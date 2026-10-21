Salud

Protección solar, hidratación y entrenamiento de fuerza: 5 claves de una dermatóloga para cuidar la piel

Una especialista de Mayo Clinic explicó en “The Mel Robbins Podcast” cómo el descanso nocturno, la alimentación y el manejo del estrés influyen en la barrera cutánea y la elasticidad, y qué señales pueden advertir sobre alteraciones

Ilustración en acuarela de una mujer con albornoz blanco aplicándose crema facial frente a un espejo con varios envases cosméticos.
La dermatóloga Saranya Wyles sostiene que la piel refleja el descanso, la alimentación y la salud general del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La piel puede ofrecer señales sobre procesos que ocurren en otras partes del organismo. Cambios de color, enrojecimiento, resequedad, manchas o alteraciones en las uñas merecen atención, según explicó la dermatóloga e investigadora Saranya Wyles, de Mayo Clinic, en The Mel Robbins Podcast.

Para la especialista, el cuidado de la piel forma parte del cuidado de la salud. Sostuvo que este órgano refleja factores como el descanso, la alimentación, el estrés, la actividad física y la exposición ambiental, por lo que planteó cinco hábitos diarios para preservar su función de barrera y acompañar la salud general.

PUBLICIDAD

1) Dormir entre 7 y 9 horas para favorecer la reparación

El sueño encabeza las recomendaciones de la dermatóloga. Indicó que la piel opera en dos fases: durante el día prioriza la defensa frente a la radiación ultravioleta, la contaminación y otros agentes externos; por la noche, activa mecanismos de reparación y regeneración.

“La piel no duerme de noche, cambia a un modo de reparación”, señaló la especialista en el podcast. Los estudios sobre personas con buen descanso mostraron una recuperación de la barrera epidérmica un 30% mayor en comparación con quienes dormían mal.

Una mujer con blusa azul sostiene una tarjeta gráfica frente a un micrófono en una mesa de estudio con papeles y un vaso de agua
El descanso nocturno de siete a nueve horas eleva la recuperación de la barrera epidérmica frente al daño diario (Captura de video: YouTube/@melrobbins)

La falta de sueño también puede incidir en la hidratación. Mencionó una investigación en mujeres de mediana edad que asoció dos noches consecutivas de apenas 3 a 4 horas de descanso con cambios en la barrera cutánea.

PUBLICIDAD

Para acompañar ese proceso nocturno, sugirió mantener humedad ambiental en la habitación y evitar dormir boca abajo o con el rostro presionado contra la almohada.

2) Priorizar fibra, vegetales y una hidratación constante

La segunda pauta apunta a la relación entre alimentación, intestino y piel. La dermatóloga destacó la conveniencia de reducir el consumo de azúcar y carbohidratos de alto índice glucémico, en especial para quienes padecen acné o brotes inflamatorios.

Wyles citó un ensayo de 12 semanas en pacientes con acné, donde una alimentación con bajo índice glucémico se asoció con una reducción del 23% en los brotes. La profesional vinculó ese efecto con la disminución de la glicación, un proceso en el que los azúcares se adhieren a estructuras como el colágeno y la elastina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una dieta con bajo índice glucémico reduce los brotes de acné y disminuye la glicación del colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos que mencionó figuran las verduras de hoja verde, legumbres, cereales integrales, semillas y otras fuentes de fibra. También recomendó una preparación con manzana, remolacha y zanahoria, a la que se pueden sumar cúrcuma, semillas de chía, lino y agua de coco.

La hidratación requiere dos vías, según Wyles: beber líquidos y aplicar productos sobre la piel. Para las mujeres, sugirió cerca de dos litros de agua diarios, con un objetivo de 10 a 12 vasos; para los hombres, entre 12 y 13. “Beber agua no alcanza para hidratar la barrera de la piel”, advirtió.

3) Aplicar humectantes y protector solar todos los días

La médica recomendó buscar ingredientes que atraigan y retengan agua, como glicerina, ceramidas, avena coloidal y beta glucanos. También aconsejó elegir productos sin fragancia. Sobre ese punto, alertó que la etiqueta “sin perfume” no siempre implica ausencia de compuestos aromáticos, ya que algunas fórmulas los utilizan para ocultar otros olores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas aconsejan el uso cotidiano de protector solar con factor treinta o superior para frenar la radiación ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la exposición solar, propuso un protector de amplio espectro con factor de protección solar 30 o superior, con reaplicación regular. Durante la entrevista, remarcó que los aceites de coco y la grasa de res no sustituyen al protector solar.

