Maldita.es detecta 100 publicaciones nuevas de abuso infantil en TikTok tras la denuncia

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Madrid, 10 nov (EFE).- La plataforma TikTok ha eliminado parte de los más de mil videos de abuso sexual infantil denunciados por Maldita.es y ha bloqueado dos de los términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso a este material, si bien la fundación ha detectado este martes 100 publicaciones más en una nueva búsqueda.

Así lo ha informado Maldita.es en un comunicado, en el que denuncia que el problema persiste un día después de la publicación de su investigación sobre la red social, cuyos servicios en España el Gobierno ha pedido paralizar de forma excepcional a la Agencia de Protección de Datos.

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Maldita.es detectó en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También localizó 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

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Según la fundación, la red social ha retirado buena parte del contenido señalado en la investigación, y desde este martes se han restringido dos de los términos de búsqueda documentados, que muestran una advertencia sobre contenido sexual de menores o no devuelven resultados.

Si bien han advertido que el resto de los términos que usan los pederastas para encontrarse y dar con este material "siguen mostrando resultados como antes, aunque ya había sido reportado", en anteriores avisos a la plataforma.

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De hecho, Maldita.es denuncia que este martes han detectado 100 nuevas publicaciones en TikTok de abuso sexual infantil en tres horas de búsqueda, que trasladarán también a la Fiscalía junto al resto de la investigación.

Inciden además en que no han hecho uso de "ninguna herramienta secreta" para dar con las 100 nuevas publicaciones, ya que el buscador y el algoritmo de TikTok les llevaron directamente a este material.

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Tras la publicación de esta tercera investigación de Maldita.es sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil y el uso de su buscador como "una herramienta sin filtros para un pedófilo", el Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a la plataforma. EFE