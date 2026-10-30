Salud

Cuánto tardan en crecer las cejas y qué cuidados pueden contribuir a recuperar la densidad

Una dermatóloga consultada por Cleveland Clinic explicó los factores que pueden afectar la regeneración del vello facial y las medidas que ayudan a proteger los folículos

Comparación entre ceja poblada y ceja definida, mostrando diferencias en grosor, forma y estilo para resaltar la mirada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El vello de las cejas requiere entre dos y cuatro meses para completar su ciclo natural de crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un exceso de pinza, cera o cuchilla puede dejar las cejas con zonas despobladas y alterar su forma durante semanas.

La recuperación suele requerir tiempo: el vello de las cejas puede volver a crecer en un período de dos a cuatro meses, según explicó la dermatóloga Shilpi Khetarpal a Cleveland Clinic.

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La especialista indicó que la mayoría de los casos no deriva en una pérdida permanente. El ritmo y el resultado dependen del método de depilación, de la frecuencia con que se retire el vello y de las condiciones de salud de cada persona.

El ciclo de crecimiento dura entre tres y cuatro meses

Las cejas no recuperan su densidad de un día para otro. La dermatóloga señaló que el ciclo de crecimiento del vello de las cejas dura entre tres y cuatro meses, un plazo que conviene tener en cuenta antes de evaluar los resultados de cualquier cambio en la rutina de cuidado.

Primer plano del rostro de una persona mientras un cepillo con mango de madera peina los vellos de su ceja derecha
Las alteraciones en la tiroides y el paso de los años disminuyen la densidad de las cejas (Freepik)

El primer paso consiste en suspender o reducir la depilación. La pinza, la cera y el afeitado repetidos pueden interferir con la recuperación, sobre todo cuando se realizan con demasiada frecuencia.

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Si te depilas las cejas todos los días, las dañas e incluso puedes provocar cicatrices. En ese caso, el vello no volverá a crecer”, advirtió Khetarpal en declaraciones a Cleveland Clinic.

La recomendación apunta a dejar que cada pelo complete su ciclo natural. Revisar la zona a diario con espejos de aumento y quitar los vellos que parecen fuera de lugar puede prolongar el problema. La médica comparó ese hábito con una situación que necesita distancia y tiempo para repararse.

La edad, la depilación y algunas enfermedades pueden influir

La posibilidad de recuperar la densidad de las cejas varía según el daño que hayan sufrido los folículos. Una depilación ocasional no tiene el mismo efecto que una práctica sostenida durante meses o años. El riesgo aumenta si la extracción es frecuente y causa lesiones o cicatrices en la piel.

Manos con guantes blancos usan una pinza metálica sobre la ceja de una mujer recostada con los ojos cerrados
La depilación diaria con pinza o cera genera lesiones y cicatrices que pueden impedir la salida de nuevo vello (Freepik)

La edad también puede modificar la cantidad de vello. La caída capilar no se limita al cuero cabelludo y puede afectar las cejas con el paso del tiempo. A esa situación se suman algunos problemas de salud que conviene considerar cuando la pérdida resulta persistente.

La función tiroidea influye sobre la piel y el cabello, por lo que los trastornos de tiroides pueden relacionarse con cejas más finas. La especialista también mencionó la anemia y las deficiencias de hierro, vitamina D, biotina o zinc entre los factores que pueden ralentizar o frenar el crecimiento del vello.

Una alimentación equilibrada puede aportar nutrientes necesarios

La recuperación de las cejas también depende del estado nutricional. Una dieta variada que incluya alimentos con antioxidantes, polifenoles y vitamina C puede favorecer el crecimiento, de acuerdo con la información difundida por la institución médica.

Los suplementos solo tendrían utilidad ante una deficiencia nutricional. Entre las alternativas citadas figuran los multivitamínicos, el hierro, los omega-3 y la biotina.

Vista cenital de recipientes con frutas del bosque, cítricos, verduras, frutos secos, legumbres y un corte de salmón sobre una mesa.
Una dieta con antioxidantes y vitamina C favorece la salud de los folículos de las cejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Khetarpal indicó que la suplementación con hierro puede evaluarse cuando el consumo de carne roja es bajo, mientras que los omega-3 pueden ser una opción para quienes no incorporan pescado ni mariscos de manera regular.

Sobre la biotina, la dermatóloga mencionó una dosis de entre tres y cinco miligramos diarios. Aun así, el uso de suplementos debe evaluarse con un profesional de la salud, especialmente si existen antecedentes médicos o síntomas compatibles con alteraciones nutricionales u hormonales.

Los productos tópicos requieren constancia y precaución

Entre los tratamientos que pueden estimular el crecimiento aparece el bimatoprost, un medicamento de venta con receta utilizado para alargar y espesar las pestañas. Según Khetarpal, también mostró resultados en las cejas.

Otra posibilidad es el minoxidil al 2% o al 5%, disponible sin receta en algunos mercados y formulado para el crecimiento del cabello del cuero cabelludo. La especialista indicó que también puede estimular el vello de las cejas, aunque exige una aplicación cuidadosa por su cercanía con los ojos.

Rutina de maquillaje, cuidado de cejas, mujer en primer plano, precisión estética, belleza facial, detalles femeninos, estilo natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de minoxidil en el rostro demanda precaución ante el riesgo de irritación ocular y crecimiento capilar fuera de la zona deseada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto puede provocar ardor si entra en contacto con esa zona. Tiene, además, un “efecto de campo”, por lo que puede favorecer la aparición de vello en otras partes del rostro, incluso si se aplica solo sobre las cejas. La constancia forma parte del tratamiento, ya que los cambios requieren varias semanas.

Si tras cuatro meses no aparece el crecimiento esperado, la experta recomendó consultar a un dermatólogo. El especialista puede valorar las causas de la pérdida y ofrecer alternativas que van más allá de los cuidados domésticos.

Entre las opciones mencionadas figuran las inyecciones de plasma rico en plaquetas y los trasplantes de cejas. La elección depende de cada caso, del estado de los folículos y de la presencia de cicatrices u otros factores que afecten el crecimiento del vello.

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