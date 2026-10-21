Salud

Riesgo de COVID prolongado aumentado con enfermedades reumáticas autoinmunes

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MARTES, 20 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes (AIRD, por sus siglas en inglés) tienen un mayor riesgo de COVID prolongado, según un estudio publicado en línea el 14 de octubre en Arthritis & Rheumatology.

Namrata Singh, M.D., de la Universidad de Washington en Seattle, y sus colegas realizaron un estudio de cohorte retrospectivo utilizando datos del National Clinical Cohort Collaborative para examinar la prevalencia y los factores asociados con el COVID prolongado en pacientes con AIRD. Los pacientes con AIRD se compararon con controles sin AIRD emparejados utilizando un emparejamiento por puntuación de propensión de vecino más cercano 1:1.

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Los investigadores encontraron que el COVID prolongado ocurrió en el 2.8 y el 1.5 por ciento de los pacientes con y sin AIRD, respectivamente, en la cohorte emparejada de 187,106 pacientes. El AIRD se asoció con un mayor riesgo de COVID prolongado en comparación con los pacientes sin AIRD en un análisis multivariable (razón de riesgo ajustada, 1.56). Una mayor gravedad aguda de COVID-19, enfermedad pulmonar, obesidad y la exposición a rituximab o glucocorticoides se asociaron con un mayor riesgo de COVID prolongado entre los pacientes con AIRD. Se observó una asociación entre el síndrome de Sjögren y un mayor riesgo de COVID prolongado.

"Estos hallazgos destacan la necesidad de un monitoreo específico y una mayor investigación sobre los mecanismos y estrategias de prevención para el COVID prolongado en pacientes con enfermedades autoinmunes", escriben los autores.

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