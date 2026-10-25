¿Sonreír reduce el estrés? Qué dice la ciencia sobre el efecto de las expresiones faciales en la salud

La neuropsicóloga Judy Ho señala que sonreír disminuye la frecuencia cardíaca y regula los niveles de cortisol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sonreír puede ayudar a bajar el estrés y mejorar el ánimo, según especialistas y estudios sobre las expresiones faciales. Sin embargo, el efecto no es igual para todos: depende de que el gesto sea voluntario, del momento y de la cultura de cada persona.

Una sonrisa no resuelve por sí sola problemas como la ansiedad o la depresión. Algunos expertos la consideran una herramienta más para enfrentar situaciones difíciles, pero advierten que obligar a alguien a sonreír, sobre todo en el trabajo, puede provocar el efecto contrario.

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Un experimento analizó si la expresión del rostro puede influir en el ánimo

La idea que se estudia es sencilla: algunos investigadores buscan determinar si sonreír puede hacer que una persona se sienta un poco mejor, además de ser una consecuencia de estar contenta. Jeanne Tsai, profesora de Psicología de la Universidad de Stanford y directora del Laboratorio de Cultura y Emoción, recordó un experimento realizado a fines de la década de 1980.

La sonrisa voluntaria contribuye a reducir los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa prueba, los participantes sostuvieron un lápiz entre los labios para imitar una sonrisa o un ceño fruncido mientras veían un fragmento de una película, como un dibujo animado. Quienes hicieron el gesto parecido a una sonrisa dijeron que se habían divertido más. A esta línea de investigación se la conoce como hipótesis de la retroalimentación facial: plantea que la expresión del rostro puede influir en cómo nos sentimos.

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“Cuando hemos hecho esa demostración en clase, funciona”, afirmó Tsai. A solas, sin una interacción social, el recurso podría servir para traer a la memoria algo favorable que ocurrió y, a partir de ese recuerdo, mejorar el ánimo, explicó.

La sonrisa aparece como una herramienta adicional ante la ansiedad y la depresión

La doctora Judy Ho, neuropsicóloga clínica y forense de Los Ángeles, que además da clases en la Universidad de Pepperdine, conversa sobre la sonrisa como una estrategia de afrontamiento con algunos pacientes que tienen depresión o ansiedad. No la presenta como una respuesta única ante esos problemas, sino como una herramienta que puede añadirse al repertorio personal.

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El profesor Nicholas Coles advierte que la exigencia de sonreír en el trabajo perjudica la autonomía emocional de los empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ho señaló que la sonrisa puede incidir en los niveles de cortisol, hormona que el cuerpo libera, entre otras razones, para ayudar a regular el estrés y el estado de ánimo. También puede afectar sustancias químicas cerebrales asociadas con sensaciones positivas, entre ellas las endorfinas, la dopamina y la serotonina.

“Las personas que sonríen durante tareas estresantes generalmente muestran una frecuencia cardíaca más baja durante la recuperación que aquellas que mantienen expresiones neutras”, dijo Ho. Según la especialista, el gesto también reduce ciertos componentes de la respuesta fisiológica del cuerpo ante el estrés.

La expectativa es que la repetición de la sonrisa termine por trasladarse a la experiencia emocional. “En cierto modo, es como un efecto mediador”, añadió Ho.

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Las culturas no interpretan de la misma forma una sonrisa amplia

El valor atribuido a la sonrisa, e incluso la percepción de su franqueza, cambia entre sociedades. Tsai ha estudiado cómo en la cultura de Estados Unidos se valora el intento de mantenerse siempre positivo y de reducir la negatividad y la tristeza.

“Es como si las emociones positivas y negativas estuvieran entrelazadas, así que no quieres sentirte ni demasiado positivo ni demasiado negativo”, explicó Tsai. “Buscas un equilibrio entre ambas”, sumó.

La doctora Judy Ho plantea que la sonrisa ayuda a calmar las discusiones sobre temas sensibles en las reuniones familiares. (Freepik)

Sus investigaciones también compararon la forma en que estadounidenses de origen europeo y personas de Asia Oriental —taiwaneses, surcoreanos, japoneses y chinos de Hong Kong— evalúan una sonrisa neutral o tranquila frente a una amplia. Los participantes calificaron las expresiones según calidez y confiabilidad. Mientras algunos estadounidenses vieron las sonrisas entusiastas como más amistosas, algunos asiáticos orientales las definieron como “emocionalmente inestables” o “poco confiables”.

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Para Tsai, importa el tipo de expresión: una sonrisa serena y de boca cerrada, como la del Dalai Lama, no comunica lo mismo que una amplia y entusiasta, como la de Julia Roberts. La profesora indicó que estudios realizados en Taiwán y otros escenarios de Asia Oriental muestran una menor aceptación de la sonrisa muy amplia, salvo cuando encaja con claridad en la situación.

En Tailandia y en una red de escuelas de California, sonreír forma parte de la convivencia

En Tailandia, llamada “La Tierra de las Sonrisas”, el gesto está incorporado a la cultura y existen casi 30 palabras tailandesas para decir “sonreír”. Diversos programas de enseñanza de inglés como lengua extranjera en ese país señalan que hacerlo con frecuencia ante niños y compañeros es importante para demostrar respeto, buenos modales y tranquilidad.

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En el sur de California, la Academia de Ciencias y Artes del Condado de Orange dedica una sección completa de su sitio web a la idea de que una sonrisa puede producir una diferencia. De acuerdo con esa institución de escuelas chárter, sonreír construye un entorno de apoyo en el aula, donde los estudiantes pueden sentirse relajados, activos y motivados; además, sostiene que incrementa el bienestar emocional, reduce el estrés y les da confianza.

La hipótesis de la retroalimentación facial sostiene que los gestos del rostro modifican las emociones individuales. (Freepik)

Las escuelas autónomas de la organización incorporan esa práctica a su propósito de hacer que los niños se sientan valorados. “Siempre he creído que la escuela debe ser un lugar feliz para los niños”, sostuvo RaNae Posey, directora de una primaria. La meta, según dijo, es ayudarles a adquirir el hábito de buscar el lado positivo de las situaciones.

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El mandato de sonreír también ha provocado rechazo. Durante los últimos años, mujeres han cuestionado que se les exija sonreír en el trabajo mientras esa expectativa no recae sobre los hombres. Para algunas mujeres y, en ocasiones, para personas de color, existe además el riesgo de ser encasilladas como inaccesibles o frías si no sonríen lo suficiente.

El año pasado, una cadena minorista recibió burlas en redes sociales después de implementar una política que ordenaba a sus empleados sonreír y sostener contacto visual si un cliente estaba a menos de 3 metros (10 pies). Si la distancia era inferior a 1,2 metros (4 pies), debían saludarlo de manera personal.

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Nicholas Coles, profesor adjunto y director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad de Florida en Gainesville, señaló que las personas no quieren perder su “autonomía emocional”. “En esos casos, lo que observamos es que uno se encamina a la miseria con una sonrisa”, afirmó. Para el investigador, la sonrisa tiene efectos reales cuando se siente auténtica y voluntaria.

Con la llegada de las fiestas, algunas personas pueden encontrarse forzando una sonrisa en reuniones familiares cuando aparecen asuntos sensibles, como la política o la religión. Ho planteó que el gesto podría servir de prueba en esas conversaciones: “Si fuéramos capaces de sonreír y decir: ‘Mira, esta es una persona que históricamente se preocupa por ti y te quiere’, tal vez eso cambiaría la forma en que respondemos a ellos incluso en un momento de conversación difícil”.