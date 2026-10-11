Salud

Cinco ejercicios simples que los fisioterapeutas sugieren desde los 50

Una secuencia breve reúne fuerza de piernas, estabilidad y apertura del pecho para reforzar acciones habituales, siempre con ajustes según el estado físico de cada persona

Ilustración de un hombre con camiseta azul y pantalón gris que se levanta de una silla de madera en una habitación iluminada.
Una rutina breve de ejercicios para mayores de 50 años estimula la fuerza, el equilibrio y la movilidad cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una rutina corta puede entrenar capacidades que se usan todos los días sin que siempre se las identifique como ejercicio. Levantarse de una silla, caminar colocando un pie delante del otro o elevar los talones son movimientos simples que ponen a prueba la fuerza, el equilibrio y el control corporal.

La propuesta reúne cinco ejercicios para mayores de 50 años y apunta a reforzar la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la postura, capacidades clave para desplazarse con seguridad y sostener la autonomía en las actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

La recomendación no plantea un programa único ni reemplaza una evaluación profesional. Parte de movimientos sencillos que pueden adaptarse al estado físico de cada persona y que requieren especial cautela cuando ya existen problemas de equilibrio, dolor o limitaciones para caminar.

Según publicó The Washington Post, las fisioterapeutas Teresa Liu-Ambrose y Julie Na propusieron incorporar de forma diaria cinco ejercicios: sentarse y levantarse de una silla, una movilidad dinámica de pecho contra la pared, elevaciones de talones, la posición o caminata en tándem y la elevación lateral de la pierna de pie.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos indica que la actividad física en edades avanzadas debe combinar ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento muscular y de equilibrio. La institución también señala que la progresión gradual debe ser acorde con la condición física, en lugar de replicar una misma intensidad o un mismo volumen de trabajo para todas las personas.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en marzo de 2026 en PLOS One siguió durante 12 semanas a 97 adultos de 65 años o más con dificultades previas para caminar. La investigación evaluó una secuencia diaria de cuatro minutos y registró mejoras en pruebas de levantarse y sentarse, así como en el equilibrio sobre una pierna. Sus resultados corresponden a ese grupo específico y no permiten trasladar una rutina idéntica a cualquier persona mayor de 50 años.

Levantarse, elevar los talones y separar la pierna trabajan funciones cotidianas

Un hombre mayor apoyado con ambas manos sobre una mesada de madera mientras se eleva sobre las puntas de sus pies.
Fisioterapeutas citadas por The Washington Post sugirieron cinco movimientos sencillos para favorecer la independencia funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Geriatrics Society, a través de su sitio HealthInAging, incluye el ejercicio de sentarse y levantarse de una silla entre las prácticas dirigidas a personas de 55 años o más. El movimiento permite trabajar fuerza, equilibrio, coordinación y movilidad articular. La recomendación es comenzar con pocas repeticiones y aumentarlas de manera gradual, de acuerdo con la capacidad de cada persona para incorporarse con control.

La misma guía propone elevar primero los talones y luego la parte delantera de los pies mientras se utiliza una silla o una mesada firme como apoyo. Este ejercicio moviliza los tobillos y trabaja músculos que participan en la estabilidad al caminar y permanecer de pie. Los movimientos deben realizarse de forma lenta y controlada, especialmente si existe inseguridad al mantener el equilibrio.

Otra alternativa consiste en desplazar o elevar una pierna hacia el costado con un soporte cercano. HealthInAging indica que el ejercicio debe realizarse con el tronco erguido y sin inclinar la cintura para compensar el movimiento. Una superficie firme puede brindar estabilidad mientras se fortalece la musculatura involucrada.

Estas prácticas no buscan medir el estado físico ni tienen todas el mismo objetivo. La American Geriatrics Society recomienda incorporarlas de manera progresiva y adaptarlas a las habilidades individuales. Se consideran movimientos funcionales porque reproducen o fortalecen acciones necesarias para actividades cotidianas, como levantarse, caminar y mantener la estabilidad.

El equilibrio y la movilidad del pecho requieren progresión y apoyo seguro

Hombre adulto mayor con ropa deportiva se levanta de una silla de madera. Otras personas mayores sentadas en sillas al fondo, algunas ejercitándose.
El movimiento de levantarse de una silla reproduce acciones de la vida diaria y fortalece las extremidades inferiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Geriatrics Society incluye la caminata de talón a punta entre las actividades que pueden contribuir al entrenamiento del balance. La posición en tándem parte de una lógica semejante: reducir la base de apoyo al colocar un pie delante del otro. La entidad aconseja practicar este tipo de ejercicios en un entorno seguro y consultar con un profesional de salud sobre su conveniencia cuando existen dificultades de estabilidad.

