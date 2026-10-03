Honduras

Alrededor de 97 detenidos por delitos ambientales en Honduras

Durante este 2026 los detenidos son señalados por su presunta vinculación con delitos relacionados con la explotación y afectación de los recursos naturales

Un total de siete personas resultaron detenidas por el corte y transporte ilegal de productos forestales.
La explotación ilegal de recursos naturales concentró la mayor cantidad de arrestos con 85 casos registrados.
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97 personas detenidas por delitos ambientales registró Honduras en los primeros nueve meses de 2026, según un balance de investigaciones a nivel nacional que abarca tanto arrestos en flagrancia como casos con órdenes de captura previas. Los delitos incluyen explotación ilegal de recursos naturales, corte de árboles y transporte de productos forestales.

La mayor cantidad de casos corresponde a explotación ilegal, delito por el que fueron detenidas 85 personas, la amplia mayoría de los arrestos contabilizados en el período.

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A esas detenciones se suman dos personas requeridas por aprovechamiento ilegal de recursos naturales y una por explotación forestal en su modalidad de extracción.

Tres personas fueron detenidas por presunto corte ilegal y otras cuatro por transporte ilegal de productos forestales. Todos estos casos involucran la extracción y movilización de productos de los bosques sin cumplir, presuntamente, con las disposiciones de la legislación hondureña.

Tala y transporte ilegal

Las investigaciones buscan determinar las circunstancias en las que se desarrollaron esas actividades y establecer la responsabilidad de las personas señaladas, cuyos expedientes deben continuar ante las autoridades competentes.

El listado de delitos investigados durante este año incluye otras formas de afectación ambiental. Una persona fue detenida por un caso relacionado con un incendio forestal, mientras que otra fue requerida por presunta contaminación del aire, las aguas y los suelos.

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Aunque se trata de un número menor de casos frente a las detenciones por explotación ilegal, estos expedientes forman parte de investigaciones por hechos que pueden afectar directamente distintos ecosistemas y recursos naturales.

Aserradero clandestino

Entre las operaciones del año figura el desmantelamiento de instalaciones utilizadas presuntamente para el procesamiento ilegal de productos forestales.

Uno de los casos ocurrió en el departamento de Comayagua, donde fue localizado un aserradero clandestino en el que, según las investigaciones, se desarrollaban actividades de explotación y transformación de recursos forestales con fines de lucro.

Un total de siete personas resultaron detenidas por el corte y transporte ilegal de productos forestales.
Un total de siete personas resultaron detenidas por el corte y transporte ilegal de productos forestales.

El hallazgo pone el foco sobre una de las etapas posteriores a la extracción de madera: su procesamiento para incorporarla a circuitos comerciales.

Los datos de 2026 muestran que la explotación ilegal concentra la mayor parte de las investigaciones por delitos ambientales. A esos casos se suman conductas relacionadas con extracción, corte y transporte de productos forestales, además de incendios y contaminación.

Las autoridades mantienen investigaciones en distintas zonas del país para identificar a los involucrados y documentar las actividades que podrían constituir delitos ambientales. Las decisiones de las autoridades judiciales determinarán la responsabilidad que corresponda en cada caso.

Honduras enfrenta desde hace años una presión creciente sobre sus recursos naturales, particularmente sobre los bosques. La tala ilegal, la expansión de actividades productivas y el cambio de uso del suelo han contribuido a la pérdida de cobertura forestal en distintas zonas del país.

Un total de siete personas resultaron detenidas por el corte y transporte ilegal de productos forestales.
El balance oficial abarca operativos realizados en flagrancia y ejecuciones de órdenes de captura previas.

A esto se suman los incendios forestales, que durante las temporadas secas representan una amenaza recurrente para áreas boscosas y ecosistemas.

En este contexto, las actividades vinculadas con la extracción y comercialización ilegal de recursos forestales representan uno de los principales desafíos para las autoridades. El problema no se limita a la tala, sino que puede extenderse al transporte, procesamiento y comercialización de la madera obtenida de manera irregular.

Los operativos contra estas actividades forman parte de una problemática ambiental más amplia que Honduras enfrenta mientras busca preservar sus bosques y otros ecosistemas.

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