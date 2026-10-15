Por qué lavarse las manos es clave para prevenir enfermedades y cómo hacerlo de forma correcta

La Organización Panamericana de la Salud señala que la higiene con jabón representa una intervención de salud de bajo costo y alta eficacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas de higiene más simples y efectivas para prevenir enfermedades. Este hábito, que se conmemora cada 15 de octubre en un día mundial, ayuda a reducir el riesgo de infecciones respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas, entre otros problemas de salud.

La Organización Panamericana de la Salud señaló que esta práctica puede disminuir casi un 50% los casos de diarrea en menores de cinco años y reducir cerca de un 25% las infecciones respiratorias.

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Por su bajo costo y alcance, la higiene de manos con jabón figura entre las intervenciones sanitarias más eficaces para proteger, en especial, a la población infantil.

El lavado de manos con agua y jabón disminuye la incidencia de diarrea en casi un 50 % en menores de cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es una forma de ayudar a reducir el riesgo de contraer o propagar enfermedades infecciosas, entre ellas, las que enumeró la Agencia de Salud Pública de Canadá:

COVID-19

Gripe (influenza)

Virus sincitial respiratorio (VSR)

Gastroenteritis

Los niños y escolares son los principales destinatarios del Día Mundial del Lavado de Manos, ya que actúan como agentes de cambio, llevan a sus hogares y comunidades las buenas prácticas de higiene que aprenden en la escuela.

Actualmente, alrededor de 1.700 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos en el hogar, lo que refleja la magnitud del desafío sanitario y social que aún persiste, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

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“El lavado de manos con jabón –especialmente en los momentos críticos, es decir, después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos– es una intervención clave y costo-efectiva que salva vidas”, resaltó la Organización Panamericana de la Salud.

Beneficios del lavado de manos

El uso exclusivo de agua resulta insuficiente porque el jabón disuelve la grasa y elimina los gérmenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavarse las manos con jabón elimina los gérmenes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esto ayuda a prevenir infecciones porque:

Las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca con frecuencia sin darse cuenta. Los gérmenes pueden entrar al cuerpo a través de estos órganos y enfermarnos.

Los gérmenes de las manos sin lavar pueden contaminar los alimentos y las bebidas durante su preparación o consumo. En ciertos casos, los gérmenes pueden multiplicarse en algunos alimentos o bebidas y causar enfermedades.

Los gérmenes de las manos sin lavar pueden transferirse a otros objetos, como pasamanos, mesas o juguetes, y luego a las manos de otra persona.

Para los CDC el lavado de manos brinda los siguientes beneficios:

Reduce entre un 23% y un 40% el número de personas que contraen diarrea.

Reduce las enfermedades diarreicas en personas con sistemas inmunitarios debilitados en un 58%.

Reduce las enfermedades respiratorias , como los resfriados, en la población general entre un 16% y un 21%.

Reduce el absentismo escolar por enfermedades gastrointestinales entre un 29% y un 57%.

Cinco datos clave

Los momentos críticos para lavarse las manos ocurren después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unicef y Agencia de Salud Pública de Canadá brindaron estas recomendaciones para lavarse las manos de forma adecuada:

1. Lavarse las manos solamente con agua no es suficiente. El lavado de manos apropiado requiere jabón y una pequeña cantidad de agua. Usar jabón facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contienen la mayoría de los gérmenes, además, deja un agradable olor en las manos. Si se usan adecuadamente, todos los jabones son igualmente efectivos para eliminar los gérmenes que causan enfermedades.

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2. El lavado de manos con jabón puede evitar muchas enfermedades.

Además de prevenir enfermedades diarreicas y la neumonía, también puede evitar infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parásitos intestinales, SARS, gripe aviar e influenza H1N1.

El lavado de manos con agua y jabón reduce la incidencia de diarrea en casi el 50% y las infecciones respiratorias en cerca del 25%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Los momentos críticos para el lavado de manos con jabón son después de usar el baño o de limpiar a un niño y antes de manipular alimentos. La SAP recomendó también:

Antes de comer o beber.

Antes de amamantar o cambiar pañales.

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

Después de tocar animales o basura.

Tras el contacto con superficies de uso común.

4. Para lavarse las manos correctamente:

Mojarse las manos con agua

Aplicarse jabón mientras las manos estén fuera del agua.

Frotar las manos durante al menos 20 segundos. Frotar las palmas de las manos, el dorso de cada mano, entre los dedos, los pulgares y debajo de las uñas.

Enjuagarse bien las manos con agua limpia.

Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de papel.

Utilizar un paño o una toalla de papel para cerrar el grifo.

Si no hay agua corriente, lavarse las manos con un desinfectante que contenga al menos un 60 % de alcohol. Para limpiarse las manos correctamente con desinfectante de manos la Agencia de Salud Pública de Canadá, recomendó:

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Ponerse un poco de desinfectante de manos en la palma de una mano. Utilizar suficiente desinfectante de manos para mojar completamente ambas manos.

Frotarse las manos durante 20 segundos o hasta que estén secas. Asegurarse de frotarse las palmas de las manos, el dorso de cada mano, entre los dedos, los pulgares y debajo de las uñas.