Salud

Estudio vincula la legalización de la marihuana con el aumento de hospitalizaciones por problemas cardíacos

Healthday Spanish

Imagen OJMODYRWPFDC7ASFBAVWNMLSQA
Guardar

VIERNES, 23 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La legalización de la marihuana podría estar llevando a más personas al hospital con problemas cardíacos, sugiere un nuevo estudio.

Para el estudio, los investigadores analizaron más de 50 millones de registros de altas hospitalarias entre 2012 y 2018. Compararon los estados del oeste, donde las ventas de marihuana recreativa comenzaron en 2014, con otras regiones de EE. UU.

PUBLICIDAD

El estudio -- liderado por el Dr. Samuel Slavin, de la Escuela de Medicina Chobanian & Avedisian de la Universidad de Boston -- encontró que las admisiones hospitalarias por varias condiciones cardíacas graves aumentaron más rápidamente después de la legalización.

Por cada año de ventas, las tasas de admisión fueron casi un 4% más altas para la insuficiencia cardíaca, un 3% más altas para los ataques cardíacos y poco más de un 2% más altas para la fibrilación auricular -- un ritmo cardíaco anormal.

Las tasas de accidentes cerebrovasculares, coágulos de sangre en venas profundas y taquicardia -- un ritmo cardíaco acelerado -- también fueron más altas, pero no estadísticamente significativas.

PUBLICIDAD

Aunque el estudio no puede probar causa y efecto, los investigadores dijeron que sus hallazgos "apuntan a posibles efectos adversos de la legalización recreativa en la salud de la población".

Recomiendan un enfoque cauteloso hacia la legalización, junto con la recopilación continua de datos sobre los resultados de salud cardiovascular.

La investigación apareció en la revista BMJ Open.

Más información

La Administración para el Control de Drogas de EE. UU. tiene más información sobre la marihuana.

FUENTE: HealthDay TV, 23 de octubre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un régimen de radiación más corto es efectivo para pacientes con cáncer de mama que se someten a reconstrucción, según un estudio

Healthday Spanish

Un régimen de radiación más corto es efectivo para pacientes con cáncer de mama que se someten a reconstrucción, según un estudio

La brecha en el cuidado entre mujeres y hombres ha crecido

Healthday Spanish

La brecha en el cuidado entre mujeres y hombres ha crecido

Más estadounidenses aceptan el estrés como una parte inevitable de la vida diaria, según encuesta

Healthday Spanish

Más estadounidenses aceptan el estrés como una parte inevitable de la vida diaria, según encuesta

Nuevas pautas de los CDC podrían dejar a los bebés vulnerables a la hepatitis B, advierte un estudio

Healthday Spanish

Nuevas pautas de los CDC podrían dejar a los bebés vulnerables a la hepatitis B, advierte un estudio

Perimenopausia: 9 cambios físicos y emocionales que pueden aparecer a partir de los 35 años

Alteraciones en la menstruación, el descanso, el ánimo o la concentración son algunas señales de la transición hormonal previa a la menopausia. Cómo diferenciarlas de otros cuadros con síntomas similares y cuándo consultar a un especialista

Perimenopausia: 9 cambios físicos y emocionales que pueden aparecer a partir de los 35 años

DEPORTES

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

De calar bolsas de cereales a ser el único periodista argentino que cubrió la épica definición Lauda vs. Hunt, con Fangio de comentarista

La Montada en las tribunas y “palos para todos”: cuando la dictadura detuvo a la hinchada de Nueva Chicago por cantar la marcha peronista

Se inició la fecha 14 del Torneo Clausura con triunfos de Platense, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

TELESHOW

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

INFOBAE AMÉRICA

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

Expertos de siete países aportan recomendaciones para el futuro forestal de Panamá

EEUU reducirá su personal en cuatro embajadas de Medio Oriente debido al aumento de las amenazas de Irán

EEUU llamó a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en Cuba: “Es el momento”

El dictador Kim Jong-un exigió a empresas norcoreanas acelerar la “revolución militar” y construir el ejército más fuerte

Organizaciones brasileñas expresaron su preocupación por la “censura” en redes sociales a horas de las elecciones