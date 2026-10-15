Salud

Por qué lavarse las manos es clave para prevenir enfermedades y cómo hacerlo de forma correcta

Esta medida cotidiana, económica y efectiva puede evitar la transmisión de virus y bacterias. Los momentos fundamentales para realizarlo y los errores más frecuentes

Primer plano de dos manos con espuma de jabón bajo un chorro de agua de un grifo cromado, en un lavabo blanco.
La Organización Panamericana de la Salud señala que la higiene con jabón representa una intervención de salud de bajo costo y alta eficacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas de higiene más simples y efectivas para prevenir enfermedades. Este hábito, que se conmemora cada 15 de octubre en un día mundial, ayuda a reducir el riesgo de infecciones respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas, entre otros problemas de salud.

La Organización Panamericana de la Salud señaló que esta práctica puede disminuir casi un 50% los casos de diarrea en menores de cinco años y reducir cerca de un 25% las infecciones respiratorias.

PUBLICIDAD

Por su bajo costo y alcance, la higiene de manos con jabón figura entre las intervenciones sanitarias más eficaces para proteger, en especial, a la población infantil.

Un padre sonriente asiste a sus dos hijos, una niña y un niño, lavándose las manos en un lavabo doble de un baño moderno con iluminación cálida. Se ven toallas.
El lavado de manos con agua y jabón disminuye la incidencia de diarrea en casi un 50 % en menores de cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es una forma de ayudar a reducir el riesgo de contraer o propagar enfermedades infecciosas, entre ellas, las que enumeró la Agencia de Salud Pública de Canadá:

  • COVID-19
  • Gripe (influenza)
  • Virus sincitial respiratorio (VSR)
  • Gastroenteritis

Los niños y escolares son los principales destinatarios del Día Mundial del Lavado de Manos, ya que actúan como agentes de cambio, llevan a sus hogares y comunidades las buenas prácticas de higiene que aprenden en la escuela.

Actualmente, alrededor de 1.700 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos en el hogar, lo que refleja la magnitud del desafío sanitario y social que aún persiste, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

PUBLICIDAD

“El lavado de manos con jabón –especialmente en los momentos críticos, es decir, después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos– es una intervención clave y costo-efectiva que salva vidas”, resaltó la Organización Panamericana de la Salud.

Beneficios del lavado de manos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso exclusivo de agua resulta insuficiente porque el jabón disuelve la grasa y elimina los gérmenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavarse las manos con jabón elimina los gérmenes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esto ayuda a prevenir infecciones porque:

  • Las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca con frecuencia sin darse cuenta. Los gérmenes pueden entrar al cuerpo a través de estos órganos y enfermarnos.
  • Los gérmenes de las manos sin lavar pueden contaminar los alimentos y las bebidas durante su preparación o consumo. En ciertos casos, los gérmenes pueden multiplicarse en algunos alimentos o bebidas y causar enfermedades.
  • Los gérmenes de las manos sin lavar pueden transferirse a otros objetos, como pasamanos, mesas o juguetes, y luego a las manos de otra persona.

Para los CDC el lavado de manos brinda los siguientes beneficios:

  • Reduce entre un 23% y un 40% el número de personas que contraen diarrea.
  • Reduce las enfermedades diarreicas en personas con sistemas inmunitarios debilitados en un 58%.
  • Reduce las enfermedades respiratorias, como los resfriados, en la población general entre un 16% y un 21%.
  • Reduce el absentismo escolar por enfermedades gastrointestinales entre un 29% y un 57%.

Cinco datos clave

Vista de cerca de una persona lavándose las manos en un lavamanos blanco con agua y jabón, junto a una botella de jabón de manos PUREGUARD.
Los momentos críticos para lavarse las manos ocurren después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unicef y Agencia de Salud Pública de Canadá brindaron estas recomendaciones para lavarse las manos de forma adecuada:

1. Lavarse las manos solamente con agua no es suficiente. El lavado de manos apropiado requiere jabón y una pequeña cantidad de agua. Usar jabón facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contienen la mayoría de los gérmenes, además, deja un agradable olor en las manos. Si se usan adecuadamente, todos los jabones son igualmente efectivos para eliminar los gérmenes que causan enfermedades.

