubrirlos mediante Medicaid: un 96% en Pensilvania, un 88% en Nuevo Hampshire, un 75% en California y un 61% en Carolina del Sur.

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Esto significa que, tras finalizar la cobertura, entre 175.500 y 526.600 pacientes menos de Medicaid en los 4 estados podrían haber surtido recetas de medicamentos GLP-1, según los investigadores.

«No sorprende que poner fin de forma repentina a la cobertura de medicamentos provoque importantes interrupciones en la atención», afirmó en un comunicado de prensa el investigador sénior, el Dr. Timothy Anderson, profesor asociado de medicina de la Universidad de Pittsburgh.

«Medicaid cubre al 20% de los estadounidenses, y los presupuestos estatales de Medicaid se están reduciendo, lo cual hará que los tratamientos caros sean cada vez menos accesibles, salvo que bajen los precios de los medicamentos o cambie el apoyo del gobierno federal a Medicaid», afirmó Anderson.

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No obstante, los investigadores señalaron que, con los datos disponibles, no podían determinar si la salud de los pacientes había empeorado tras perder el acceso a los medicamentos GLP-1.

Recomendaron que los médicos vigilen de cerca la salud de los pacientes que dejan de tomar medicamentos GLP-1 por motivos económicos y hablen con ellos sobre otras formas de mantener el peso perdido o controlar la diabetes.

«Aunque existen métodos para bajar de peso avalados por evidencia, tales como las intervenciones centradas en la alimentación, a menudo se necesita un mayor esfuerzo para identificar cuáles están cubiertos por el seguro», señaló Shuey. «Pacientes y profesionales clínicos, por igual, deberían explorar estas opciones mientras vigilan la salud cardiometabólica y atienden los posibles riesgos».

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Más información

KFF ofrece más información sobre la cobertura de Medicaid para los medicamentos GLP-1.

FUENTE: Universidad de Pittsburgh, comunicado de prensa, 16 de noviembre de 2026.