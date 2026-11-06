Qué frutas recomienda moderar una nutricionista cuando el ácido úrico está elevado

La nutricionista Olga Castañeda señala que la fructosa puede estimular la producción de ácido úrico en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las advertencias sobre el ácido úrico alto suelen concentrarse en alimentos como la carne roja, los embutidos, el marisco o el alcohol.

Sin embargo, la presencia de fructosa en algunos alimentos de origen vegetal también forma parte de la conversación sobre la hiperuricemia, una condición en la que aumenta la concentración de ácido úrico en sangre.

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La clave está en evitar una lectura absoluta. Las frutas aportan agua, fibra, minerales y vitaminas. El enfoque de la nota es no retirarlas de la alimentación de manera general, sino atender a las diferencias de fructosa entre las variedades y moderar las que presentan una cantidad mayor.

El ácido úrico surge del metabolismo de las purinas y los riñones lo eliminan a través de la orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Olga Castañeda, diplomada en Nutrición y Dietética, la fructosa puede estimular la producción de ácido úrico en sangre, como indicó en SportLife.

La experta señala que este azúcar natural está presente en frutas y vegetales, pero también en jugos, refrescos azucarados, dulces, postres, salsas y cereales de desayuno.

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El ácido úrico se elimina a través de los riñones

El ácido úrico es una sustancia que se forma durante el metabolismo de las purinas. Las purinas están presentes de manera natural en el organismo y en diversos alimentos. Castañeda explica que gran parte del ácido úrico se disuelve en la sangre, pasa por los riñones y se elimina a través de la orina.

La acumulación de cristales en las articulaciones deriva en gota y provoca limitaciones de movimiento en los pies y las rodillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa eliminación no resulta suficiente, el ácido úrico puede acumularse y formar cristales alrededor de las articulaciones.

La autora indica que esa acumulación se vincula con la gota, una enfermedad que puede provocar dolor, rigidez y limitaciones en el movimiento. Según detalla, puede afectar el dedo gordo del pie, las rodillas y los tobillos.

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Las pasas y los dátiles encabezan las frutas con más fructosa

Castañeda aclara que la presencia de fructosa no convierte a las frutas en alimentos que deban eliminarse. La mayoría contiene entre 1,5 y 4,5 gramos por cada 100 gramos, aunque algunas variedades superan con amplitud ese rango.

Por ese motivo, la publicación propone moderar las porciones de las opciones con mayor concentración cuando hay niveles elevados de ácido úrico.

Las pasas y los dátiles registran las concentraciones más altas de fructosa, con 35 y 25 gramos por cada 100 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Castañeda incluye entre las frutas con mayor contenido de fructosa a las pasas, con 35 gramos por cada 100 gramos, y a los dátiles, con 25 gramos. También menciona las uvas, con 8,5 gramos de fructosa por cada 100 gramos, junto con el caqui y la pera.

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Según la autora, estas cantidades justifican una atención particular dentro de la alimentación de las personas con hiperuricemia, sin describir estos alimentos como productos prohibidos.

Coco, albaricoque y lima figuran entre las opciones con menos fructosa

En el otro extremo de la clasificación, Castañeda enumera frutas con un contenido menor de fructosa. El coco aparece en ese grupo, junto con el albaricoque y la lima, que aportan 0,8 gramos por cada 100 gramos.

El coco, el albaricoque y la lima destacan entre las frutas con menor aporte de fructosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melón contiene 1,3 gramos de fructosa por cada 100 gramos y la piña también aparece en ese grupo. También figuran las fresas, con 2,3 gramos, las grosellas, con 3 gramos, y la papaya, con 3,5 gramos por cada 100 gramos. Castañeda las incluye entre las opciones de menor concentración de fructosa.

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Las cerezas aportan un dato particular dentro de la clasificación

Las cerezas contienen alrededor de 6 gramos de fructosa por cada 100 gramos, una cantidad superior a la de varias frutas incluidas entre las opciones de menor contenido. Castañeda las incorpora como un caso particular dentro de su clasificación.

Las cerezas contienen antocianinas, unos pigmentos con actividad antioxidante que ayudan a reducir la inflamación (Freepik)

La autora menciona además las antocianinas, los pigmentos que dan a las cerezas su color rojo intenso. Según explica en su artículo, estas sustancias tienen actividad antioxidante y ayudan a reducir la inflamación en el organismo.

Castañeda también incluye entre los factores que pueden elevar el ácido úrico el alcohol y los alimentos ricos en purinas, como el marisco, el pescado azul, los embutidos y la carne roja.

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La información sobre las frutas se integra así a una mirada más amplia sobre los alimentos que la autora vincula con el cuidado de los niveles de ácido úrico.