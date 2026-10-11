Cinco ejercicios simples que los fisioterapeutas sugieren desde los 50

Una rutina breve de ejercicios para mayores de 50 años estimula la fuerza, el equilibrio y la movilidad cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rutina corta puede entrenar capacidades que se usan todos los días sin que siempre se las identifique como ejercicio. Levantarse de una silla, caminar colocando un pie delante del otro o elevar los talones son movimientos simples que ponen a prueba la fuerza, el equilibrio y el control corporal.

La propuesta reúne cinco ejercicios para mayores de 50 años y apunta a reforzar la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la postura, capacidades clave para desplazarse con seguridad y sostener la autonomía en las actividades cotidianas.

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La recomendación no plantea un programa único ni reemplaza una evaluación profesional. Parte de movimientos sencillos que pueden adaptarse al estado físico de cada persona y que requieren especial cautela cuando ya existen problemas de equilibrio, dolor o limitaciones para caminar.

Según publicó The Washington Post, las fisioterapeutas Teresa Liu-Ambrose y Julie Na propusieron incorporar de forma diaria cinco ejercicios: sentarse y levantarse de una silla, una movilidad dinámica de pecho contra la pared, elevaciones de talones, la posición o caminata en tándem y la elevación lateral de la pierna de pie.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos indica que la actividad física en edades avanzadas debe combinar ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento muscular y de equilibrio. La institución también señala que la progresión gradual debe ser acorde con la condición física, en lugar de replicar una misma intensidad o un mismo volumen de trabajo para todas las personas.

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Un estudio publicado en marzo de 2026 en PLOS One siguió durante 12 semanas a 97 adultos de 65 años o más con dificultades previas para caminar. La investigación evaluó una secuencia diaria de cuatro minutos y registró mejoras en pruebas de levantarse y sentarse, así como en el equilibrio sobre una pierna. Sus resultados corresponden a ese grupo específico y no permiten trasladar una rutina idéntica a cualquier persona mayor de 50 años.

Levantarse, elevar los talones y separar la pierna trabajan funciones cotidianas

Fisioterapeutas citadas por The Washington Post sugirieron cinco movimientos sencillos para favorecer la independencia funcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Geriatrics Society, a través de su sitio HealthInAging, incluye el ejercicio de sentarse y levantarse de una silla entre las prácticas dirigidas a personas de 55 años o más. El movimiento permite trabajar fuerza, equilibrio, coordinación y movilidad articular. La recomendación es comenzar con pocas repeticiones y aumentarlas de manera gradual, de acuerdo con la capacidad de cada persona para incorporarse con control.

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La misma guía propone elevar primero los talones y luego la parte delantera de los pies mientras se utiliza una silla o una mesada firme como apoyo. Este ejercicio moviliza los tobillos y trabaja músculos que participan en la estabilidad al caminar y permanecer de pie. Los movimientos deben realizarse de forma lenta y controlada, especialmente si existe inseguridad al mantener el equilibrio.

Otra alternativa consiste en desplazar o elevar una pierna hacia el costado con un soporte cercano. HealthInAging indica que el ejercicio debe realizarse con el tronco erguido y sin inclinar la cintura para compensar el movimiento. Una superficie firme puede brindar estabilidad mientras se fortalece la musculatura involucrada.

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Estas prácticas no buscan medir el estado físico ni tienen todas el mismo objetivo. La American Geriatrics Society recomienda incorporarlas de manera progresiva y adaptarlas a las habilidades individuales. Se consideran movimientos funcionales porque reproducen o fortalecen acciones necesarias para actividades cotidianas, como levantarse, caminar y mantener la estabilidad.

El equilibrio y la movilidad del pecho requieren progresión y apoyo seguro

El movimiento de levantarse de una silla reproduce acciones de la vida diaria y fortalece las extremidades inferiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Geriatrics Society incluye la caminata de talón a punta entre las actividades que pueden contribuir al entrenamiento del balance. La posición en tándem parte de una lógica semejante: reducir la base de apoyo al colocar un pie delante del otro. La entidad aconseja practicar este tipo de ejercicios en un entorno seguro y consultar con un profesional de salud sobre su conveniencia cuando existen dificultades de estabilidad.

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El mismo organismo incluye los estiramientos de pecho con apoyo en una pared o en una esquina entre las opciones para trabajar la flexibilidad. La recomendación es realizar movimientos controlados, mantener una respiración normal y no forzar el rango articular ni llegar al dolor.

Por su parte, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento aconseja que las prácticas destinadas a mejorar la estabilidad se hagan de forma lenta y con un apoyo cercano cuando existe inseguridad. Entre los ejemplos menciona mantenerse sobre un pie, caminar de talón a punta y levantarse desde una silla. Ante dudas sobre la ejecución o la seguridad de estos ejercicios, recomienda consultar con un profesional de la salud o un fisioterapeuta.

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La misma entidad estadounidense advierte que el entrenamiento de fuerza requiere una progresión gradual. El cansancio excesivo, el dolor articular o muscular y la dificultad para mantener una técnica controlada son señales para revisar la intensidad o buscar orientación. Los ejercicios diarios pueden servir como referencia, pero no sustituyen la indicación individual cuando hay lesiones, enfermedades crónicas o antecedentes de caídas.