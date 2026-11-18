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MIÉRCOLES, 18 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Ha tenido un día difícil en el trabajo, se ha quedado atrapado en el tráfico de camino a casa y, de repente, empieza a dolerle la cabeza.

Aunque los dolores de cabeza por estrés pueden ser debilitantes mientras duran, no tiene por qué sufrirlos indefinidamente.

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Si el estrés le afecta, no está solo. En la encuesta Stress in America 2026 de la Asociación Estadounidense de Psicología, el 72 % de los adultos estadounidenses estuvo de acuerdo con la afirmación de que «el estrés es simplemente algo con lo que tengo que vivir». Seis de cada 10 también dijeron que el estrés había afectado, al menos en cierta medida, su sueño, un desencadenante frecuente de los dolores de cabeza.

¿Provoca el estrés dolores de cabeza? Sí. Las cefaleas tensionales, también conocidas como dolores de cabeza por tensión muscular o por estrés, son el tipo más común de dolor de cabeza, según Harvard Health.

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Las cefaleas tensionales pueden ser episódicas, es decir, presentarse menos de 15 días al mes. Si ocurren 15 días o más al mes durante, como mínimo, 3 meses, se consideran crónicas, según Mayo Clinic.

A continuación, los expertos explican cómo aliviar un dolor de cabeza por estrés y cómo prevenirlo.

¿Cuál es el mecanismo a través del cual el provoca estrés dolores de cabeza?

Los investigadores aún no saben con certeza qué provoca las cefaleas tensionales.

Antes, los expertos las atribuían a la tensión de los músculos de la cabeza y el cuello. No obstante, estudios más recientes sugieren que las personas que las padecen podrían tener un sistema de percepción del dolor más sensible y que las molestias musculares que suelen acompañarlas podrían ser consecuencia de esa sensibilidad, y no su causa, según los expertos de Mayo Clinic.

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El estrés sigue siendo el desencadenante que las personas citan con más frecuencia. Puede provocar cambios físicos que contribuyen a los dolores de cabeza, entre ellos:

· Tensión en los músculos del cuello, los hombros, el cuero cabelludo, la cara y la mandíbula.

· Rechinar los dientes o apretar la mandíbula.

· Problemas para dormir.

· Saltarse comidas.

Los factores de estrés emocional, tales como la depresión y la ansiedad, así como los factores físicos, como permanecer sentado durante mucho tiempo con una mala postura o forzar la vista, también provocan dolores de cabeza por estrés.

Otros desencadenantes frecuentes son consumir alcohol, no beber suficiente agua, tomar demasiada cafeína (o reducir su consumo de golpe) y padecer un resfriado, gripe o una infección de los senos paranasales.

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Los dolores de cabeza por estrés son más frecuentes en los adultos y los adolescentes mayores, y se presentan un poco más en las mujeres que en los hombres, según la Biblioteca Nacional de Medicina. También tienden a ser hereditarios.

Síntomas del dolor de cabeza por estrés

El dolor de cabeza por estrés se siente como una presión que rodea la cabeza y afecta la frente, las sienes o los costados y la parte posterior de la cabeza. Por regla general, es de intensidad leve a moderada y se siente como si una banda ancha apretara la cabeza o como si ambos lados estuvieran siendo comprimidos.

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También se siente como una presión constante en la cara, la cabeza o el cuello. Los músculos del cuero cabelludo, el cuello y los hombros pueden estar sensibles o doloridos.

Algunas personas desarrollan sensibilidad a la luz o al sonido. No obstante, a diferencia de las migrañas, los dolores de cabeza por estrés no se acompañan de aura, náuseas ni vómitos, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

El dolor de cabeza por estrés suele ser sordo y constante, no intenso ni pulsátil. Normalmente se siente a ambos lados de la cabeza y, por lo general, no empeora con actividades cotidianas como caminar o subir escaleras.

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Un dolor de cabeza por estrés puede durar desde 30 minutos hasta una semana, aunque lo habitual es que dure entre cuatro y seis horas, señala Cleveland Clinic.

Cómo aliviar un dolor de cabeza por estrés

El tratamiento de estos dolores comienza por identificar su causa. Una buena estrategia es llevar un diario de los dolores de cabeza o anotar en un calendario cada vez que tenga uno.

Preste atención a posibles desencadenantes del estrés, tales como dormir poco, trabajar muchas horas, permanecer sentado durante períodos prolongados o sentirse ansioso o deprimido.

Con el tiempo, podría observar una relación constante entre determinadas circunstancias y sus dolores de cabeza. Así podrá elaborar estrategias para evitar los desencadenantes o cambiar su forma de responder a ellos y manejar mejor el estrés.

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Según Harvard Health, los tratamientos habituales incluyen:

· Analgésicos de venta libre, tales como aspirina, ibuprofeno o acetaminofén.

· Alivio de la tensión de los músculos del cuello y los hombros mediante masajes, calor o hielo.

· Técnicas de relajación.

· Ejercicios de respiración profunda.

No obstante, conviene moderar el uso de analgésicos. Tomarlos con demasiada frecuencia puede resultar contraproducente y causar dolores de cabeza «de rebote» cuando deja de usarlos. Harvard Health recomienda tomarlos no más de dos o tres días por semana.

Si necesita medicamentos para el dolor de cabeza más de dos veces por semana, sus dolores de cabeza están cambiando o interfieren con su vida cotidiana, consulte a su profesional de la salud, recomienda Mayo Clinic.

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Busque atención médica de emergencia si tiene un dolor de cabeza que:

· Aparece de repente y es muy intenso, o se siente como el peor dolor de cabeza de su vida.

· Se acompaña de fiebre, rigidez de cuello, confusión, convulsiones, visión doble, debilidad, entumecimiento o dificultad para hablar.

· Aparece después de una lesión en la cabeza, especialmente si empeora.

Consejos para prevenir los dolores de cabeza por estrés

Aprenda a reconocer los factores que desencadenan sus dolores de cabeza. Por ejemplo, si advierte que suelen aparecer cuando no duerme lo suficiente, reserve más tiempo para dormir después de varias noches de falta de sueño.

Si se siente irritable o ansioso, pare un momento y piense qué está ocurriendo en su vida que podría estar provocándole esas emociones. Intente pasar un rato en la naturaleza para romper el ciclo del estrés.

Si no puede salir a la naturaleza, pruebe ejercicios de relajación, respiración profunda, meditación de atención plena, visualización guiada y ejercicios que integran cuerpo y mente, como el taichí o el yoga restaurativo.

La biorretroalimentación y la terapia cognitivo-conductual (un tipo de terapia psicológica basada en la conversación) también pueden ayudar a algunas personas a controlar el estrés y tener menos dolores de cabeza.

Si trabaja frente a una computadora o realiza otras tareas que requieren mirar de cerca, haga pausas frecuentes para estirar el cuello y los hombros y preste atención a su postura.

Un estilo de vida saludable que incluya actividad física regular, alimentos saludables, hidratación adecuada, buen descanso y apoyo social también ayuda a reducir el estrés y las cefaleas tensionales.

Más información:

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos ofrece más información sobre las cefaleas tensionales.

FUENTES: Harvard Health Publishing, 16 de junio de 2026; Cleveland Clinic, 5 de octubre de 2026; MedlinePlus, 27 de octubre de 2025; Mayo Clinic, 2 de mayo de 2026; Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, 13 de marzo de 2026; Asociación Estadounidense de Psicología, octubre de 2026.