Guardar

MIÉRCOLES, 18 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los adultos jóvenes que padecen depresión, ansiedad y estrés podrían beneficiarse de limitar el tiempo que pasan en las redes sociales, según un nuevo estudio.

Las personas de entre 18 y 24 años con problemas de estado de ánimo que pasaron a usar las redes sociales con poca frecuencia terminaron teniendo una mejor salud mental, informaron los investigadores el 16 de noviembre en JAMA Pediatrics.

PUBLICIDAD

«Los hallazgos sugieren que reducir el uso de las redes sociales podría ser un objetivo modificable para la prevención y la intervención temprana en adultos jóvenes con mucha sintomatología y uso frecuente», concluyó el equipo dirigido por Dae-Hee Han, profesor adjunto de ciencias de la educación conductual, social y para la salud de la Universidad Emory, en Atlanta.

Estudios publicados relacionan el uso frecuente de las redes sociales con lo que los médicos llaman «problemas de internalización», a través de los cuales el malestar emocional dirigido hacia uno mismo produce síntomas de depresión o ansiedad, explicaron los investigadores como antecedente.

PUBLICIDAD

No obstante, los investigadores señalaron que no termina de estar claro si limitar el uso de las redes sociales ayuda a los jóvenes que ya presentan problemas de estado de ánimo.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos del estudio federal de Evaluación Poblacional del Tabaco y la Salud, realizado entre 2013 y 2021. Aunque su objetivo principal era examinar los efectos del tabaco sobre la salud, también registró el uso de las redes sociales y la salud mental de los participantes.

Los investigadores se centraron en 2.400 adultos jóvenes estadounidenses que participaban en el estudio, presentaban niveles más altos de problemas de internalización y utilizaban repetidamente las redes sociales a lo largo del día.

PUBLICIDAD

Alrededor del 14 % de esos participantes informaron que, durante el estudio, habían pasado a utilizar las redes sociales con poca frecuencia.

Los resultados mostraron que aquellos que limitaron el uso de las redes sociales experimentaron una mejoría de sus síntomas de depresión, ansiedad y estrés.

Estos resultados aportan evidencia bastante sólida de que reducir gradualmente el uso de las redes sociales podría ayudar a los adultos jóvenes que tienen problemas de salud mental, señaló la Dra. Aateqa Ismail, psiquiatra infantil y adolescente del Northwell Cohen Children's Medical Center, en la ciudad de Nueva York.

«Aunque no creo que las redes sociales sean las únicas responsables de causar estos problemas, el cerebro de los adolescentes y los adultos jóvenes sigue desarrollándose hasta los 24 años, especialmente en las áreas responsables del procesamiento de las recompensas, el control de los impulsos y la planificación ejecutiva», explicó.

PUBLICIDAD

Los «me gusta», los comentarios y las publicaciones compartidas que reciben las personas a través de las redes sociales provocan una descarga de dopamina en el cerebro, una sustancia química que regula la recompensa y la motivación, señaló Ismail.

«Esto refuerza la participación y esa tendencia a revisar compulsivamente las redes que a veces observamos en adolescentes y adultos jóvenes, y también en adultos», afirmó.

«Debido a esta dificultad para desconectarse y a esa anticipación y deseo de recibir más recompensas de dopamina, los adolescentes siguen usando las redes sociales, a veces hasta altas horas de la tarde o de la noche. Eso altera su rutina habitual para acostarse y la hora de dormir, el tiempo dedicado a las tareas escolares, al estudio y al trabajo, y a veces incluso la socialización en persona», explicó Ismail.

PUBLICIDAD

Según Ismail, estas alteraciones pueden perjudicar el rendimiento escolar, el sueño, la alimentación saludable y el ejercicio, y contribuir al estrés, la ansiedad y la depresión, o empeorarlos.

No obstante, los investigadores advirtieron que lograr que los adultos jóvenes con depresión o ansiedad dejen las redes sociales podría ser una tarea difícil.

«Dado que las redes sociales ya forman parte de las rutinas diarias de los adultos jóvenes, los esfuerzos clínicos para reducir su uso podrían requerir sustituir explícitamente ese comportamiento por alternativas avaladas por la evidencia», escribieron.

Ismail coincidió en que los jóvenes deberían comprometerse a limitar el uso de las redes sociales si descubren que afecta su estado de ánimo.

«Algunas de las cosas que solemos recomendar es programar temporizadores que nos recuerden cuándo dejar de mirar las publicaciones», explicó Ismail. «Si advierte que pasa una hora haciéndolo, que es demasiado tiempo para usted y que eso le impide, por ejemplo, almorzar, una posible solución sería poner un temporizador de 30 minutos para que le recuerde que debe parar».

PUBLICIDAD

«Ahora hay aplicaciones que bloquean el teléfono durante ciertos periodos para que pueda dedicarse a estudiar, trabajar o socializar durante una o dos horas, y después volver a utilizarlo», señaló.

Fijar franjas horarias específicas para usar las redes sociales también ayuda, «especialmente a quienes suelen consumir compulsivamente noticias negativas o a pasar tanto tiempo en las redes sociales que interfieren con su funcionamiento cotidiano», añadió Ismail.

Más información

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales ofrece más información sobre las redes sociales y la salud mental.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 16 de noviembre de 2026; Dra. Aateqa Ismail, psiquiatra infantil y adolescente, Northwell Cohen Children's Medical Center, ciudad de Nueva York.