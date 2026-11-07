Salud

La semilla que una cardióloga recomienda en el desayuno para bajar el colesterol

Fibra, omega-3 y antioxidantes en un solo ingrediente accesible y fácil de incorporar a cualquier preparación

Polvo vegetal en forma de corazón, una cuchara de madera y un estetoscopio sobre un bloc de papel y una tabla de madera.
La cardióloga Heather Shenkman la recomienda a sus pacientes como aliada cardioprotectora en el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El organismo produce colesterol de forma natural en el hígado. Se trata de una sustancia grasa indispensable para la formación de células, la síntesis de hormonas y la producción de vitamina D. El conflicto aparece cuando el colesterol LDL (conocido popularmente como colesterol “malo”) se eleva en sangre: puede depositarse en las paredes arteriales y derivar en aterosclerosis, la acumulación de placa que obstruye el flujo sanguíneo.

Frente a esta problemática, la conversación sobre colesterol suele girar en torno a las restricciones: qué no comer, qué evitar, qué eliminar... Sin embargo, la doctora Heather Shenkman, cardióloga intervencionista, citada por la revista Parade, propone otra perspectiva. “Saber qué puedes comer te empodera para mejorar activamente tu sistema cardiovascular en lugar de solo tratar de evitar daños”, afirmó la especialista, integrante del Consejo Asesor Científico de 1MD Nutrition.

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“Si solo nos concentramos en eliminar las grasas saturadas, perdemos la oportunidad de incorporar nutrientes cardioprotectores que reduzcan proactivamente el riesgo de enfermedad cardíaca”, explicó.

La cardióloga impulsa una dieta predominantemente vegetal, basada en frutas, verduras, granos integrales y semillas, que aporta los nutrientes que el organismo necesita para reducir el exceso de colesterol LDL, controlar la inflamación y proteger las arterias.

Dentro de ese esquema alimentario, hay un ingrediente que Shenkman elige destacar particularmente para el desayuno, que es accesible, fácil de incorporar a distintas preparaciones y con un perfil nutricional que combina fibra, grasas saludables y antioxidantes. Se trata de la semilla de lino molida.

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Un cuenco de cerámica lleno de lino molido junto a restos de polvo esparcidos sobre una mesa de madera clara.
La semilla de lino molida es el alimento que Shenkman destaca para cuidar el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades de la semilla de lino para el colesterol

La semilla de lino no debe su reputación cardioprotectora a un solo factor. Detrás de su efecto sobre el colesterol hay varios componentes que actúan de forma complementaria.

El primer beneficio es su contenido de fibra. La semilla de lino aporta tanto fibra soluble como insoluble. La fracción soluble, rica en mucílagos, forma un gel al entrar en contacto con el agua durante la digestión. Este proceso puede reducir la absorción intestinal de colesterol y favorecer la eliminación de ácidos biliares a través de las heces.

Para compensar esa pérdida, el hígado utiliza colesterol para producir nuevos ácidos biliares y puede aumentar la captación de colesterol LDL de la sangre. Este mecanismo contribuye a reducir, con el tiempo, los niveles del llamado colesterol malo.

El segundo beneficio proviene de su contenido en ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de ácido graso omega-3 de origen vegetal. Según Shenkman, la semilla de lino se encuentra entre las fuentes vegetales más ricas en este compuesto. El ALA tiene propiedades antiinflamatorias que protegen el revestimiento interno de los vasos sanguíneos —el endotelio— y dificultan la oxidación del LDL, un proceso que favorece la formación de placa en las arterias.

El tercer componente son los lignanos, antioxidantes y fitoestrógenos que intervienen en el equilibrio de las grasas en el organismo. Según Shenkman, estas moléculas reducen los efectos perjudiciales del colesterol malo y frenan la acumulación de placa, lo que los convierte en un complemento valioso para quienes ya reciben tratamiento médico.

Un cuenco de cerámica lleno de semillas de lino brillantes con granos dispersos sobre una mesa de madera clara.
Fibra, omega-3 y antioxidantes: tres componentes que actúan en conjunto sobre los niveles de LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar estos tres beneficios, sin embargo, la especialista recomienda consumirla molida y no entera. Esto se debe a que las semillas sin triturar pueden atravesar el tracto gastrointestinal sin descomponerse por completo, lo que dificulta la absorción de sus nutrientes y compuestos beneficiosos.

Dosis recomendada para el control del colesterol

Para el mantenimiento general de la salud cardiovascular, Shenkman recomienda entre 1 y 2 cucharadas de semilla de lino molida por día. Para quienes ya tienen colesterol alto diagnosticado y están bajo tratamiento médico, la dosis puede subir a 2 a 3 cucharadas diarias, siempre como complemento —nunca como reemplazo— de la terapia indicada por el médico.

La cardióloga fue enfática en ese punto: “No existe un alimento milagroso único para el colesterol”. Asimismo, insistió en que los factores de riesgo cardiovascular son múltiples y que, cuando el perfil del paciente lo requiere, la medicación es la primera indicación.

Cuenco de cerámica con semillas de lino enteras y molidas sobre una superficie de madera clara con restos dispersos.
El consumo de la semilla de lino en versión molida garantiza la absorción de sus componentes activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres formas de sumar semillas al desayuno

La semilla de lino molida tiene un sabor suave, levemente terroso y de nuez, que se integra con facilidad a distintas preparaciones sin dominar el plato. La especialista propone tres opciones concretas.

  1. La primera es mezclarla con avena overnight o budín de chía. Al hidratarse, el lino forma un gel natural que da cremosidad a la preparación. Desde el punto de vista cardiovascular, la combinación potencia el efecto: la fibra soluble de la avena se suma a los lignanos y al ALA del lino.
  2. La segunda opción es preparar un “huevo de lino” para usar en repostería. Se mezcla una cucharada de semilla de lino molida con tres cucharadas de agua y se deja reposar unos minutos hasta que gelifique. El resultado funciona como sustituto vegetal del huevo en panqueques integrales o muffins.
  3. La tercera alternativa es integrarla en un licuado matutino junto con espinaca y frutos rojos. El lino agrega consistencia y amplía el espectro de fibra y antioxidantes de la bebida.

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