El mismo organismo incluye los estiramientos de pecho con apoyo en una pared o en una esquina entre las opciones para trabajar la flexibilidad. La recomendación es realizar movimientos controlados, mantener una respiración normal y no forzar el rango articular ni llegar al dolor.

Por su parte, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento aconseja que las prácticas destinadas a mejorar la estabilidad se hagan de forma lenta y con un apoyo cercano cuando existe inseguridad. Entre los ejemplos menciona mantenerse sobre un pie, caminar de talón a punta y levantarse desde una silla. Ante dudas sobre la ejecución o la seguridad de estos ejercicios, recomienda consultar con un profesional de la salud o un fisioterapeuta.

La misma entidad estadounidense advierte que el entrenamiento de fuerza requiere una progresión gradual. El cansancio excesivo, el dolor articular o muscular y la dificultad para mantener una técnica controlada son señales para revisar la intensidad o buscar orientación. Los ejercicios diarios pueden servir como referencia, pero no sustituyen la indicación individual cuando hay lesiones, enfermedades crónicas o antecedentes de caídas.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoAdultos mayoresestabilidadEntrenamiento de fuerzaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El licuado de Dwayne Johnson combina arroz, arándanos y 70 gramos de proteína para después de entrenar

Su fórmula incluye creatina, agua y una comida posterior, dentro de una rutina orientada a recuperar energía y mantener la fuerza

El licuado de Dwayne Johnson combina arroz, arándanos y 70 gramos de proteína para después de entrenar

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

León XIV informó a los fieles que será operado de un pequeño nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. Infobae consultó a especialistas para explicar sus posibles causas, los criterios de evaluación y el pronóstico general de una intervención preventiva

Qué es un nódulo pulmonar y cuál sería el pronóstico de la operación del Papa: “Es por prevención”

3 razones por las que conviene comer batatas con cáscara, según una dietista

Prepararla sin pelar permite aprovechar mejor su aporte de fibra, minerales y compuestos antioxidantes, siempre después de una correcta limpieza

3 razones por las que conviene comer batatas con cáscara, según una dietista

Cinco movimientos para trabajar brazos y hombros mientras se camina

El método divulgado por Prevention combina recorridos de al menos diez minutos, carga moderada y pausas de entre 30 segundos y un minuto

Cinco movimientos para trabajar brazos y hombros mientras se camina

Seis quesos que pueden aportar probióticos a la salud intestinal

Las variedades fermentadas o maduradas conservan microorganismos vivos, aunque conviene revisar el etiquetado, moderar las porciones y combinarlas con alimentos ricos en fibra

Seis quesos que pueden aportar probióticos a la salud intestinal

DEPORTES

¿El heredero de Chocolatito González? Jordan “La Cobra” Orozco busca devolver a Nicaragua a la cima del boxeo

¿El heredero de Chocolatito González? Jordan “La Cobra” Orozco busca devolver a Nicaragua a la cima del boxeo

La sentencia del jefe de Alpine tras el abandono de Colapinto y la actuación de Pierre Gasly en el GP de Singapur de Fórmula 1

Un club alemán prohibió a sus hinchas saltar sincronizados en la tribuna por el "efecto trampolín"

Fue una figura del circuito de tenis, estuvo en pareja con tres jugadoras y ahora brilla en un concurso de la baile

Lionel Scaloni sumó otro desafío en el ciclismo y completó el Gran Fondo Buenos Aires: “Quería disfrutar de la ciudad sin coches”

TELESHOW

Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

Luis Novaresio y una pregunta que decidió responder en vivo: “Hay que tener acuerdos”

Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

Nora Colosimo opinó sobre la vida amorosa de Wanda Nara y volvió a cuestionar su vínculo con L-Gante: "Me daba miedo"

INFOBAE AMÉRICA

¿El heredero de Chocolatito González? Jordan “La Cobra” Orozco busca devolver a Nicaragua a la cima del boxeo

¿El heredero de Chocolatito González? Jordan “La Cobra” Orozco busca devolver a Nicaragua a la cima del boxeo

Disparó contra un venezolano y fue capturado tras una persecución policial en Guatemala

Honduras acumula más de 10,500 casos de dengue

Una barbería móvil se convierte en refugio para recién nacidos tras el terremoto en Panamá

Del barrio a TikTok: así reclutan las bandas criminales a niños y adolescentes en Ecuador