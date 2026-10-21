La terapia con testosterona vinculada a ataques cardíacos y derrames cerebrales en mujeres mayores

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MARTES, 20 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres mayores podrían querer pensarlo dos veces antes de tomar testosterona para tratar su bajo deseo sexual, según un nuevo estudio.

La terapia con testosterona parece aumentar el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas cardíacos en las mujeres, según informarán hoy los investigadores en la reunión anual de The Menopause Society.

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"Nuestros hallazgos identifican una señal de seguridad cardiovascular potencialmente importante asociada con la terapia con testosterona en mujeres posmenopáusicas", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, Dr. Xuezhi Daniel Jiang. Es profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Drexel en Filadelfia.

Alrededor del 10% al 15% de las mujeres después de la menopausia desarrollan una pérdida persistente y angustiante de interés en el sexo, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

La terapia con testosterona no se recomienda de manera rutinaria para las mujeres mayores, pero se prescribe fuera de etiqueta para ayudar a aquellas que sufren de bajo deseo sexual, dijeron los investigadores.

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Para evaluar los posibles riesgos de este uso fuera de etiqueta, los investigadores analizaron datos de salud de más de 6,300 mujeres menopáusicas de 45 años o más, aproximadamente la mitad de las cuales habían recibido una receta de terapia con testosterona.

Los resultados mostraron que casi el 4% de las mujeres que recibieron testosterona tenían un mayor riesgo de problemas cardíacos como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, en comparación con el 0.5% de aquellas que no recibieron la hormona.

"Aunque las tasas absolutas de eventos fueron bajas, la consistencia de la asociación a través de múltiples análisis justifica una mayor investigación prospectiva", dijo Jiang.

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La asociación se mantuvo incluso cuando los investigadores compararon a mujeres que tomaban tanto testosterona como terapia hormonal para la menopausia con aquellas que solo tomaban terapia hormonal, dijeron los investigadores.

"Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en las mujeres, y estudios como este son importantes ya que faltan datos de seguridad a largo plazo sobre el uso de testosterona en mujeres", dijo en un comunicado de prensa la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society. "Los hallazgos son un recordatorio para que los profesionales de la salud equilibren cuidadosamente los riesgos y beneficios individualizados al recetar testosterona."

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La reunión de The Menopause Society continúa hasta el viernes en San Diego.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

The Menopause Society tiene más información sobre salud sexual en la menopausia.

FUENTE: The Menopause Society, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2026