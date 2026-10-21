La opinión de un médico: cuándo considerar medicación para la pérdida de peso

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MARTES, 20 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad es un desafío de salud a largo plazo que muchas personas enfrentan. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la obesidad como una epidemia global.

Para algunos, una alimentación saludable y el ejercicio regular son suficientes para perder peso. Pero a menudo me encuentro con pacientes que hacen todo bien y aún tienen dificultades para avanzar. En estos casos, la medicación a veces puede ofrecer el apoyo adicional que necesitan.

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## ¿Quién debería considerar medicamentos para perder peso?

Los medicamentos para perder peso no son adecuados para todos, pero más personas califican de lo que podrías pensar. La mayoría de los adultos pueden ser considerados si su índice de masa corporal (IMC), una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso, es de 30 o más, o de 27 o más con un problema de salud relacionado con el peso, como diabetes tipo 2, presión arterial alta o apnea del sueño.

Los médicos pueden recomendar modificaciones en el estilo de vida, como intentar una alimentación saludable y ejercicio primero, pero si no has perdido al menos el 5% de tu peso con estos cambios, la medicación puede ser una opción.

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No hay una regla que diga que debes esperar un cierto tiempo antes de comenzar con la medicación. De hecho, muchos expertos dicen que hacer que las personas esperen demasiado tiempo puede impedir que obtengan la ayuda que necesitan. Algunos grupos médicos apoyan el uso de medicamentos junto con cambios en el estilo de vida como un tratamiento de primera línea cuando sea necesario.

## ¿Por qué medicación?

Los medicamentos para perder peso no son una solución rápida. Funcionan mejor cuando se combinan con una alimentación saludable, actividad regular y cambios en los hábitos diarios. Algunos de los medicamentos más nuevos, como tirzepatida (Zepbound) y semaglutida (Ozempic, Wegovy y Rybelsus) pueden ayudar a las personas a perder una cantidad significativa de peso con el tiempo.

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Otros, como fentermina-topiramato (Osymia), naltrexona-bupropión (Contrave) y orlistat (Alli o Xenical), también pueden ayudar, aunque la cantidad de pérdida de peso suele ser menor. Estos medicamentos pueden ayudar reduciendo el hambre, haciendo que te sientas lleno más rápido o bloqueando la absorción de algunas grasas. Para muchas personas, este apoyo adicional puede convertir la frustración en un progreso constante.

Los medicamentos que tratan la obesidad pueden tener beneficios más allá de la pérdida de peso. Para las personas con diabetes, estos medicamentos contribuyen al control del azúcar en la sangre. Algunos medicamentos para perder peso tratan la apnea del sueño, mientras que otros tratan la enfermedad del hígado graso asociada al metabolismo y la enfermedad renal crónica, y reducen el riesgo cardiovascular.

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## Riesgos y consideraciones

Como todos los medicamentos, los fármacos para perder peso pueden tener efectos secundarios y riesgos. Es importante hablar abiertamente con tu médico sobre tu salud y cualquier otro medicamento que tomes. No todos responden de la misma manera, y algunas personas pueden experimentar efectos secundarios que dificulten continuar.

Las revisiones periódicas con tu proveedor de atención médica ayudan a asegurarte de que el medicamento esté funcionando y sea seguro para ti. La mayoría de las personas necesitan tomar estos medicamentos a largo plazo, al igual que con otras condiciones de salud crónicas. Si dejas de tomarlos, el peso a menudo regresa, por lo que estos tratamientos están destinados a ayudar con el control continuo del peso.

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También es importante tener en cuenta que muchas compañías de seguros no cubren medicamentos para perder peso, y pueden ser costosos. Los precios en efectivo de los medicamentos varían ampliamente y pueden costar desde cientos hasta miles de dólares al mes. Muchas de las compañías farmacéuticas que fabrican medicamentos para perder peso tienen precios en efectivo para personas que no tienen cobertura de seguro para estos medicamentos.

## Reflexiones finales

Si has intentado perder peso con una alimentación saludable y ejercicio pero aún estás luchando, no pierdas la esperanza. Para algunas personas, los medicamentos para perder peso pueden ser una herramienta útil, pero no son un reemplazo para los hábitos saludables. Habla con tu proveedor de atención médica para ver si la medicación es adecuada para ti según tu salud y tus objetivos.

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Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre medicamentos recetados para el sobrepeso y la obesidad.

FUENTES: Journal of the American Medical Association, 12 de diciembre de 2024; Journal of the American Medical Association, 28 de noviembre de 2023; Lancet, 7 de septiembre de 2024; JAMA Internal Medicine, 25 de noviembre de 2024; International Journal of Obesity, 9 de febrero de 2024; Advances in Therapy, 30 de abril de 2021; Cochrane Database of Systematic Reviews, 18 de abril de 2024; Gastroenterology, diciembre de 2025; EClinicalMedicine, 27 de diciembre de 2024; American College of Cardiology, 18 de octubre de 2021; Morbidity and Mortality Weekly Report, 5 de junio de 2025

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