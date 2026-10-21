Salud

Aceitunas, palta y pochoclos: 3 aliados inesperados para la microbiota

Estos alimentos aportan un nutriente que interviene en el tránsito digestivo, la regulación de la glucosa y el equilibrio de las bacterias intestinales

Ilustración en acuarela de un recipiente con aceitunas verdes, trozos de palta y palomitas de maíz sobre una encimera de mármol.
La fibra dietética llega al colon y sirve de sustrato para determinadas bacterias intestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salud intestinal depende de un patrón alimentario completo, pero la fibra dietética aporta sustrato a las bacterias del colon y se asocia con beneficios para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas mayores de 10 años consuman al menos 25 gramos diarios de fibra presente de forma natural en los alimentos. Dentro de una alimentación basada sobre todo en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres.

La fibra resiste la digestión en el intestino delgado y llega al colon. Allí puede modificar el entorno gastrointestinal y favorecer el crecimiento de determinadas bacterias.

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Infografía con textos e ilustraciones de una palta, aceitunas, un bol con pochoclos, un intestino, moléculas y un estómago.
La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 25 gramos diarios de fibra natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) señala que este proceso se vincula con la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos relevantes para la homeostasis intestinal y la función inmunitaria. Estas relaciones siguen bajo investigación y no permiten atribuir a un alimento aislado efectos sobre la longevidad.

La dietista-nutricionista Mireia Cabrera Cárdenas, consultada por Vogue, indicó que una mayor ingesta de fibra se ha asociado con menor riesgo de varias enfermedades crónicas. La OMS también informa que las dietas con más fibra se asocian con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos cánceres. La clave, según sus recomendaciones, está en priorizar fuentes naturales y variadas.

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1. Las aceitunas combinan fibra y ácido oleico

Un primer plano de un frasco de vidrio transparente y herméticamente cerrado, repleto de aceitunas verdes rellenas con trozos de pimientos rojos.
Las aceitunas combinan fibra alimentaria con grasas monoinsaturadas como el ácido oleico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Leo Cerrud, citado por Vogue, destacó que contienen grasas monoinsaturadas, entre ellas ácido oleico, además de fibra. Esa composición las diferencia de otros alimentos que se usan como acompañamiento, aunque su aporte nutricional final depende de la variedad y de la porción consumida.

Incorporarlas a una comida puede ampliar la diversidad de alimentos de origen vegetal, pero no reemplaza las fuentes que habitualmente concentran más fibra, como legumbres, frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales.

Ilustración de un cuenco blanco con aceitunas verdes y negras brillantes, salpicadas de aceite, y una rama de romero con flores. Fondo beige desenfocado.
El aumento repentino de fibra puede provocar gases, hinchazón o cólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de la WGO recomienda aumentar el consumo de fibra de forma gradual, ya que un cambio brusco puede provocar gases, hinchazón o cólicos en algunas personas. Para sumarlas sin desplazar otros grupos de alimentos, pueden combinarse con:

  • Ensaladas con verduras y legumbres
  • Preparaciones con cereales integrales
  • Platos que incluyan frutos secos o semillas

2. La palta aporta fibra además de grasas insaturadas

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
La palta aporta fibra dietética además de grasas insaturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate suele asociarse a las grasas insaturadas, aunque también es una fuente de fibra dietética. Cabrera Cárdenas señaló al medio que tiene un contenido elevado de este nutriente. La referencia citada en la nota indica que media palta aporta 4,6 gramos de fibra alimentaria.

Este dato ilustra por qué la calidad de los carbohidratos no se mide solo por la presencia de azúcares o almidones. La OMS incluye la cantidad de fibra entre los componentes que definen esa calidad y aconseja obtenerla de alimentos, no de productos sustitutos.

Un plato hondo sobre una mesa contiene quinoa, láminas de palta, pollo asado, tomates cortados, frijoles negros y cubiertos al lado.
Una alimentación variada incluye cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de 25 gramos diarios es una meta general para mayores de 10 años, no una indicación individual para tratar síntomas digestivos.

La nutricionista y especialista en conducta alimentaria Gabriela Uriarte, también consultada por Vogue, explicó que, al llegar al colon, la fibra sirve de alimento para bacterias de la microbiota y contribuye a producir ácidos grasos de cadena corta. Añadió que participa en la regulación de la glucemia y contribuye a la saciedad.

3. Los pochoclos conservan la fibra del maíz

Primer plano de manos tomando pochoclos dulces de un bol grande sobre una manta, con una televisión reproduciendo una película de fondo.
Los pochoclos caseros conservan parte de la fibra presente en los granos de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pochoclos hechos en casa a partir de granos de maíz son otra alternativa que puede aportar fibra. Cabrera Cárdenas las incluyó entre los alimentos con alto contenido de este nutriente.

El experto en longevidad Dan Buettner, citado en la misma publicación, ha señalado que contienen fibra, carbohidratos complejos y polifenoles.

Manos con guantes protectores sacan una bolsa de papel con vapor de un microondas abierto. Un tazón con pochoclos acaramelados en primer plano.
Los ácidos grasos de cadena corta contribuyen a la homeostasis intestinal y la función inmunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de preparación modifica el perfil final del plato. Las recomendaciones internacionales sobre fibra se centran en el alimento y en el conjunto de la dieta. Por lo que conviene priorizar preparaciones sencillas y alternar estas opciones con los grupos que la OMS enumera como fuentes principales: cereales integrales, frutas, verduras y legumbres.

Quienes tienen síntomas digestivos persistentes o una enfermedad gastrointestinal deberían consultar a un profesional de salud antes de realizar cambios importantes en su alimentación.

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