“Podrían aumentar la predisposición a quemarse”, afirmó tras una demostración con cámara ultravioleta, donde los filtros minerales, químicos y con color mostraron protección, mientras que el aceite de coco y la grasa de res no bloquearon la radiación.

La especialista también sugirió llevar protector solar en el auto, dado que la radiación ultravioleta puede atravesar las ventanas durante los trayectos diarios.

4) Incorporar ejercicio y entrenamiento de fuerza

La actividad física es el cuarto hábito recomendado por Wyles. La dermatóloga mencionó investigaciones que asociaron el ejercicio con una mejor cicatrización y mayor elasticidad cutánea.

Mujer de 55 años en camiseta azul turquesa levanta una barra con pesas en un banco, asistida por una mujer de 39 años en camiseta gris en un gimnasio.
El entrenamiento de fuerza y el trabajo cardiovascular mejoran la elasticidad de la piel y aceleran la cicatrización (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio pequeño con adultos mayores, el grupo que realizó ejercicio mostró una recuperación de heridas, en promedio, 10 días más rápida que el grupo sin actividad. La médica vinculó ese resultado con la circulación y con señales biológicas que el organismo libera durante el movimiento.

El entrenamiento de fuerza recibió una atención especial. Wyles citó una investigación de 16 semanas en 56 mujeres de mediana edad que relacionó el trabajo cardiovascular y de resistencia con mejoras en la elasticidad de la piel y en la capa donde se encuentran el colágeno y la elastina.

5) Reducir el estrés y consultar ante cambios persistentes

El estrés crónico también puede afectar la barrera cutánea, el enrojecimiento y la caída del cabello. La dermatóloga explicó que la piel contiene receptores de cortisol, una hormona vinculada con la respuesta del organismo ante situaciones de tensión.

Dos mujeres de pie frente a una computadora portátil y un dispositivo de análisis facial blanco en una habitación con paredes claras
La elevación de cortisol por estrés crónico altera la función de la dermis y propicia la caída del cabello meses después (Captura de video: YouTube/@melrobbins)

La especialista indicó que ciertos eventos estresantes pueden reflejarse en el cabello 3 o 4 meses después. Ante una caída importante, cambios de pigmentación en las uñas, lesiones nuevas o manchas oscuras, recomendó consultar con un dermatólogo.

Temas Relacionados

PielSalud CutáneaCuidado de la pielProtector solarSueñoEstrésEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Debería irme a dormir, pero no voy a hacerlo”: Arthur Brooks explica qué es la procrastinación vengativa y por qué afecta la felicidad

El profesor de Vanderbilt e investigador de Harvard detalla cómo una rebeldía silenciosa sabotea el descanso nocturno, de dónde surge esa conducta y qué propone para cortarla

“Debería irme a dormir, pero no voy a hacerlo”: Arthur Brooks explica qué es la procrastinación vengativa y por qué afecta la felicidad

5 bebidas ideales para después de cenar que ayudan a cuidar los riñones

La elección nocturna depende de la composición de cada opción y las indicaciones de profesionales de la salud para quienes presentan enfermedad renal crónica

5 bebidas ideales para después de cenar que ayudan a cuidar los riñones

Qué es la microbiota capilar y qué relación tiene realmente con la caída del cabello, según la ciencia

Una revisión con más de 1.800 pacientes de 19 países identificó alteraciones recurrentes en ciertos microorganismos del cuero cabelludo, aunque los especialistas aclaran que todavía no existe prueba suficiente de causalidad

Qué es la microbiota capilar y qué relación tiene realmente con la caída del cabello, según la ciencia

Primeros auxilios: 5 maniobras que pueden marcar la diferencia ante una emergencia médica

Saber cómo responder ante una situación crítica ayuda a evitar lesiones y complicaciones mientras llega la asistencia profesional. Las recomendaciones básicas para actuar con rapidez y seguridad

Primeros auxilios: 5 maniobras que pueden marcar la diferencia ante una emergencia médica

Cuáles son los hábitos más frecuentes que dañan la salud ocular por el mal uso de los lentes de contacto

Tres oftalmólogos consultados por la revista Parade explican por qué una costumbre habitual al higienizarse puede derivar en complicaciones serias e irreversibles para la vista

Cuáles son los hábitos más frecuentes que dañan la salud ocular por el mal uso de los lentes de contacto

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio identificó el "enredo" genómico que explicaría los cerebros complejos de pulpos, calamares y sepias

Un estudio identificó el "enredo" genómico que explicaría los cerebros complejos de pulpos, calamares y sepias

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje