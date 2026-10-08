Arrugas y líneas de expresión: cómo reducir el envejecimiento de la piel

La producción de colágeno en la piel comienza a disminuir a partir de los 25 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las arrugas son líneas o pliegues de la piel que forman parte del envejecimiento natural. Pueden aparecer en distintas zonas del cuerpo, aunque suelen concentrarse en el rostro, el cuello, las manos y los antebrazos, áreas más expuestas a la radiación solar. Las primeras marcas superficiales suelen relacionarse con movimientos repetidos, como sonreír, fruncir el ceño o entrecerrar los ojos.

Con el paso del tiempo, la piel pierde parte de su elasticidad, hidratación y capacidad de recuperar su forma. Ese proceso se vincula con cambios en el colágeno y la elastina, proteínas que aportan estructura y flexibilidad al tejido. De acuerdo la Universidad de Brown, las líneas de expresión son pliegues tempranos y poco profundos, mientras que las arrugas corresponden a surcos más marcados que se consolidan a medida que la piel cambia.

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La aparición y el momento en que se vuelven visibles no son idénticos para todas las personas, ya que hábitos cotidianos pueden intervenir en ese proceso. La Universidad de Utah indicó que la producción de colágeno comienza a disminuir a partir de los 25 años, aunque el desarrollo de líneas dinámicas, aquellas que se observan con los gestos, y de arrugas estáticas, visibles aún en reposo, varía según cada caso.

Cómo limitar el envejecimiento prematuro de la piel

La radiación ultravioleta es uno de los factores externos más asociados con el envejecimiento visible de la piel. Brown Health señaló que la exposición solar crónica puede explicar hasta el 80% del envejecimiento facial visible, debido a que los rayos UV favorecen la formación de radicales libres y deterioran el colágeno y la elastina. Con el tiempo, el organismo también reduce su capacidad de regenerar esas proteínas.

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La radiación ultravioleta causa la mayor parte del envejecimiento facial visible al deteriorar las proteínas del tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención no elimina el envejecimiento natural, pero puede reducir el riesgo de que ciertos cambios aparezcan de forma prematura. Mayo Clinic recomendó usar protector solar de amplio espectro con factor de protección solar de al menos 30 durante todo el año, incluso en días nublados. La institución también indicó que conviene reaplicarlo cada dos horas o con mayor frecuencia después de nadar o sudar.

La protección física complementa el uso de protector solar. Según Mayo Clinic, los sombreros de ala ancha, las prendas que cubren la piel y las gafas de sol ayudan a reducir la exposición directa. La institución también aconsejó limitar la permanencia al sol, en especial al mediodía, y evitar las camas de bronceado, que constituyen otra fuente de radiación ultravioleta.

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El tabaquismo es otro hábito asociado con una aparición más temprana de arrugas. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina, indicó que el humo del cigarrillo puede acelerar ese proceso, mientras que Cleveland Clinic explicó que fumar disminuye la producción de colágeno nuevo. Este efecto se suma a la acción repetida de succionar cigarrillos, vinculada con líneas alrededor de la boca.

La hidratación de la piel también integra las medidas de cuidado cotidiano, aunque sus efectos deben diferenciarse de los tratamientos médicos. Mayo Clinic señaló que lavar el rostro con suavidad y utilizar una crema humectante a diario ayuda a retener agua en la piel. Entre los ingredientes frecuentes de estos productos mencionó el retinol, la niacinamida y la vitamina C, pero advirtió que los cosméticos de venta libre no se clasifican como medicamentos y sus fabricantes no tienen obligación de demostrar su eficacia mediante investigaciones científicas.

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Las expresiones faciales no deben entenderse como una conducta que deba eliminarse, ya que son parte del movimiento habitual del rostro. Sin embargo, Cleveland Clinic explicó que las contracciones repetidas pueden hacer más visibles las líneas de la frente, el entrecejo y el contorno de los ojos. Con los años, la disminución de elasticidad puede hacer que esos surcos pasen de ser transitorios a permanecer aún cuando el rostro está relajado.

Las gesticulaciones faciales continuas convierten los pliegues temporales del rostro en arrugas permanentes con los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los tratamientos para las arrugas de la piel

Las alternativas para atenuar las arrugas dependen de su tipo, profundidad y del objetivo de cada persona. Brown Health indicó que las líneas finas pueden mejorar con una rutina constante que incluya protector solar, productos tópicos y retinoides. Las arrugas más profundas, en cambio, pueden requerir procedimientos realizados por profesionales, como neuromoduladores, rellenos dérmicos, láseres o técnicas de rejuvenecimiento cutáneo.

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Los retinoides son compuestos derivados de la vitamina A que se usan de forma tópica. Harvard señaló que pueden reducir las líneas de expresión y las arrugas porque favorecen la producción de colágeno y la renovación de la superficie de la piel. La institución precisó que las mejorías pueden requerir entre tres y seis meses de uso regular, mientras que los resultados más notorios suelen observarse entre los seis y los doce meses.

El hábito de fumar acelera la aparición de arrugas al reducir la producción de colágeno nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tretinoína es uno de los retinoides que se utilizan con receta médica. Según Brown Health, cuenta con respaldo científico para mejorar las arrugas finas, ya que contribuye a aumentar la producción de colágeno y acelera la renovación celular. El retinol de venta libre actúa mediante una vía relacionada, pero debe transformarse en su forma activa dentro de la piel, por lo que suele ser menos potente y, en algunos casos, más fácil de tolerar.

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Para las arrugas más marcadas existen procedimientos que deben evaluarse en una consulta profesional. MedlinePlus incluyó entre las opciones los peelings químicos, el rejuvenecimiento con láser, la dermoabrasión, la toxina botulínica y los medicamentos inyectables bajo la piel. Cleveland Clinic agregó que los rellenos con ácido hialurónico pueden utilizarse para alisar pliegues profundos y que las alternativas quirúrgicas, como el estiramiento facial, se reservan para determinados objetivos estéticos.