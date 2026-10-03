La Policía Nacional arresta a dos hombres y ocupa armas sin registro en República Dominicana

El vocero Diego Pesqueira identificó a los detenidos como Carlos Sadiel Santana Goris y Ruddy Rafael Frías Feliz./ (Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de República Dominicana informó el arresto de dos hombres con 12 registros policiales entre ambos, a quienes ocupó dos pistolas que no figuraban registradas, cargadores, municiones y un teléfono celular en el municipio de El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, identificó a los detenidos como Carlos Sadiel Santana Goris, quien tenía ocho registros policiales y un impedimento de salida del país, y Ruddy Rafael Frías Feliz, de 48 años, con cuatro registros por distintos hechos delictivos.

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De acuerdo con Pesqueira, agentes policiales apresaron a ambos en la calle María Trinidad Sánchez, mientras se desplazaban en un Hyundai Sonata Y20 de color negro. Durante la intervención, los uniformados ocuparon dos cargadores con capacidad para 30 cápsulas cada uno, además de otros dos cargadores: uno para 15 proyectiles y otro para 18.

La institución indicó que a Santana Goris le fue ocupada una pistola Glock modelo 23 Gen4, calibre 40, con cañón 9x19 milímetros, serie VCO25. El arma, de color negro con verde mostaza, tenía un cargador con capacidad para 30 cápsulas y 14 municiones. Según la Policía, el arma estaba depurada y no tenía registro.

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A Frías Feliz, en tanto, le incautaron una pistola Glock modelo 26 Gen5, calibre 9x19 milímetros, serie AGPU184, también de color negro con verde mostaza. El arma contaba con un cargador y 12 cápsulas. Pesqueira señaló que esta pistola tampoco figuraba registrada. Durante el operativo, los agentes además ocuparon un teléfono celular.

A Santana Goris le fue incautada una pistola Glock calibre 40 sin registro y un cargador para 30 cápsulas./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional informó que las armas, cargadores, municiones y las demás pertenencias ocupadas quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

Los dos hombres serán puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer la calificación jurídica del caso y solicitar, si corresponde, medidas de coerción ante un tribunal. La información divulgada por la Policía no precisa si las armas fueron utilizadas en otros hechos bajo investigación ni el origen de los registros policiales atribuidos a los detenidos.

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El señalamiento de registros policiales no equivale a una condena penal. La responsabilidad de Santana Goris y Frías Feliz deberá ser determinada por la justicia durante el proceso que inicie el Ministerio Público.

La Ley 631-16 contempla penas de hasta cinco años por tenencia y porte ilegal

Aunque el nuevo Código Penal dominicano rige desde agosto de 2026, los delitos vinculados al control, la tenencia y el porte de armas de fuego están regulados de manera específica por la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La ley prevé penas que oscilan entre tres y cinco años de prisión./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 66 de esa norma establece que la posesión o tenencia de un arma de fuego de uso civil sin la licencia correspondiente constituye un delito. Para estos casos, la ley prevé penas de tres a cinco años de prisión, el decomiso del arma y de los objetos incautados, además de una multa equivalente a entre 25 y 50 salarios mínimos del sector público.

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La misma disposición contempla una pena de seis meses a dos años para otros materiales regulados por la ley que no correspondan a armas de fuego de uso civil. La norma también prevé sanciones más altas cuando un arma ilegal es utilizada en delitos como robo, homicidio o secuestro.

El artículo 67 sanciona el porte, transporte o uso de armas de fuego de uso civil sin licencia. La penalidad prevista es igualmente de tres a cinco años de privación de libertad, junto con el decomiso de las armas, municiones y demás objetos ocupados, así como multas de entre 25 y 50 salarios mínimos del sector público.

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La ley considera agravante que un arma o material regulado haya sido empleado en la comisión o tentativa de otro delito. Ese elemento puede ser tomado en cuenta por las autoridades al evaluar el peligro de fuga de los imputados.

En este caso, corresponderá al Ministerio Público determinar si los elementos ocupados permiten atribuir a los detenidos tenencia ilegal, porte ilegal u otra infracción contemplada en la legislación dominicana. La Policía Nacional aseguró que las investigaciones continúan.