Depilación facial: cómo elegir el método más adecuado según tu piel y el resultado que buscás

La depilación facial se elige según sensibilidad, dolor y tipo de resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depilación facial no tiene una técnica única que sirva igual para todo el mundo: la elección depende del umbral de dolor, de si se busca hacerlo en casa o con un profesional, de la rapidez con la que reaparece el pelo y de la sensibilidad de la piel. Vogue reunió recomendaciones de especialistas para comparar varios métodos y sus cuidados.

La técnica más adecuada para eliminar vello facial cambia según la piel, el tipo de resultado que se busque y la preferencia entre un tratamiento casero o profesional, según Vogue. Quitar o conservar el pelo facial es una decisión personal. Además, advierte que no conviene presentar ningún método como la mejor opción universal.

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1. Depilación con cera

La cera retira vello y también elimina células muertas de la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depilación con cera figura entre las vías más rápidas para retirar vello facial y puede dejar la piel lisa entre dos y cuatro semanas. En casa suelen usarse bandas, mientras que la cera caliente aparece más en salones.

Monica Ella Botros directora gerente de Strip Hair Removal Experts, dijo que este método también exfolia de forma suave al retirar células muertas. A la vez, recordó que la piel del rostro es más delicada y exige cuidados extra.

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Botros explicó que los granitos y bultos posteriores pueden aparecer cuando entran bacterias en poros recién abiertos. Durante las primeras 12 a 24 horas recomienda evitar productos perfumados, baños o duchas calientes, tomar sol, nadar y hacer ejercicio intenso.

El cuidado posterior evita irritación cuando los poros quedan más expuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor, el sudor y el protector solar pueden detonar irritación tras la cera, según la experta. La misma precaución alcanza a tratamientos tópicos potentes, como retinol, exfoliantes intensos y peelings.

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Si hay tendencia a pelos encarnados, Botros aconseja exfoliar con suavidad tres días después. También sugiere preparar la zona 24 horas antes de la cita, recortar el vello a un largo que permita retirarlo correctamente y no aplicar cera sobre piel quemada por el sol o irritada.

2. Depilación con hilo

El hilo extrae cada pelo desde la raíz con precisión en zonas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depilación con hilo usa un hilo de algodón retorcido que, con tensión, atrapa y arranca el pelo no deseado. Se trata de un método antiguo con raíces en India.

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Jaimineey Patel, responsable de tratamientos y VIP en Blink Brow Bar, señaló que el hilo se desliza sobre la piel y extrae cada pelo desde la raíz. A su juicio, eso deja un acabado más limpio y resultados más duraderos.

Antes de la sesión, Patel recomienda limpiar bien la piel. Acudir sin maquillaje en cejas o frente puede reducir la posibilidad de irritación, aunque el profesional pueda retirar restos en la cita.

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La limpieza previa reduce la posibilidad de enrojecimiento y molestias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después conviene mantener la zona limpia, no tocarla y aplicar aloe vera o compresas frías si aparece irritación. Patel también pide evitar productos perfumados, maquillaje, exfoliantes agresivos y ácidos fuertes tras el procedimiento.

La especialista aconseja optar por geles ligeros a base de agua y proteger la piel con protector solar para prevenir fotosensibilidad. Si es posible, añade, lo mejor es evitar la exposición solar.

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Como preparación, Patel propone una exfoliación suave de la zona dos o tres días antes. Ese paso puede ayudar a reducir el riesgo de vellos encarnados.

3. Dermaplaning

El dermaplaning exfolia y mejora la uniformidad de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dermaplaning es una exfoliación física con bisturí o cuchilla estéril que retira células muertas y vello fino de la superficie.

La dermatóloga consultora Ellie Rashid detalló que la hoja se sostiene con un ángulo preciso y pasa de forma ligera sobre la piel. El procedimiento elimina la capa más superficial, donde se acumulan células muertas, exceso de sebo, sudor y vello fino visible en la epidermis.

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Este método despeja la piel opaca y mejora la absorción de productos. También puede facilitar una aplicación más uniforme del maquillaje sobre una superficie más lisa.

Los retinoides aumentan la sensibilidad y exigen pausas antes y después del procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rashid advirtió que, si se hace mal, el dermaplaning puede causar inflamación, brotes, empeoramiento del eccema, infecciones por hongos y recrudecimiento del acné. Una técnica deficiente puede irritar por los pequeños cortes que deja la hoja.

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Señaló que la piel puede quedar especialmente sensible si la persona usa retinol, retinal o tretinoína. La guía no recomienda intentarlo en casa y remarca que una hoja mal esterilizada puede causar problemas inmediatos y a largo plazo. Rashid aconseja evitar todos los ingredientes activos al menos durante 48 horas.

4. Cremas depilatorias

Las cremas depilatorias ablandan el pelo y requieren respetar tiempos exactos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las cremas depilatorias ofrecen una opción indolora y sencilla para usar en casa. Rashid explicó que actúan sobre la queratina, la proteína que compone el pelo, y por eso el mismo se ablanda y puede retirarse.

El rebrote suele llegar rápido porque la raíz queda intacta. La dermatóloga situó el tiempo de aplicación habitual entre 3 y 10 minutos.

Dejar el producto más tiempo del indicado puede aumentar el riesgo de reacción alérgica o de sensación de ardor, porque la piel se sensibiliza. Rashid alertó de que el uso excesivo o una exposición prolongada también puede causar enrojecimiento, escozor o picazón, además de un olor químico marcado.

Para pieles sensibles, la prueba en una zona pequeña resulta obligatoria, según la especialista. Se recomienda hacerla 24 horas antes, incluso si la fórmula incorpora ingredientes calmantes.

5. Depilación láser

El láser reduce el crecimiento a largo plazo y demanda fotoprotección constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depilación láser no apunta a una eliminación total y definitiva, sino a una reducción importante del crecimiento a largo plazo. Debbie Thomas, experta en piel, explicó que el láser dirige energía lumínica a las células de crecimiento dentro del folículo para inutilizarlas.

Indicó que, históricamente, esta técnica funcionaba mejor cuando había una diferencia marcada de pigmentación entre piel y pelo. Por esa razón, durante años se adaptó mejor a personas con tez clara y cabello oscuro.

La experta añadió que la tecnología ha cambiado y que ya existen láseres aptos para distintos tipos y tonos de piel. Aun así, precisó que hasta hace muy poco ciertos sistemas no resultaban adecuados para piel marrón y negra por el riesgo de quemadura, mientras otras opciones ofrecían mayor seguridad.

En el rostro suelen requerirse más sesiones que en otras zonas del cuerpo por la influencia hormonal sobre el crecimiento del vello. Según Thomas, el tratamiento suele exigir entre 8 y 12 sesiones iniciales con algunas semanas de separación y luego una sesión de refuerzo cada tres a seis meses.

La depilación láser en el rostro suele requerir más sesiones por la influencia hormonal en el crecimiento del vello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el tratamiento, el uso de protector solar es obligatorio y los profesionales pueden rechazar la sesión si la piel está bronceada o hubo exposición reciente al sol.

Durante los tres días posteriores conviene mantener la piel fresca y calmada, además de evitar productos irritantes, sauna, ropa ajustada, exfoliación y ejercicio intenso.

Thomas también recomienda aplicar una loción hidratante calmante, como aloe vera, y proteger la piel del sol durante todo el proceso. El objetivo no es borrar por completo el pelo facial, sino mantener bajo control su crecimiento con sesiones de mantenimiento.