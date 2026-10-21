Salud

El tabaquismo en donantes vivos de riñón vinculado a la pérdida del injerto

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MARTES, 20 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Para los donantes vivos de riñón, el tabaquismo está asociado con un mayor riesgo de pérdida del injerto por todas las causas, según un estudio publicado en línea el 1 de octubre en Kidney360.

Machi Kaneko McBee, M.D., del Centro Médico de la Universidad de California, Davis en Sacramento, y sus colegas realizaron un estudio de cohorte retrospectivo utilizando la base de datos de la Red de Obtención y Trasplante de Órganos, que incluyó a 88,490 individuos que se sometieron a trasplante de riñón de donante vivo únicamente para examinar la asociación entre cualquier historial de tabaquismo del donante y la pérdida del injerto.

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Los investigadores encontraron que los riesgos de pérdida del injerto por todas las causas y rechazo agudo en el primer año aumentaron para los receptores de órganos de donantes con cualquier historial de tabaquismo (razón de riesgo, 1.13; razón de probabilidades, 1.18). Tanto el tabaquismo activo como el previo en el donante se asociaron con un mayor riesgo de pérdida del injerto en comparación con nunca haber fumado (razones de riesgo, 1.19 y 1.10, respectivamente), con un mayor riesgo para el tabaquismo activo en comparación con el previo. Los mayores riesgos de pérdida del injerto, función retardada del injerto y rechazo agudo se observaron en injertos de donantes con un historial de tabaquismo de >20 paquetes-año (razón de riesgo, 1.29; razones de probabilidades, 1.24 y 1.31, respectivamente).

"Nuestros hallazgos sugieren que el historial de tabaquismo, particularmente la exposición intensa al tabaco, debería considerarse durante la evaluación y el asesoramiento de donantes vivos", dijo McBee en un comunicado. "Al mismo tiempo, el trasplante de donante vivo sigue siendo una opción de tratamiento altamente beneficiosa y el historial de tabaquismo por sí solo no debería descalificar automáticamente a un donante que de otro modo sería adecuado".

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Un autor reveló vínculos con la industria farmacéutica.

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