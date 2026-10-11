Salud

Por qué el abordaje psicológico importa en los tratamientos para bajar de peso

La biología, el entorno y las emociones condicionan los resultados, por lo que una mirada integral evita reducir el proceso a disciplina individual

Una báscula sostiene la punta de un iceberg, cuya base subterránea contiene engranajes con íconos de ADN, un cerebro, un árbol y una cama.
La pérdida de peso depende de una interacción compleja entre factores biológicos, sociales y psicológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pérdida de peso no depende únicamente de la disciplina individual. El hambre, el descanso, el estrés, el estado de ánimo, la genética y el entorno alimentario pueden afectar la relación con la comida y la posibilidad de sostener cambios a largo plazo.

Los tratamientos suelen concentrarse en pautas de alimentación y actividad física, pero esa mirada puede resultar insuficiente si no contempla los factores emocionales y conductuales. El acompañamiento profesional permite identificar dificultades que no se resuelven con una indicación general de comer menos o moverse más.

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Una revisión sistemática y metaanálisis que evaluó intervenciones psicológicas para el manejo del peso encontró resultados favorables frente a intervenciones mínimas o habituales. El trabajo incluyó 37 estudios y 21 ensayos clínicos aleatorizados.

Según publicó BBC Mundo, los especialistas consultados coinciden en que reducir la obesidad o el sobrepeso a una cuestión de fuerza de voluntad puede ocultar la interacción entre factores biológicos, sociales y psicológicos. Esa simplificación también puede reforzar la culpa cuando los resultados no se sostienen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la obesidad surge de interacciones entre la susceptibilidad biológica y las influencias ambientales y psicosociales. El organismo recomienda una atención multimodal que, según las necesidades de cada persona, integre intervenciones conductuales, nutricionales, psicológicas y médicas.

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El peso corporal está atravesado por factores que exceden la decisión individual

Una mujer con delantal corta pimientos sobre una tabla junto a brócoli, espinacas, zanahorias y aceite de oliva en una cocina.
Ciertas variantes genéticas influyen en los mecanismos cerebrales que regulan las sensaciones de hambre y saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista Bini Suresh, con dos décadas de experiencia en el acompañamiento de personas con sobrepeso y obesidad, explicó a BBC Mundo que observa pacientes informados, motivados y constantes que aun así encuentran dificultades para modificar su peso. Su planteo cuestiona la idea de que el esfuerzo individual siempre produce el mismo resultado.

La profesora Sadaf Farooqi, endocrinóloga especializada en obesidad y trastornos endocrinos, señaló al medio británico que la genética influye en los mecanismos cerebrales que regulan el hambre y la sensación de saciedad.

Asimismo, Farooqi indicó que ciertas variantes genéticas pueden favorecer una mayor sensación de hambre o una menor percepción de saciedad después de comer. También explicó que otros genes intervienen en el metabolismo, es decir, en la forma en que el organismo utiliza y almacena energía. Estas diferencias ayudan a comprender por qué respuestas corporales distintas pueden aparecer ante pautas similares.

El cirujano bariátrico Andrew Jenkinson explicó a BBC Mundo la teoría del punto de ajuste, según la cual el cerebro tiende a defender un rango de peso determinado por factores genéticos y ambientales. Lo que busca describir es la respuesta corporal que puede aparecer después de una restricción de calorías.

Según la Sociedad Europea de Cardiología, la obesidad requiere un abordaje prolongado que combine intervenciones sobre la alimentación, la actividad física y aspectos psicológicos. La entidad también plantea que la orientación debe adaptarse a cada persona y desarrollarse en un entorno de atención libre de juicios.

El estrés y el ánimo también intervienen en la relación con la comida

Una paciente, una nutricionista y un médico sentados junto a un escritorio con un ordenador portátil, cuadernos y un cartel en la pared.
El cerebro defiende un rango de peso determinado mediante la reducción del gasto energético y el aumento del hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Eleanor Bryant, de la Universidad de Bradford, afirmó en declaraciones a BBC Mundo que la fuerza de voluntad no se mantiene igual en todos los momentos. El cansancio, el hambre y el estado de ánimo pueden modificar la capacidad de sostener una decisión vinculada con la alimentación.

Además, Bryant diferenció una respuesta rígida de una respuesta flexible frente a un cambio en el plan alimentario. La postura rígida puede transformar una situación puntual, como comer un alimento fuera de lo previsto, en la sensación de haber perdido el control por completo.

La especialista explicó que esa reacción puede derivar en comer de forma desinhibida, una expresión utilizada para describir la pérdida de control sobre la ingesta después de percibir que se incumplió una regla. Una respuesta más flexible, en cambio, permite reconocer el episodio sin interpretarlo como el abandono de todo el proceso.

Este aspecto ayuda a entender por qué el acompañamiento psicológico puede ser relevante dentro de un tratamiento. El objetivo no consiste en imponer una actitud positiva ni en reemplazar el abordaje médico o nutricional, sino en trabajar sobre conductas, emociones y pensamientos que pueden afectar la continuidad de los cambios.

De acuerdo con el metaanálisis publicado en Obesity Reviews, la terapia de aceptación y compromiso fue la intervención psicológica que presentó pruebas más consistentes de eficacia en el seguimiento posterior a los 18 meses.

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