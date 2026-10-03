Qué dice la ciencia sobre los beneficios del tomillo, más allá de su uso en la cocina

El tomillo pertenece a la familia de la menta y se cultiva principalmente en Europa y en la región mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tomillo es una de las hierbas más usadas en la cocina para sazonar carnes, verduras, salsas e infusiones, y su interés no se limita al sabor: distintos estudios analizan desde hace años sus compuestos naturales y su posible relación con la inflamación y el sistema inmunitario. Según The Independent, la planta aporta vitaminas, minerales y sustancias vegetales asociadas a esas funciones, aunque esa relación no convierte al condimento en un tratamiento.

BBC Good Food describe al tomillo como una hierba de la familia de la menta, ampliamente utilizada en preparaciones culinarias y cultivada en Europa y la cuenca mediterránea. Las hojas frescas o secas que se incorporan a una receta son distintas de los extractos y aceites concentrados que pueden obtenerse de la misma planta, una diferencia que resulta clave para interpretar correctamente cualquier información sobre sus propiedades.

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El tomillo aporta vitaminas y minerales, aunque su presencia nutricional no equivale a un efecto terapéutico comprobado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de tomillo seco contiene vitamina A, vitamina C, hierro, calcio, magnesio y manganeso, según un listado publicado por WebMD. El mismo artículo advierte que varias de las afirmaciones sobre los beneficios de la hierba todavía no cuentan con confirmación suficiente en investigaciones realizadas en personas.

Esa distinción importa porque los valores nutricionales suelen calcularse sobre cantidades mucho mayores que la porción que se usa para condimentar una comida. El tomillo contiene esos componentes, pero una pizca en un plato no equivale a una dosis evaluada específicamente para tratar un problema de salud: la composición de un alimento y su efecto concreto en el organismo son cuestiones distintas.

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The Independent vincula esas vitaminas y minerales con funciones generales, como la protección celular y el mantenimiento de la salud ósea y sanguínea, un aporte que se suma al conjunto de una dieta variada y no permite atribuir a una sola hierba la capacidad de reforzar las defensas de forma garantizada.

La investigación sobre sus propiedades antiinflamatorias se concentra en el aceite, no en las hojas de uso culinario

El compuesto más estudiado del tomillo es el timol, una sustancia presente en su aceite esencial. Una revisión publicada en PubMed sobre las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas del aceite de tomillo reúne resultados obtenidos en modelos de laboratorio, ensayos con animales y experiencias acotadas en personas, pero esos hallazgos no permiten trasladar de forma directa los posibles efectos del aceite al consumo de hojas frescas o secas en una comida.

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La diferencia es relevante porque un aceite esencial es una preparación concentrada, con usos muy distintos a los de condimentar un plato: The Independent señala que este se emplea en enjuagues bucales, conservantes y desinfectantes.

Los efectos observados en aceites y extractos concentrados de tomillo no pueden atribuirse directamente al uso culinario de la hierba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline, por su parte, advierte que la investigación en personas sobre la seguridad y la eficacia del aceite de tomillo sigue siendo limitada, que no debe ingerirse ni aplicarse sin diluir sobre la piel, y que puede provocar reacciones adversas, sobre todo en quienes tienen alergia al tomillo o a hierbas relacionadas, como el orégano o la albahaca.

Usar tomillo en una receta no equivale a tomar un extracto concentrado

La distinción entre el uso culinario y el uso concentrado del tomillo es, según las fuentes consultadas, el punto más claro para entender el alcance real de sus propiedades: no corresponde extrapolar al consumo de la hierba en la cocina los resultados obtenidos con aceites, extractos o preparados elaborados a partir de sus compuestos en mayor concentración.

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El tomillo mantiene así su lugar más preciso como ingrediente aromático capaz de sumar sabor y nutrientes a una alimentación diversa, sin reemplazar la consulta profesional ni los tratamientos indicados ante una condición de salud específica.