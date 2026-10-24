Salud

Un régimen de radiación más corto es efectivo para pacientes con cáncer de mama que se someten a reconstrucción, según un estudio

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VIERNES, 23 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Un régimen de radiación más corto puede ser igual de seguro y efectivo para pacientes con cáncer de mama que desean someterse a cirugía de reconstrucción, según un nuevo ensayo clínico.

Un programa de radiación de tres semanas funcionó tan bien como el tratamiento estándar de cinco semanas para mujeres que se someten a reconstrucción mamaria después de una mastectomía, informaron los investigadores el 12 de octubre en el Journal of Clinical Oncology.

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Este enfoque ya se ofrece a las mujeres que se someten a una tumorectomía para tratar el cáncer de mama, señalaron los investigadores en las notas de antecedentes.

"Estos resultados nos brindan los datos para cambiar la práctica de manera segura", dijo el investigador principal Dr. Matthew Poppe, oncólogo radioterápico de la Universidad de Utah, en un comunicado de prensa.

"Las pacientes que se someten a una mastectomía y reconstrucción ya enfrentan un camino médico desafiante", dijo Poppe. "Contar con la evidencia que permita a las mujeres acortar con confianza su tratamiento de radiación de cinco semanas a tres les ahorrará tiempo, reducirá su estrés financiero y les permitirá retomar su vida diaria más pronto, todo sin aumentar las complicaciones, reducir sus posibilidades de cura o sacrificar los resultados estéticos."

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Durante años, los médicos han utilizado un programa de radiación más corto para tratar a pacientes con cáncer de mama que se someten a una tumorectomía para eliminar el tumor mientras se preserva el seno.

Con este enfoque, las mujeres reciben dosis diarias ligeramente más altas de radiación en cada tratamiento, reduciendo el tiempo de terapia casi a la mitad.

Sin embargo, la radiación de curso corto no se ha ofrecido a las mujeres que optan por una reconstrucción mamaria completa después de una mastectomía, dijeron los investigadores. Los médicos temían que las dosis más altas de radiación pudieran afectar la reconstrucción.

Para el ensayo, los investigadores reclutaron a 828 pacientes en 209 hospitales de Estados Unidos y Canadá.

La mitad recibió aleatoriamente el curso estándar de radiación, mientras que la otra mitad recibió el programa más corto. El régimen estándar consistió en 25 visitas durante cinco a seis semanas; el más corto fue de 16 tratamientos durante tres a cuatro semanas.

Los resultados mostraron que las tasas de complicaciones en la reconstrucción mamaria fueron similares entre los dos grupos: alrededor del 12% para quienes siguieron el programa corto y el 10% para quienes recibieron la terapia de radiación regular.

Ambos enfoques también fueron igualmente exitosos en la remisión. Las tasas de recurrencia fueron del 1.5% para el programa corto y del 2.2% para el programa estándar.

El ensayo clínico "proporciona la imagen más clara hasta la fecha sobre cómo los programas de radioterapia más cortos interactúan con las técnicas modernas de reconstrucción mamaria", dijo Poppe. "Brinda a los oncólogos radioterápicos, cirujanos de mama y cirujanos plásticos la información confiable que necesitan para ayudar a las pacientes a tomar las decisiones más informadas sobre su cuidado."

Más información

La Sociedad Americana Contra el Cáncer tiene más información sobre radioterapia para el cáncer de mama.

FUENTE: Alliance for Clinical Trials in Oncology, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2026

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