2. El lavado de manos con jabón puede evitar muchas enfermedades.

Además de prevenir enfermedades diarreicas y la neumonía, también puede evitar infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parásitos intestinales, SARS, gripe aviar e influenza H1N1.

Jabón de cúrcuma, jabón natural, color dorado, propiedades antioxidantes, aroma terroso, cosmética artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El lavado de manos con agua y jabón reduce la incidencia de diarrea en casi el 50% y las infecciones respiratorias en cerca del 25%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Los momentos críticos para el lavado de manos con jabón son después de usar el baño o de limpiar a un niño y antes de manipular alimentos. La SAP recomendó también:

  • Antes de comer o beber.
  • Antes de amamantar o cambiar pañales.
  • Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
  • Después de tocar animales o basura.
  • Tras el contacto con superficies de uso común.

4. Para lavarse las manos correctamente:

  • Mojarse las manos con agua
  • Aplicarse jabón mientras las manos estén fuera del agua.
  • Frotar las manos durante al menos 20 segundos. Frotar las palmas de las manos, el dorso de cada mano, entre los dedos, los pulgares y debajo de las uñas.
  • Enjuagarse bien las manos con agua limpia.
  • Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de papel.
  • Utilizar un paño o una toalla de papel para cerrar el grifo.

Si no hay agua corriente, lavarse las manos con un desinfectante que contenga al menos un 60 % de alcohol. Para limpiarse las manos correctamente con desinfectante de manos la Agencia de Salud Pública de Canadá, recomendó:

  • Ponerse un poco de desinfectante de manos en la palma de una mano. Utilizar suficiente desinfectante de manos para mojar completamente ambas manos.
  • Frotarse las manos durante 20 segundos o hasta que estén secas. Asegurarse de frotarse las palmas de las manos, el dorso de cada mano, entre los dedos, los pulgares y debajo de las uñas.

Temas Relacionados

Manos LimpiasPrevención de enfermedadesEnfermedades infecciosasDía Mundial del Lavado de ManosLavado de manosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo cuidar las rodillas en el gimnasio: los errores de técnica que conviene evitar

Un fisioterapeuta y una entrenadora especializada señalan qué movimientos sobrecarga la articulación y cómo corregirlos antes de que generen una lesión

Cómo cuidar las rodillas en el gimnasio: los errores de técnica que conviene evitar

“No le sacaron solo el nódulo”: la explicación de Conrado Estol sobre la cirugía y el diagnóstico del papa León XIV

En Infobae al Mediodía, el neurólogo analizó el alcance del procedimiento, los estudios que definirán el pronóstico y las precauciones que debería considerar el Pontífice durante su recuperación

“No le sacaron solo el nódulo”: la explicación de Conrado Estol sobre la cirugía y el diagnóstico del papa León XIV

Qué estudios médicos definirán el tratamiento del Papa León XIV después de la cirugía

El doctor Daniel López Rosetti explicó en Infobae en Vivo qué implica la extirpación del lóbulo inferior derecho y qué análisis posteriores serán necesarios

Qué estudios médicos definirán el tratamiento del Papa León XIV después de la cirugía

"Cada minuto cuenta”: de qué se trata el plan de salud vascular que anunció el ministro Mario Lugones

La iniciativa, presentada en el marco del congreso que organiza la Sociedad Argentina de Cardiología, busca articular en una red federal la prevención, el diagnóstico, la atención de infartos y ACV, la rehabilitación y el seguimiento de pacientes

"Cada minuto cuenta”: de qué se trata el plan de salud vascular que anunció el ministro Mario Lugones

Prohíben juguetes Squishy en todo el país por riesgos para la salud infantil

La medida alcanza a figuras blandas importadas de China de la marca Pinch Family, cuyos análisis revelaron presencia de ftalatos por encima de los parámetros habilitados

Prohíben juguetes Squishy en todo el país por riesgos para la salud infantil

DEPORTES

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

TELESHOW

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imagen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: la palabra de Charly García, la distinción a Wanda Nara y el recuerdo de Spinetta

INFOBAE AMÉRICA

Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

Costa Rica extradita a Estados Unidos a un ruso buscado internacionalmente por presunta conspiración para exportar mercancías ilegales

El Poder Judicial de República Dominicana redujo un 93 % su inventario de expedientes en siete años

Niño de tres años muere tras caer en un pozo séptico en Olancho, Honduras