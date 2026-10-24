Estudio vincula la legalización de la marihuana con el aumento de hospitalizaciones por problemas cardíacos

Guardar

VIERNES, 23 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La legalización de la marihuana podría estar llevando a más personas al hospital con problemas cardíacos, sugiere un nuevo estudio.

Para el estudio, los investigadores analizaron más de 50 millones de registros de altas hospitalarias entre 2012 y 2018. Compararon los estados del oeste, donde las ventas de marihuana recreativa comenzaron en 2014, con otras regiones de EE. UU.

PUBLICIDAD

El estudio -- liderado por el Dr. Samuel Slavin, de la Escuela de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston -- encontró que las admisiones hospitalarias por varias condiciones cardíacas graves aumentaron más rápidamente después de la legalización.

Por cada año de ventas, las tasas de admisión fueron casi un 4% más altas para la insuficiencia cardíaca, un 3% más altas para los ataques cardíacos y poco más de un 2% más altas para la fibrilación auricular -- un ritmo cardíaco anormal.

Las tasas de accidentes cerebrovasculares, coágulos de sangre en venas profundas y taquicardia -- un ritmo cardíaco acelerado -- también fueron más altas, pero no estadísticamente significativas.

PUBLICIDAD

Aunque el estudio no puede probar causa y efecto, los investigadores dijeron que sus hallazgos "apuntan a posibles efectos adversos de la legalización recreativa en la salud de la población".

Recomiendan un enfoque cauteloso hacia la legalización, junto con la recopilación continua de datos sobre los resultados de salud cardiovascular.

La investigación apareció en la revista BMJ Open.

Más información

La Administración para el Control de Drogas de EE. UU. tiene más información sobre la marihuana.

FUENTE: HealthDay TV, 23 de octubre de 2026