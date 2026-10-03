Cómo sumar más fibra al desayuno y qué alimentos recomiendan los especialistas

La fibra ocupa un lugar central en un desayuno variado y equilibrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desayuno puede ser una oportunidad sencilla para acercarse a la cantidad de fibra que el organismo necesita cada día. Incorporar frutas, verduras, legumbres o granos integrales permite sumar este nutriente sin desplazar proteínas, grasas saludables ni otros componentes importantes de la alimentación.

La conversación sobre la primera comida del día suele concentrarse en la proteína. Sin embargo, construir un desayuno con fuentes de fibra permite sumar variedad y puede favorecer la saciedad y función intestinal. La pauta no exige cambiar por completo la rutina, sino incorporar alimentos vegetales a preparaciones habituales.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 25 gramos diarios de fibra natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomienda al menos 25 gramos diarios de fibra natural en adultos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los adultos deberían consumir al menos 25 gramos al día de fibra dietética presente de forma natural en los alimentos. Su guía sobre carbohidratos también aconseja que estos provengan sobre todo de granos integrales, verduras, frutas y legumbres, y recomienda una ingesta diaria mínima de 400 gramos de frutas y verduras.

Las frutas, verduras, legumbres y los granos integrales aportan fibra dietética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra no se digiere por completo. Su presencia se asocia con cambios en la consistencia y el tránsito de las heces. Forma parte de patrones de alimentación vinculados con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos cánceres, según la revisión de pruebas de la OMS. El organismo aclara que se trata de asociaciones observadas en estudios y que importa el patrón de alimentación en conjunto.

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El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) señala, por ejemplo, que quienes tienen síndrome de intestino irritable pueden responder de manera distinta a los cambios de dieta.

Las frutas enteras conservan más fibra que los jugos elaborados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas enteras, avena y legumbres amplían las opciones matinales

El desayuno ofrece oportunidades concretas para sumar alimentos con fibra sin convertirlo en una preparación compleja. La Asociación Estadounidense del Corazón enumera entre las fuentes habituales las frutas, verduras, granos integrales, porotos, nueces y semillas.

También aconseja priorizar el alimento entero frente al jugo cuando sea posible, porque el procesamiento de la fruta reduce su aporte de fibra. Algunas combinaciones posibles son:

Avena con fruta fresca y nueces o semillas.

Yogur natural con frutos rojos y semillas de chía o lino molido.

Pan integral con huevo, palta y una fruta entera como acompañamiento.

Tacos o tortillas integrales con frijoles, verduras y huevo.

Restos de arroz integral, quinoa, batata o verduras incorporados a una tortilla o un salteado matinal.

La avena combina fibra con múltiples opciones para la primera comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas alternativas integran fibra junto con alimentos que aportan proteína, grasas insaturadas u otros nutrientes.

La guía de 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón plantea que la alimentación favorable para la salud cardiovascular debe basarse en patrones:

Con abundancia de frutas y verduras

Preferencia por granos integrales

Fuentes saludables de proteína, en lugar de evaluar los alimentos o nutrientes de forma aislada.

Los alimentos integrales permiten incorporar fibra sin modificar por completo las recetas habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Betty Rowan, responsable de desarrollo de recetas y cobertura gastronómica en Eating Healthy Magazine, propone partir del desayuno habitual y añadir un ingrediente con fibra, como frutas a la avena o semillas a los huevos, antes que reemplazar toda la comida.

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El aumento gradual de fibra ayuda a reducir gases y distensión abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento gradual y líquidos ayudan a evitar molestias digestivas

El NIDDK recomienda aumentar la fibra poco a poco y beber suficientes líquidos, una precaución relevante para que el sistema digestivo se adapte. Incorporar de un día para otro una gran cantidad de alimentos con alto contenido de este nutriente puede provocar gases o distensión, en especial en personas que antes consumían poca cantidad.

El instituto estadounidense sitúa la necesidad diaria de fibra de los adultos entre 22 y 34 gramos, según edad y sexo. Entre los alimentos que menciona figuran el pan y pasta integrales, avena, lentejas, frijoles, garbanzos, frutas con cáscara, verduras y frutos secos. La cantidad adecuada de líquidos varía según el tamaño corporal, estado de salud, actividad física y lugar de residencia.

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Las personas con síndrome de intestino irritable pueden necesitar recomendaciones nutricionales individualizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas con síndrome de intestino irritable, el NIDDK indica que la fibra soluble puede ser de mayor ayuda para aliviar algunos síntomas. La evaluación profesional permite decidir qué cambios son apropiados en cada caso.

Las recomendaciones de la OMS y de la Asociación Estadounidense del Corazón coinciden en priorizar alimentos poco refinados y una dieta diversa.